شارك سابقا بمعارك سوريا.. وزارة الدفاع الأوكرانية تعلن مقتل قائد عسكري روسي كبير

ذكرت المخابرات العسكرية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية قتلت جنرالا روسيا بالقرب من مدينة خاركيف المحاصرة، وهو ثاني قائد روسي كبير يلقى حتفه في العملية العسكرية.

وقالت المديرية العامة للمخابرات بوزارة الدفاع الأوكرانية في بيان إن “الميجر جنرال فيتالي جيراسيموف النائب الأول لقائد الجيش الروسي الحادي والأربعين لقي حتفه أمس الاثنين”.

‼Під Харковом ліквідовано генерал-майора російської армії Віталія Герасимова 👉Деталі аудіоперехват по новині за посиланням👉 https://t.co/WMc6D1aBWC pic.twitter.com/mKvCE0gi9P — Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) March 7, 2022

وأفادت تقارير إعلامية بأن القائد الروسي شارك في حرب الشيشان الثانية والحرب في سوريا التي دعمت فيها موسكو قوات رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وقال المدير التنفيذي لموقع “بيلينغكات” الاستقصائي الإلكتروني كريستو غروزيف إنهم تعرفوا أيضًا على الضابط الكبير في جهاز الأمن الفيدرالي، باعتراض محادثة.

وأوضح غروزيف أن المكالمة المعترضة تظهر ضعفا كبيرا لنظام (إيرا)، وهو نظام تشفير روسي أعلنت عنه وزارة الدفاع العام الماضي، وقالت إنه لا يمكن كسره وإنه يعمل في كل الظروف.

In the call, you hear the Ukraine-based FSB officer ask his boss if he can talk via the secure Era system. The boss says Era is not working.

Era is a super expensive cryptophone system that @mod_russia introduced in 2021 with great fanfare. It guaranteed work "in all conditions" pic.twitter.com/MlIt8NNwLE — Christo Grozev (@christogrozev) March 7, 2022

وأُبلغ عن مقتل جنرال روسي آخر هو أندريه سوخوفيتسكي، الذي كان أيضا نائب قائد الجيش الحادي والأربعين، في نهاية فبراير/ شباط الماضي.

وتقول أوكرانيا إن قواتها قتلت أكثر من 11 ألف جندي روسي، وأكدت روسيا فقد نحو 500.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية الأوكرانية أعلنت في 4 مارس/ آذار الجاري، مقتل نائب قائد الجيش الـ41 اللواء أندريه سوخوفيتسكي على أيدي الجنود الأوكرانيين.

​​​​​​​وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.