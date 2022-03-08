مستشارة وزير التعليم الأوكراني: لا ضمانات لـ76 ألف طالب أجنبي اضطروا إلى مغادرة البلاد (فيديو)

قالت أوليسا فاشوك -مستشارة وزير التعليم الأوكراني- إن ما يشغل بال المسؤولين في بلادها الآن هو الاستيقاظ أحياءً في اليوم التالي.

وعن تدبير مرحلة ما بعد الحرب، قالت فاشوك إن “أقصى ما يفكر به الأوكرانيون هو الغد، ولا يفكرون بما بعد شهر أو أكثر”.

وأفادت أوليسا خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر، الإثنين، بأن وزارة التعليم الأوكرانية لا يمكنها تقديم أي ضمانات لـ76 ألف طالب أجنبي كانوا يدرسون في البلد واضطروا إلى مغادرته بينما لا يزال بعضهم عالقين.

أوليسا فاشوك مستشار وزير التعليم الأوكراني: لا نفكر الآن في التعليم وإنما نفكر كيف نبقى أحياء#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/vjw6oSidWO — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 7, 2022

وأضافت أن الوزارة ستبذل كل ما بوسعها حتى لا يتضرر مستقبل هؤلاء الطلبة.

ووصفت مستشارة وزير التعليم الأوكراني الوضع الإنساني في العاصمة كييف بأنه متقلب، وأن كل يوم يحمل معه أحداثًا مختلفة.

وفرّ أكثر من 1.7 مليون شخص من أوكرانيا منذ بدء الحرب في 24 فبراير/شباط، وفقًا لآخر إحصاءات للأمم المتحدة، الإثنين.

وأدرجت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مليونًا و735 ألفًا و68 لاجئًا على موقعها الإلكتروني. وهذا العدد يزيد بـ200 ألف عن الحصيلة السابقة يوم الأحد.

وتتوقع السلطات والأمم المتحدة تدفّق مزيد من اللاجئين، خصوصًا عند فتح الممرات الإنسانية التي ستسمح للمدنيين المحاصَرين في المدن الكبرى بالخروج.