إريك زمور: أنا مع استقبال لاجئين أوكرانيين في فرنسا لأنهم مسيحيون وبِيض عكس العرب (فيديو)

قال المرشح المحتمل لرئاسة فرنسا اليميني المتطرف إريك زمور، إنه يفضل دعم بولندا بالمساعدات الطبية والغذائية والمالية، حتى تتمكن النساء والأطفال اللاجئين القادمين من أوكرانيا البقاء بالقرب من أزواجهم وآبائهم الذين يقاتلون القوات الروسية داخل البلاد.

وأوضح زمور موقفه، عبر قناة (بي إف إم) الفرنسية، بعدما دعا في وقت سابق إلى عدم استقبال اللاجئين الأوكرانيين، وقال إن بقائهم في بولندا منطقي أكثر لأنها البلد المجاور، وأنه في حال تعرضت إيطاليا مثلا للهجوم العسكري كان سيكون من المنطقي لجوء مواطنيها إلى فرنسا لأنها الأقرب.

"Si des Ukrainiens ont des attaches avec la France, nous leur donnerons des visas" Éric Zemmour en faveur d'un accueil contrôlé des réfugiés ukrainiens pour éviter un "tsunami fondé sur l'émotion" pic.twitter.com/6DiJ6qJKqT — BFMTV (@BFMTV) March 8, 2022

وقال زمور إن الهجرة أضعفت فرنسا وأفقرتها وأحدثت فيها نوعا من الفوضى، وأنه لا يريد أن يزيد هذا الوضع سوءًا.

واستطرد زمور المعروف بعنصريته، أن “الأوكرانيين شعب أوربي مسيحي، وأكثر قربًا للفرنسيين من أمواج المهاجرين من البلدان العربية المسلمة ودول الشرق الأوسط”.

ويرى اليميني المتطرف أن الأوكرانيين سيواجهون مشاكل أقل في الاندماج، مشددا على عدم وجود مانع في منح تأشيرات لبعض الأوكرانيين واستقبالهم من طرف مواطنيهم المقيمين في فرنسا “في ظروف إنسانية”، في انتظار حل أزمتهم كما فعلت بريطانيا.

وتابع زمور الذي ينحدر من أسرة جزائرية يهودية مهاجرة، أنه ضد “التسونامي القائم على التعاطف مثل ما حدث مع الصغير إيلان (الطفل السوري)، حتى وجدنا أنفسنا أمام ما يزيد عن مليون مهاجر سوري بينهم أعداد من الجزائريين والمغاربة والأفارقة”.

وأكد زمور كلام المذيعة التي استوضحت قائلة “أنت مع هجرة البيض الأوربيين لكنك ضد العرب والمسلمين”، معتبرا أنه من الصعب تثقيفهم وتعليمهم، عكس الأوربيين المسيحيين.

تصريحات عنصرية

واعتبر مغردون وناشطون أن زمور لن يتوقف إطلاقا عن تصريحاته العنصرية، بالمقابل استحسن آخرون تصحيح موقفه الأخير بخصوص اللاجئين الأوكرانيين.

Un chien enragé il bave il stress puis craque et raconte des #niaiseries ..

T’es une honte pour la #France

tu es et tu resteras un chroniqueur #klepto Récidiviste Et tu finiras en prison 🤡

Qu’elle horreur ce type

🇫🇷 https://t.co/qChVTeCAP4 — Paulina Querault 🇱🇧🇫🇷بولينا (@paulina_kero) March 8, 2022

وكان زمور قد أكد قبل أيام أنه يرفض استقبال اللاجئين الأوكرانيين لأن فرنسا تعاني أصلا من سياسة الهجرة وتبعاتها في السنوات الأخيرة، مضيفا أنه من الأفضل مساعدة بولندا ماديا من أجل استقبالهم.

Il était pas censé avoir fini son temps de parole l'autre facho ? https://t.co/e9itsx60by — Romy longcovidé.e Dilleux ♿ 🔻🔺 (@RomainDilleux) March 8, 2022

وحمل برنامج زمور الانتخابي عدة أهداف ضد المهاجرين والمسلمين، أبرزها الحد من سياسة الهجرة إلى فرنسا ووقف المساعدات الاجتماعية المقدمة للمهاجرين.

وتضمن البرنامج خططا من أجل طرد نهائي لجميع المهاجرين غير النظامين من فرنسا، خصوصا المتورطين في قضايا الجنح وغيرها، بالإضافة إلى نزع الجنسية من الأجانب الذين يعاودون ارتكاب الجرائم.

Répondre au grand remplacement et au grand déclassement : nous pouvons le faire. Voici les principales mesures que je prendrai contre l'immigration, pour la justice, le pouvoir d'achat et la compétitivité de nos entreprises. ➡️ https://t.co/Sh2Y4RjXMe#ProgrammeZemmour pic.twitter.com/jdmfvqGdh9 — Eric Zemmour (@ZemmourEric) December 22, 2021

ورفض زمور أمام أنصاره توصيفه بـ”اليميني المتطرف”، ووعد بإنهاء الهجرة وإلغاء حق لم شمل الأسر واللجوء إلى طرد المهاجرين غير النظاميين وإلغاء المساعدات الاجتماعية والطبية للأجانب غير الأوربيين، وهي تعهدات ألهبت حماسة الجمهور الحاضر.