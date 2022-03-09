شاهد: دبابة روسية ترفع علم الاتحاد السوفيتي في أوكرانيا

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لتحركات قواتها داخل الأراضي الأوكرانية، وأثار الفيديو تساؤلات وجدلًا بعدما ظهرت دبابة روسية في الفيديو وهي تحمل علم الاتحاد السوفيتي السابق.

ولوحظ أن مقطع الفيديو الذي نشرته الوزارة على حسابها في يوتيوب احتوى على لقطة مقرّبة للعلم فوق إحدى الدبابات، في إشارة إلى أن الفيديو ربما يكون رسالة متعمدة من الجانب الروسي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في أكثر من مناسبة أنه يعد تفكك الاتحاد السوفيتي في العقد الأخير من القرن الماضي خسارة كبرى لبلاده.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال بوتين إن انهيار الاتحاد السوفيتي قبل ثلاثة عقود كان نهاية ما وصفها بـ”روسيا التاريخية”، مضيفًا أن الأزمة الاقتصادية التي أعقبت ذلك اضطرته للعمل سائق سيارة أجرة.

كما أعرب بوتين سابقًا عن أسفه لنهاية تكتل الجمهوريات الاشتراكية، وقال إن تفكك الاتحاد السوفيتي ما زال يشكل “مأساة بالنسبة إلى غالبية المواطنين”.

جدل وتساؤلات بشأن فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية يظهر دبابات روسية ترفع "علم الاتحاد السوفيتي" #الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/3Pm1aJqkG0 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 9, 2022

وفي مناسبة أخرى، وصف بوتين انهيار الاتحاد السوفيتي الذي كان محكومًا من موسكو بأنه “أكبر كارثة جيوسياسية” في القرن العشرين.

ولدى بوتين حساسية حيال طموحات الغرب العسكرية في دول الاتحاد السوفيتي السابقة، وقد طالبت روسيا مرارًا حلف شمال الأطلسي بإلغاء رسمي لقراره فتح باب الانضمام أمام جورجيا وأوكرانيا.

وكانت روسيا نواة الاتحاد السوفيتي السابق، والذي توسع ليشمل 15 جمهورية من البلطيق في الغرب إلى آسيا الوسطى، قبل أن يتفكك تحت وطأة المشاكل الاقتصادية، وتتحول روسيا إلى دولة مستقلة.

وخلّف انهيار الاتحاد مصاعب اقتصادية كبيرة أوقعت كثيرين في براثن الفقر الشديد، قبل أن تعبر روسيا من الشيوعية إلى الرأسمالية.

لا نريد العودة

على الجانب الآخر، قال عمدة العاصمة الأوكرانية كييف فيتالي كليتشكو، اليوم الأربعاء، إن بلاده “لا تريد العودة إلى الاتحاد السوفيتي”، وإنه سيدافع عن أرضه ضد رغبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في “إعادة بناء الإمبراطورية الروسية”.

وأضاف كليتشكو، في حديثه لشبكة (سي إن إن) الأمريكية، أن سبب قيام بوتين بهذه العملية العسكرية هو “أننا (الأوكرانيون) نريد أن نكون دولة أوربية ديمقراطية، ويريد بوتين إعادة بناء الإمبراطورية الروسية”.

وتابع قائلًا “بدون أوكرانيا من الصعب القيام بذلك، إن حلمه (بوتين) هو أن يعيد بناء الاتحاد السوفيتي. كنا في الاتحاد السوفيتي ولا نريد العودة إليه”.

دبابات روسية ترفع علم الإتحاد السوفييتي خلال تحرك جديد لداخل الحدود الأوكرانية. العالم برجع 30 سنة للخلف pic.twitter.com/MCYnusyDmc — Hanzala (@Hanzpal2) March 9, 2022

وأكد أن كييف لديها ما يكفي من الموارد لتستمر “أسبوعًا أو أسبوعين”، إذا تمكنت القوات الروسية من تطويق العاصمة.

ودعا كليتشكو الشعب إلى عدم الاستسلام قائلًا “إننا لا نستسلم أبدًا، لأنها أرضنا، إنها مدينتنا، إنها عائلتنا، نحن ندافع عن مستقبلنا”.

وأوضح المسؤول الأوكراني أن سبب التدخل العسكري من الجانب الروسي “لا معنى له”.

وصباح الأربعاء، بدأ سريان وقف إطلاق النار المؤقت في أوكرانيا، بغية إجلاء المدنيين من 5 مدن بينها العاصمة كييف.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة، وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.