سياسة

هجوم بقنبلة حارقة على مركز ثقافي روسي في باريس واعتداء على سفارة موسكو بأيرلندا (فيديو)

الشاحنة صدمت بوابة السفارة الخارجية (مواقع التواصل)
7/3/2022

ذكرت صحيفة لو باريزيان أن معهدا ثقافيا روسيا في باريس هوجم مساء الأحد بقنبلة حارقة (مولوتوف)، في أخطر هجوم يستهدف مبنى روسيا في فرنسا منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

وقال التقرير إن حارس أمن عند “البيت الروسي للعلوم والثقافة” أبلغ الشرطة بعد اكتشافه مهاجمة بوابة المبنى. ويتمتع المكتب الواقع في الحي 16 بالعاصمة الفرنسية بوضع دبلوماسي.

وذكر التقرير نقلا عن مصدر بالشرطة أنه تم العثور على بعض قطع الزجاج والسائل على الأرض. وعثرت السلطات أيضا على لوحة إعلانات انصهرت جزئيا واسودت بسبب النيران.

ونشرت السفارة الروسية على تويتر لقطة فيديو لانفجار قرب بوابة مبنى ودعت “السلطات الفرنسية إلى ضمان أمن ممثلي روسيا الرسميين في فرنسا”.

شاحنة تصدم سفارة روسيا بأيرلندا

وعلى صعيد ذي صلة، صدمت شاحنة بوابة السفارة الروسية في العاصمة الأيرلندية دبلن.

وقالت الشرطة الأيرلندية إن الحادث وقع بعد ظهر الإثنين في جنوب العاصمة، وقالت “ألقي القبض على رجل رهن الاعتقال حاليا، والتحقيق جار”.

وأظهر فيديو متداول شاحنة كبيرة تصدم بخلفيتها بوابة السفارة الخارجية وتحطمها.

 

بدورها، اتهمت السفارة الروسية في دبلن، الشرطة الأيرلندية بعدم التدخل، مستنكرة “الفعل الإجرامي الجنوني ضد بعثة دبلوماسية سلمية”.

وأعربت عن “قلقها البالغ”، داعية السلطات الأيرلندية إلى اتخاذ تدابير شاملة من أجل ضمان سلامة موظفيها وعائلاتهم.

وأطلقت روسيا فجر 24 فبراير/شباط الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

المصدر : وكالات