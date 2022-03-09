سفير أوكرانيا في القاهرة: السلطات المصرية مددت إقامة 20 ألف سائح أوكراني على نفقتها (فيديو)

قال روسلان نتشاي القائم بأعمال السفير الأوكراني في مصر، إن التقارب الاستراتيجي بين القاهرة وموسكو واضح، إلا أن الأولى صوتت في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد “العدوان الروسي على أوكرانيا”.

ورأى نتشاي خلال مقابلة مع برنامج المسائية على الجزيرة مباشر، الثلاثاء، أن موقف مصر جاء لأن “روسيا تجاوزت كل الخطوط الحمراء بانتهاكها السيادة الأوكرانية وحدود أراضيها”.

وأفاد القائم بأعمال السفير للمسائية، بأن الحكومة المصرية قررت تمديد فترة وجود 20 ألف سائح أوكراني على أراضيها في بداية الحرب الروسية، وأن السفارة تسهل الآن عودتهم إلى الدول المجاورة لأوكرانيا.

وأوضح أن 10 آلاف منهم عادوا بالفعل إلى الدول الأوربية المجاورة على نفقة الحكومة المصرية، بينما يقيم أكثر من 8 آلاف في فنادق على نفقة الدولة أيضًا، معتبرًا أنها مساعدات إنسانية لأوكرانيا من مصر.

وأضاف أن السفارة تسعى لدعم المبادرة المصرية بمساعدات من مفوضية الهجرة الدولية والاتحاد الأوربي لإعادة باقي الأوكرانيين إلى الدول المجاورة.

وقال نتشاى إن التعامل يتم بين السفارة ووزارتي الخارجية والسياحة المصريتين، وأن التعاون سلس للغاية وشمل إجلاء الطلبة المصريين من أوكرانيا وعددهم 3500 طالب.

وأفاد بأن 53 من الطلبة المصريين خرجوا، الثلاثاء، عبر الممرات الآمنة من مدينة سومي المحاصرة باتجاه الحدود للعودة إلى مصر.

وعن العدد الهائل من الطلاب العرب والأجانب الذين يدرسون في الجامعات الأوكرانية، قال القائم بأعمال السفير إن الاتحاد السوفيتي عُرف تاريخيًا بمستوى التعليم الجيد، وإنه كان مقصدًا لطالبي العلم من العرب، وبعد تفككه ظل مستوى التعليم في أوكرانيا عاليًا وذا جودة.

متطوعون لا مرتزقة

وفي سياق آخر، قال نتشاى إن أوكرانيا تفتح باب التطوع للمقاتلين الأجانب، معتبرًا أنها “لا تستعين بمرتزقة بل متطوعين تتوافر فيهم الشروط، وأنها في حالة حرب ومن حقها أن تدافع على أرضها بكل الوسائل”.

وأفاد القائم بأعمال السفير في القاهرة بأن كل الدول مشمولة بهذا القرار، وأن الأمر يتم على مستوى خاص وليس بالنقاش مع السلطات في كل بلد.

وقدّر السفير القوات الروسية الموجودة في بلاده بـ150 ألفًا، إلا أن الجيش الأوكراني جاهز للرد والدفاع، كما تم إنشاء وحدات الدفاع الإقليمي، وانضم إليها 100 ألف مدني متطوع للدفاع عن مدنهم ومنازلهم.

وقال نتشاي إن القيادة في أوكرانيا لا تتحدث عن “احتلال” أو “سقوط العاصمة كييف”، وإنها تريد استبعاد هذا السيناريو بإجراء اتصالات مع الشركاء الدوليين لمدّهم بالمساعدات العسكرية والاقتصادية والطبية وتشديد العقوبات على روسيا.

وأكد السفير على خطاب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، الثلاثاء، عبر الفيديو أمام البرلمان البريطاني، بأن بلاده ستحارب للآخر دفاعًا عن وطنها وأنها لا تملك خيارًا آخر.

واستدرك أن أوكرانيا مقتنعة أن الحرب لن تنتهي سوى بالحوار والطريق الدبلوماسي، إلا أنه خيار لا تملكه في الوقت الحالي، لذلك ستستمر في المقاومة.

وشدد على أن شروط روسيا غير مقبولة للجانب الأوكراني، موضحًا أن بلاده بحاجة للمساعدة العسكرية من الغرب، وأنها بانتظار رد على طلب منع الطائرات والصواريخ الروسية من اختراق أجواء أوكرانيا.