دبلوماسي أمريكي سابق: المفاوضات مع روسيا وصلت لطريق مسدود وبوتين مستعد لتحمل العقوبات (فيديو)

قال مايكل كيميج، العضو السابق في فريق السياسات بالخارجية الأمريكية، إن الغرب يرى أن الحرب الروسية على أوكرانيا غير مبررة، معتبرا أنه لا مجال للمفاوضات أو التوصل إلى حل وسط أو أرضية مشتركة مع روسيا.

وأفاد خلال مقابلة مع برنامج المسائية على الجزيرة مباشر، الإثنين، أن أوكرانيا في وضع صعب للغاية من الناحية العسكرية والإنسانية أيضا.

واستطرد أن العالم في خضم أزمة لاجئين ونازحين هائلة و”المقاومة تحاول جاهدة لوقف التقدم الروسي”، فيما روسيا وقواتها تسعى للسيطرة واحتلال العاصمة الأوكرانية كييف.

وشدد أن روسيا لن ستستجيب للتسوية، وأن الجهود الدبلوماسية عالقة وأنها “وصلت إلى طريق مسدود”.

هل تنجح الجهود الدبلوماسية لإعادة بوتين إلى طاولة المفاوضات ووقف الحرب؟ الدكتور مايكل كيميج عضو سابق في فريق السياسات بالخارجية الأمريكية يُجيب.. pic.twitter.com/Ceat1uobqP — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 7, 2022

ولا يعتقد العضو السابق في فريق السياسات بالخارجية الأمريكية أن العقوبات التي يفرضها العالم على روسيا سيكون لها تأثير، على المدى القصير على الأقل.

وأوضح أن بوتين يرغب في تنفيذ عمليته العسكرية وتحقيق أهدافه، وهو مستعد لتحمل العقوبات خصوصا وأنه يدرك أنها (العملية العسكرية) مكلفة من الناحيتين العسكرية والاقتصادية.

شروط روسيا

وأكد بوتين، أمس الأحد، لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداد بلاده للحوار مع أوكرانيا إذا تم “التطبيق غير المشروط للمطالب الروسية المعروفة”.

وذكرت الرئاسة الروسية (الكرملين) في بيان أن الرئيسين أجريا محادثة هاتفية “بمبادرة من الطرف الفرنسي”.

ويشترط بوتين لحل الأزمة ووقف الحرب نزع كييف أسلحتها وتخليها عن رغبتها في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.​​​​​​