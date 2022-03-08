هجوم بقنبلة حارقة على مركز ثقافي روسي في باريس واعتداء على سفارة موسكو بأيرلندا (فيديو)

ذكرت صحيفة لو باريزيان أن معهدا ثقافيا روسيا في باريس هوجم مساء الأحد بقنبلة حارقة (مولوتوف)، في أخطر هجوم يستهدف مبنى روسيا في فرنسا منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

وقال التقرير إن حارس أمن عند “البيت الروسي للعلوم والثقافة” أبلغ الشرطة بعد اكتشافه مهاجمة بوابة المبنى. ويتمتع المكتب الواقع في الحي 16 بالعاصمة الفرنسية بوضع دبلوماسي.

وذكر التقرير نقلا عن مصدر بالشرطة أنه تم العثور على بعض قطع الزجاج والسائل على الأرض. وعثرت السلطات أيضا على لوحة إعلانات انصهرت جزئيا واسودت بسبب النيران.

ونشرت السفارة الروسية على تويتر لقطة فيديو لانفجار قرب بوابة مبنى ودعت “السلطات الفرنسية إلى ضمان أمن ممثلي روسيا الرسميين في فرنسا”.

Le 7 mars 2022, à 2h du matin, la Maison russe des sciences et de la culture à Paris a été attaquée. Nous demandons les autorités françaises d'assurer la sécurité des représentations officielles russes en France. @francediplo @Interieur_Gouv @Elysee https://t.co/KmP3iV9N2G — Russie en France (@AmbRusFrance) March 7, 2022

شاحنة تصدم سفارة روسيا بأيرلندا

وعلى صعيد ذي صلة، صدمت شاحنة بوابة السفارة الروسية في العاصمة الأيرلندية دبلن.

وقالت الشرطة الأيرلندية إن الحادث وقع بعد ظهر الإثنين في جنوب العاصمة، وقالت “ألقي القبض على رجل رهن الاعتقال حاليا، والتحقيق جار”.

وأظهر فيديو متداول شاحنة كبيرة تصدم بخلفيتها بوابة السفارة الخارجية وتحطمها.

Desmond Wisley has breached the gates of the Russian Embassy in #Dublin. He was overcome after seeing photos of the family killed in Irpin. pic.twitter.com/8SMbZIYxK0 — Laura Moth (@EisabelMoth) March 7, 2022

بدورها، اتهمت السفارة الروسية في دبلن، الشرطة الأيرلندية بعدم التدخل، مستنكرة “الفعل الإجرامي الجنوني ضد بعثة دبلوماسية سلمية”.

وأعربت عن “قلقها البالغ”، داعية السلطات الأيرلندية إلى اتخاذ تدابير شاملة من أجل ضمان سلامة موظفيها وعائلاتهم.

وأطلقت روسيا فجر 24 فبراير/شباط الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.