السفير الأمريكي السابق في أوكرانيا: من حق كييف الانضمام إلى الناتو دون اعتراض موسكو (فيديو)

قال السفير الأمريكي السابق في أوكرانيا جون هيربست إن حرب روسيا على أوكرانيا ستفشل، مشيدًا بقرار الولايات المتحدة فرض حظر على واردات الطاقة الروسية.

وأضاف هيربست في لقاء مع قناة الجزيرة مباشر، الثلاثاء، أن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بفرض حظر على واردات الطاقة الروسية “خطوة إيجابية جديدة في ممارسة المزيد من الضغوط على موسكو ردًا على الحرب غير الضرورية على أوكرانيا”، مشيرًا إلى أن انضمام الاتحاد الأوربي كان سيزيد من قوة تأثير الحظر الأمريكي.

وذكر أن العقوبات التي تم فرضها على روسيا حتى الآن بسبب الحرب هي عقوبات قاسية وأثرت بالسلب على موسكو، ولكنها لم تقنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتغيير موقفه.

وأشار إلى أن العقوبات ستضعف من الجيش الروسي بعد 4 سنوات من الآن إذا استمرت.

وقال السفير الأمريكي السابق في أوكرانيا إنه يمكن للجانب الروسي تنصيب حكومة موالية له في كييف، لكن تلك الحكومة لن تكون لها شرعية أو شعبية في أوكرانيا ولن تتمكن من حكم البلاد.

وأوضح أن هناك اقتراحًا بفرض حظر طيران على مناطق محددة من أجل الأغراض الإنسانية، دون حدوث اشتباك مع الجانب الروسي.

وقال إنه يعتقد أن بوتين لن يتوقف عند أوكرانيا، ولكن الأمر سيمتد لفرض النفوذ الروسي على دول في شرقي ووسط أوربا.

وأضاف أن لأوكرانيا الحق في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وليس من حق روسيا الاعتراض على ذلك، لكنه نفى أن تكون واشنطن قد دفعت كييف لطلب ذلك.

وذكر هيربست أن التصعيد في أوكرانيا سينتهي بفشل ذريع وهزيمة اقتصادية وجيوسياسية مهولة لروسيا، مشيرًا إلى أن موسكو فقدت الكثير من المدافعين عنها في العالم مثل ألمانيا وهولندا وبلجيكا.

ونفى أن تكون الولايات المتحدة هي من صعّدت الأحداث ودفعت روسيا إلى شن الحرب على أوكرانيا.