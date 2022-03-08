وزير دفاع أوكرانيا: 400 ألف من سكان ماريوبول أُخذوا رهائن و10 آلاف طالب أهداف لقوات بوتين (فيديو)

قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، إن الجيش الروسي أخذ 400 ألف أوكراني رهائن في ماريوبول بعد قصفها بالطائرات والمدفعية، وإن نحو 10 آلاف طالب من بلدان أخرى في أوكرانيا أهداف لقوات بوتين اليوم.

وأضاف خلال تسجيل مصور، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية دمرت أكثر من 200 مدرسة و34 مستشفى وأكثر من 1500 مبنى سكني في 11 يوما.

وأوضح أن القوات الأوكرانية دمرت بالفعل 300 دبابة روسية وألف عربة مصفحة وأكثر من 40 طائرة وما يقرب من 70 مروحية.

وأشار الوزير إلى أن خسائر روسيا من القتلى والجرحى ستفوق خسائرها في الحرب التي دامت 10 سنوات في أفغانستان.

وبدأ في العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء سريان وقف إطلاق النار المؤقت في أوكرانيا، بغية إجلاء المدنيين من 5 مدن بينها العاصمة كييف.

وبدأت عملية الإجلاء في مدينة سومي القريبة من حدود أوكرانيا مع روسيا، في حين تعثرت عملية الإجلاء في مدينة ماريوبول الجنوبية الساحلية، ودعت روسيا الولايات المتحدة إلى العودة إلى مبدأ التعايش السلمي الذي كان مطبقا إبان الحرب الباردة.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الجولة الثالثة من محادثات السلام مع روسيا ليست الأخيرة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الأوكرانيين “لن يستسلموا وسيواصلون القتال”.

وأفادت وكالة الأنباء الأوكرانية بسقوط قتلى وجرحى، بينهم أطفال، بقصف للقوات الروسية على مجمع سكني في مدينة سومي فجر اليوم الثلاثاء. وأظهرت صور بثها ناشطون آثار قصف على مبنى سكني وتهدم جزء من المبنى.