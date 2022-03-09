الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل اثنين من ضباطه بقصف إسرائيلي ويتعهد بالثأر

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، مقتل اثنين من أفراده في قصف اسرائيلي استهدف مواقع قرب العاصمة السورية دمشق فجر الإثنين، متوعدًا بالثأر لمقتلهما.

وعرّف بيان للحرس الثوري نشره على موقعه الإلكتروني “سباه نيوز” الفردين اللذين قُتلا على أنهما “العقيد إحسان كربلائي بور، والعقيد مرتضى سعيد نجاد”.

واتهمت دمشق إسرائيل بشن القصف، وقالت إنه أودى بحياة اثنين من المدنيين وتسبب في خسائر مادية.

ونقلت الجزيرة عن مصادر إسرائيلية مطلعة أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة تأهبه بعد إعلان الحرس الثوري مقتل ضابطيه في سوريا.

عاجل | مصادر إسرائيلية مطلعة: الجيش الإسرائيلي رفع تأهبه بعد إعلان الحرس الثوري مقتل اثنين من أفراده في #سوريا — الجزيرة – عاجل (@AJABreaking) March 8, 2022

وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع لجيش النظام السوري وأهدافًا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

وخلال فبراير/شباط الماضي وحده، سُجلت أربع هجمات جوية إسرائيلية داخل سوريا.

ونادرًا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفها بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.