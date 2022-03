الرئيس الإسرائيلي يشكر أردوغان على “حفاوة الاستقبال” ويدعو لطي صفحة الخلافات مع تركيا (فيديو)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده مستعدة للتعاون مع إسرائيل في مجالات الطاقة والاقتصاد والدفاع.

وأضاف الرئيس التركي في مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الإسرائيلي إسحق هرتسوغ بعد مباحثتهما في أنقرة، أن تحسّن العلاقات بين تركيا وإسرائيل “مهم جدًا لنشر الاستقرار والسلام في المنطقة”.

وذكر أردوغان أنه نقل لهرتسوغ حساسية القضية الفلسطينية بالنسبة لتركيا، مؤكدًا أهمية العمل على حل الدولتين.

وأضاف أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو سيقوم بزيارة إلى فلسطين وإسرائيل تعقبها زيارة يقوم بها وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي إلى إسرائيل.

وقال الرئيس التركي إن الهدف المشترك مع إسرائيل هو إعادة إحياء الحوار السياسي بين البلدين على أساس المصالح المشتركة ومراعاة الحساسيات المتبادلة.

من جانبه قال الرئيس الإسرائيلي إنه ينبغي العمل على طي صفحة الخلافات مع تركيا، وإقامة علاقات قائمة على الثقة المتبادلة، مضيفًا أنه ينبغي عليهما الانخراط في تعاون من شأنه التأثير بشكل واضح في المنطقة.

وأعرب هرتسوغ عن امتنانه على “حفاوة الاستقبال” التي حظي بها في أنقرة.

وكتب على تويتر “أنا ممتن للرئيس رجب طيب أردوغان على حفاوة الاستقبال التي حظيت بها في المجمع الرئاسي”.

