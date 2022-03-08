زيلينسكي يتّهم الغرب بعدم الإيفاء بـ”وعوده” لأوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إن الوعود الغربية بشأن حماية أوكرانيا من الهجمات الروسية، لم يتم الإيفاء بها.

وقال في مقطع فيديو نشر على تيليغرام “نحن نسمع وعودا منذ 13 يوما. يقولون لنا منذ 13 يوما إنهم سيساعدوننا جويا وإنه ستكون هناك طائرات وإنهم سيسلمونها إلينا”.

وتابع “لكن مسؤولية ذلك (سقوط ضحايا) تقع أيضا على عواتق الذين لم يتمكنوا من اتخاذ قرار في الغرب لمدة 13 يوما… على الذين لم يحموا الأجواء الأوكرانية من القتلة الروس”.

وقال إنه “إذا لم يقف العالم مع أوكرانيا فسيخسر نفسه”.

ويطالب زيلينسكي بإنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، لكن حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة استبعدا هذا الخيار بشكل قاطع.

وقال الرئيس الأوكراني في مقطع الفيديو “لم نشاهد أي تطورات بخصوص فتح ممرات آمنة في ماريوبول”، مشيرا إلى أن الجيش الروسي قصف مدينة سومي المسالمة وتم تدمير شبكة الاتصالات في مدينة ماريوبيل.

وكانت روسيا قد تعهّدت بفتح ممرات إنسانية، صباح الثلاثاء، من أجل السماح لآلاف المدنيين بالفرار من المدن الأوكرانية الرئيسية الواقعة تحت نيران المدفعية الروسية منذ أسبوعين، بعد العديد من المحاولات الفاشلة.

وأضاف أن روسيا قصفت مدنا أوكرانية بصواريخ يزن الواحد منها نحو 500 كيلوغرام، مشيرا إلى أن “جرائم الحرب جزء من استراتيجية روسيا المتعمدة”.

وتعهد زيلينسكي في ختام كلمته ملاحقة الجناة في المحاكم الدولية بسبب “قتل المدنيين في أوكرانيا”.

وفي فجر 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

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موجود في العاصمة

وكان الرئيس الأوكراني قد أكد في وقت سابق أنه ما زال موجودًا في العاصمة كييف وليس مختبئًا وأنه لا يخاف أحدًا، وقال إن “الأوكرانيين لن يستسلموا وسيواصلون قتال العدو”.

وأوضح أن بلاده تتصدى للجيش الروسي، مضيفا “كافة القوات الأوكرانية توجد في المكان اللازم، وأنا بدوري موجود مع فريقي في كييف”.

وأعرب عن شكره لكافة “الأبطال” الذين يدافعون عن البلاد، وقال “نعلم أن الحقد الذي جلبه عدونا على مدننا لن يستمر، ولن يبقى له أي أثر مع زوال العدو”.

وقال إن بلاده ستعيد بناء كافة المدن المدمرة، بحيث ستصبح أجمل من أي مدينة روسية.