شارك سابقا بمعارك سوريا.. وزارة الدفاع الأوكرانية تعلن مقتل قائد عسكري روسي كبير

ذكرت المخابرات العسكرية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية قتلت جنرالا روسيا بالقرب من مدينة خاركيف المحاصرة، وهو ثاني قائد روسي كبير يلقى حتفه في العملية العسكرية.

وقالت المديرية العامة للمخابرات بوزارة الدفاع الأوكرانية في بيان إن “الميجر جنرال فيتالي جيراسيموف النائب الأول لقائد الجيش الروسي الحادي والأربعين لقي حتفه أمس الاثنين”.

وأفادت تقارير إعلامية بأن القائد الروسي شارك في حرب الشيشان الثانية والحرب في سوريا التي دعمت فيها موسكو قوات رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وقال المدير التنفيذي لموقع “بيلينغكات” الاستقصائي الإلكتروني كريستو غروزيف إنهم تعرفوا أيضًا على الضابط الكبير في جهاز الأمن الفيدرالي، باعتراض محادثة.

وأوضح غروزيف أن المكالمة المعترضة تظهر ضعفا كبيرا لنظام (إيرا)، وهو نظام تشفير روسي أعلنت عنه وزارة الدفاع العام الماضي، وقالت إنه لا يمكن كسره وإنه يعمل في كل الظروف.

In the call, you hear the Ukraine-based FSB officer ask his boss if he can talk via the secure Era system. The boss says Era is not working.

Era is a super expensive cryptophone system that @mod_russia introduced in 2021 with great fanfare. It guaranteed work "in all conditions" pic.twitter.com/MlIt8NNwLE

— Christo Grozev (@christogrozev) March 7, 2022