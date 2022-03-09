سياسة|أوكرانيا

شركة أوكرانية تقدم مكافآت مالية مقابل الاستيلاء على مقاتلات روسية

مقاتلة روسية من طراز سو 27
صورة أرشيفية لمقاتلة روسية من طراز سو 27 (غيتي)
9/3/2022

عرضت شركة (أوكروبورونبروم) الأوكرانية لتصنيع الأسلحة جوائز مالية كبيرة لأي شخص يتمكن من تسليم مقاتلات أو مروحيات عسكرية روسية إلى السلطات الأوكرانية.

وعرضت الشركة مليون دولار مقابل كل مقاتلة سليمة عاملة ونصف هذا المبلغ مقابل أي مروحية.

وخاطبت الشركة الطيارين الروس قائلة “بالنسبة لطياري الاتحاد الروسي الذين يرغبون في المشاركة في هذا البرنامج، نضمن لكم الحصول على الجنسية في دولة حرة”.

وقالت أوكرانيا أنها تمكنت من إسقاط وتدمير العشرات من المقاتلات والمروحيات الروسية منذ بدء الحرب الدائرة حاليا.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات