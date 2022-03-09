وسط انفجارات متواصلة.. الجزيرة مباشر ترصد إجلاء المدنيين الأوكرانيين من ممر آمن في العاصمة كييف (فيديو)

أشرف وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي على إجلاء العالقين من مناطق الاشتباكات شمالي العاصمة كييف.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الإثنين، وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار في مدن كييف وماريوبول وخاركيف وسومي، من أجل إجلاء المدنيين.

وقال وزير الداخلية، اليوم الأربعاء “نتابع مدى الالتزام ونسعى لإنجاح عملية الإجلاء”، رافضًا التحدث عن أرقام نهائية مضيفًا أنه وصل إلى ما بين 700 و800 شخص.

وكشف موناستيرسكي، في حديث لموفد الجزيرة مباشر عبد العزيز مجاهد ووسائل إعلام أجنبية، عن إصابة شرطيين خلال عملية الإجلاء، توفي أحدهما خلال خروج الحافلات من أماكن الاشتباكات، بعدما أطلقت القوات الروسية النار رغم اتفاق الممرات الآمنة.

وقال إنهم يحتاجون إلى بضعة أيام لإجلاء أكبر عدد، موضحًا أن السلطات الأوكرانية تواجه بعض الصعوبات بسبب وجود الكثير من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأفاد في تصريح للصحفيين “لدينا مرحلتان من الإجلاء وآمل أن نصل لنتيجة جيدة هذه الليلة”.





انفجارات مستمرة

وبلغ عدد الحافلات أكثر من ألف، فيما قدِم مواطنون بسياراتهم الخاصة للمساعدة في الإجلاء من إربين وبوتشا وهوستوميل في العاصمة كييف إلى بيلوهرودكا في ضواحيها.

ونقلت كاميرا الجزيرة مباشر قيام رجال الشرطة بعمليات تفتيش دقيقة بين النازحين بالتأكد من هوياتهم، خوفًا من دخول مندسين إلى كييف.

ونقل مراسل الجزيرة مباشر عبد العزيز مجاهد انفجارًا ضخمًا خلال جولة وزير الداخلية لتفقد عمليات الإجلاء.

وتواصلت أصوات الاشتباكات في الوقت الذي كانت فيه الحافلات تنقل العالقين، ونقلت كاميرا الجزيرة مباشر دويّ انفجارات قريبة من النازحين المدنيين.

مباشرة على الهواء.. انفجار جراء قصف روسي خلال متابعة وزير الداخلية الأوكراني لعمليات الإجلاء شمال #كييف#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/LHas9jwGSD — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 9, 2022

وضع إنساني صعب

وحضرت فرق الصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية لمساعدة النازحين، ووفرت وزارة الدفاع والمتطوعون بعض الأغذية لهم، ورصدت الجزيرة مباشر وجود عدد كبير من سيارات الإسعاف التي لا تتمكن من دخول مناطق الاشتباكات.

ورصدت الجزيرة مباشر تخصيص سيارات لنقل الأطفال والرضع من دون أهاليهم، والذين يظهر أنهم كانوا عالقين بأحد الملاجئ.

وأفاد بيان صادر عن مركز التنسيق بين الوحدات للتدخل الإنساني في أوكرانيا، التابع لوزارة الدفاع الروسية، الإثنين، أن الوضع الإنساني في كييف وماريوبول وخاركيف وسومي صار سلبيًا للغاية.

وذكر أن الممرات الإنسانية المزمع فتحها سيتم متابعتها عبر طائرات مسيّرة، مبينًا إبلاغ الوحدات المعنية في الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوربا واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتابع البيان “نطالب بأن تستوفي أوكرانيا الشروط جميعها لإنشاء ممرات إنسانية في الاتجاهات المحددة، وتوفير خروج منظّم للمدنيين والمواطنين الأجانب”.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، إن الأوكرانيين يتخذون الأجانب رهائن في مدينتي سومي وخاركيف، واتهم القوات الأوكرانية بقتل المواطنين في الشوارع وبعض المسلحين الذين يرفضون الخدمة، بينما لا تستعين روسيا بالمتطوعين بل بجيشها المحترف.

وأكدت وزارة الخارجية الأوكرانية أن القصف الروسي يجعل فتح ممرات آمنة مستحيلًا، وأن روسيا تنشر معلومات غير صحيحة عن عرقلة أوكرانيا مغادرة السكان.