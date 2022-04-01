أسير فلسطيني يعانق الحرية بعد 20 عاما في سجون الاحتلال.. هكذا استقبلته عائلته (فيديو)

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلًا مصوّرًا يظهر لحظة التقاء الأسير الفلسطيني مجد زيادة مع عائلته بعد 20 عامًا قضاها في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت سلطات الاحتلال أفرجت أمس الخميس، عن الأسير زيادة من رام الله.

وكان الأسير زيادة البالغ من العمر 37 عامًا، يمكث قبل الإفراج عنه في سجن (هداريم)، وأفرج عنه من حاجز الجلمة العسكري قرب جنين، بحسب مواقع فلسطينية محلية.

الأسير الفلسطيني #مجد_زيادة يعانق الحرية بعد 20 عاما قضاها في سجون الاحتلال الإسرائيلي ولحظات مؤثرة خلال استقباله#جنين #فلسطين pic.twitter.com/gwGPhduzKo — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 1, 2022

يشار إلى أن الأسير زيادة اعتقل في أبريل/نيسان 2002، وحكمت محاكم الاحتلال العسكرية عليه بالسجن 30 عامًا، لكن المدة خفّضت لاحقًا إلى 20.

يذكر أن زيادة، الابن الوحيد لعائلته، وكان قد فقد والدته عام 2015، وهو معتقل في سجون الاحتلال.

وحصل زيادة خلال اعتقاله على درجتي البكالوريوس والماجستير.