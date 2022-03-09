مشاهد قاسية.. قصف روسي يدمّر مستشفى للأطفال في مدينة ماريوبول الأوكرانية (فيديو)

دمّرت غارة جوية روسية، اليوم الأربعاء، مستشفى للأطفال في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة في هجوم أدى إلى سقوط 17 جريحًا وفق المعطيات الأولية، بحسب ما أعلن المسؤول المحلي بافلو كيريلنكو.

وقال حاكم منطقة دونيستك الجنوبية في فيديو نُشر على فيسبوك “إلى الآن هناك 17 جريحًا بين أفراد الطاقم” الطبي، وتابع “إلى الآن لم يصب أي طفل”.

وقبل ذلك بدقائق قليلة كتب كيريلنكو على فيسبوك “لقد دُمّر كل شيء في غارة جوية شنتها الطائرات الروسية فوق ماريوبول. في الحال”.

وعقّب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تويتر “الناس والأطفال تحت الأنقاض. فظائع! أوقفوا جرائم القتل هذه”.

وفي مقطع فيديو نشرته الشرطة الأوكرانية ووسائل إعلام، يمكن رؤية الحطام داخل المباني وجرحى من النساء الحوامل.

وفي مقطع فيديو آخر نشرته صفحة الشرطة الوطنية على فيسبوك تشاهد خارج المستشفى سيارات عدة متفحمة، وحفرة تدل على حدوث غارة.

مشاهد قاسية .. قصف روسي يستهدف مستشفى للولادة في مدينة #ماريوبول، بحسب الشرطة الأوكرانية#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/b9uAh9VnQS — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 9, 2022

واستهدف ما لا يقل عن 19 ضربة منشآت للرعاية الصحية وعاملين في المجال الصحي وسيارات إسعاف، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط، بحسب معطيات منظمة الصحة العالمية.

وسرعان ما صدرت ردود فعل دولية، إذ وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الهجوم بأنه “غير أخلاقي”، وذكرت الأمم المتحدة بأنه ينبغي إبقاء المنشآت الصحية بمنأى عن القصف.

وأدان البيت الأبيض ما أسماه الاستخدام “الهمجي” للقوة ضد المدنيين بعد تعرض المستشفى لقصف روسي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جاين ساكي في مؤتمر صحافي “إنه لأمر مروع أن نرى هذا النوع من الاستخدام الهمجي للقوة العسكرية ضد مدنيين أبرياء في دولة ذات سيادة”.

وفي أوكرانيا، وصفت ليودميلا دينيسوفا، المسؤولة عن حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني عبر تلغرام الغارة بأنه “مثال للجريمة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية ضد الشعب الأوكراني”.

من جهة أخرى، قالت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، إن النزاع أضعف النظام الصحي الذي ما زال يقاوم، وأكدت وقوع 18 هجومًا على أهداف صحية.

وقال مايكل راين، رئيس برنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحافي في جنيف “لا أعتقد أن النظام الصحي الأوكراني على وشك الانهيار. أعتقد أنه مرن بشكل ملحوظ”.