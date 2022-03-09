شركة أوكرانية تقدم مكافآت مالية مقابل الاستيلاء على مقاتلات روسية

عرضت شركة (أوكروبورونبروم) الأوكرانية لتصنيع الأسلحة جوائز مالية كبيرة لأي شخص يتمكن من تسليم مقاتلات أو مروحيات عسكرية روسية إلى السلطات الأوكرانية.

وعرضت الشركة مليون دولار مقابل كل مقاتلة سليمة عاملة ونصف هذا المبلغ مقابل أي مروحية.

Ukroboronprom addresses military men of Russia’s Armed Forces We guarantee you 1 mln USD for every combat capable stolen or trophy occupiers’ aircraft & 500,000 USD for every combat helicopter of the Russia’s Aerospace Forces.https://t.co/K0NUkuXbAX pic.twitter.com/5Y4BSf1N2V — ДК УкрОборонПром (@ukroboronprom) March 8, 2022

وخاطبت الشركة الطيارين الروس قائلة “بالنسبة لطياري الاتحاد الروسي الذين يرغبون في المشاركة في هذا البرنامج، نضمن لكم الحصول على الجنسية في دولة حرة”.

وقالت أوكرانيا أنها تمكنت من إسقاط وتدمير العشرات من المقاتلات والمروحيات الروسية منذ بدء الحرب الدائرة حاليا.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.