إريك زمور: أنا مع استقبال لاجئين أوكرانيين في فرنسا لأنهم مسيحيون وبِيض عكس العرب (فيديو)

قال المرشح المحتمل لرئاسة فرنسا اليميني المتطرف إريك زمور، إنه يفضل دعم بولندا بالمساعدات الطبية والغذائية والمالية، حتى تتمكن النساء والأطفال اللاجئين القادمين من أوكرانيا البقاء بالقرب من أزواجهم وآبائهم الذين يقاتلون القوات الروسية داخل البلاد.

وأوضح زمور موقفه، عبر قناة (بي إف إم) الفرنسية، بعدما دعا في وقت سابق إلى عدم استقبال اللاجئين الأوكرانيين، وقال إن بقائهم في بولندا منطقي أكثر لأنها البلد المجاور، وأنه في حال تعرضت إيطاليا مثلا للهجوم العسكري كان سيكون من المنطقي لجوء مواطنيها إلى فرنسا لأنها الأقرب.

وقال زمور إن الهجرة أضعفت فرنسا وأفقرتها وأحدثت فيها نوعا من الفوضى، وأنه لا يريد أن يزيد هذا الوضع سوءًا.

واستطرد زمور المعروف بعنصريته، أن “الأوكرانيين شعب أوربي مسيحي، وأكثر قربًا للفرنسيين من أمواج المهاجرين من البلدان العربية المسلمة ودول الشرق الأوسط”.

ويرى اليميني المتطرف أن الأوكرانيين سيواجهون مشاكل أقل في الاندماج، مشددا على عدم وجود مانع في منح تأشيرات لبعض الأوكرانيين واستقبالهم من طرف مواطنيهم المقيمين في فرنسا “في ظروف إنسانية”، في انتظار حل أزمتهم كما فعلت بريطانيا.

وتابع زمور الذي ينحدر من أسرة جزائرية يهودية مهاجرة، أنه ضد “التسونامي القائم على التعاطف مثل ما حدث مع الصغير إيلان (الطفل السوري)، حتى وجدنا أنفسنا أمام ما يزيد عن مليون مهاجر سوري بينهم أعداد من الجزائريين والمغاربة والأفارقة”.

وأكد زمور كلام المذيعة التي استوضحت قائلة “أنت مع هجرة البيض الأوربيين لكنك ضد العرب والمسلمين”، معتبرا أنه من الصعب تثقيفهم وتعليمهم، عكس الأوربيين المسيحيين.

واعتبر مغردون وناشطون أن زمور لن يتوقف إطلاقا عن تصريحاته العنصرية، بالمقابل استحسن آخرون تصحيح موقفه الأخير بخصوص اللاجئين الأوكرانيين.

