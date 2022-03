هجوم بقنبلة حارقة على مركز ثقافي روسي في باريس واعتداء على سفارة موسكو بأيرلندا (فيديو)

ذكرت صحيفة لو باريزيان أن معهدا ثقافيا روسيا في باريس هوجم مساء الأحد بقنبلة حارقة (مولوتوف)، في أخطر هجوم يستهدف مبنى روسيا في فرنسا منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

وقال التقرير إن حارس أمن عند “البيت الروسي للعلوم والثقافة” أبلغ الشرطة بعد اكتشافه مهاجمة بوابة المبنى. ويتمتع المكتب الواقع في الحي 16 بالعاصمة الفرنسية بوضع دبلوماسي.

وذكر التقرير نقلا عن مصدر بالشرطة أنه تم العثور على بعض قطع الزجاج والسائل على الأرض. وعثرت السلطات أيضا على لوحة إعلانات انصهرت جزئيا واسودت بسبب النيران.

ونشرت السفارة الروسية على تويتر لقطة فيديو لانفجار قرب بوابة مبنى ودعت “السلطات الفرنسية إلى ضمان أمن ممثلي روسيا الرسميين في فرنسا”.

وعلى صعيد ذي صلة، صدمت شاحنة بوابة السفارة الروسية في العاصمة الأيرلندية دبلن.

وقالت الشرطة الأيرلندية إن الحادث وقع بعد ظهر الإثنين في جنوب العاصمة، وقالت “ألقي القبض على رجل رهن الاعتقال حاليا، والتحقيق جار”.

وأظهر فيديو متداول شاحنة كبيرة تصدم بخلفيتها بوابة السفارة الخارجية وتحطمها.

Desmond Wisley has breached the gates of the Russian Embassy in #Dublin. He was overcome after seeing photos of the family killed in Irpin. pic.twitter.com/8SMbZIYxK0

— Laura Moth (@EisabelMoth) March 7, 2022