تقرير: اغتصاب امرأة كل 10 دقائق في البرازيل سنة 2021

قال تقرير إن عدد حالات اغتصاب النساء في البرازيل ارتفع بنسبة 3.7% عام 2021 مقارنة بعام 2020.

وأوضح التقرير الذي نشرته منظمة “منتدى الأمن العام” غير الحكومية، أنه تم تسجيل أكثر من 56 ألف حالة اغتصاب أي بمعدل حالة واحدة كل 10 دقائق.

pic.twitter.com/gs3zEiHiAz — Fórum Brasileiro de Segurança Pública (@forumseguranca) March 7, 2022

وأضاف التقرير الذي صدر عشية اليوم العالمي للمرأة، أن البرازيل سجلت 1319 حالة قتل للإناث العام الماضي، أي بمعدل امرأة مقتولة كل سبع ساعات، في انخفاض طفيف بنسبة 2.7% مقارنة بعام 2020.

وأعلنت مديرة المنظمة سميرة بوينو في بيان أن “هذه البيانات تُظهر الحاجة إلى التنفيذ العاجل للسياسات العامة للاستضافة والوقاية والقمع في مواجهة العنف ضد المرأة في البرازيل”.

وأكدت أنه “رغم الانخفاض الطفيف في عدد جرائم قتل النساء، فإن الأرقام لا تزال مرتفعة للغاية”، إذ بلغ معدل وفيات النساء جراء جرائم قتل 1.22 لكل 100 ألف امرأة.

ويتناول التقرير الذي يستند إلى شكاوى جُمعت في مراكز الشرطة، حالات الاغتصاب المبلّغ عنها فقط، التي تمثل جزءًا بسيطًا من إجمالي حالات الاغتصاب المرتكبة ضد النساء.

كما يُظهر التقرير أن عدد حالات قتل النساء ازداد بشكل خاص من فبراير/شباط إلى مايو/أيار 2020، “في ذروة القيود” التي ألزمت البرازيليين المنازل في بداية جائحة كورونا.