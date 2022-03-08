سياسة

رياضي كويتي ينسحب من بطولة في الإمارات رفضا لمواجهة لاعب إسرائيلي (فيديو)

البغلي: ككويتيين نحن دائمًا وأبدًا مع القضية الفلسطينية (موافع التواصل)
7/3/2022-|آخر تحديث: 8/3/202201:37 AM (مكة المكرمة)

أعلن الرياضي الكويتي عبد الرزاق البغلي انسحابه من سباق “الموتوسيرف” (رياضة مائية) في بطولة أبو ظبي الدولية، رفضًا لمواجهة لاعب إسرائيلي.

وقال البغلي في مقطع مصور نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إن انسحابه من البطولة يأتي “بسبب المواجهة المباشرة مع لاعب من الكيان الصهيوني”.

وأضاف “ككويتيين نحن دائمًا وأبدًا مع القضية الفلسطينية”.

بدوره، أشاد طارق الشايع -عضو الهيئة العليا لتنسيقية مناهضة الصهيونية والتطبيع في الكويت- بانسحاب البغلي، قائلًا في تصريح صحفي “موقف يسطر في سجل التاريخ بحروف من ذهب”.

وأضاف “طرد الاحتلال الصهيوني يبدأ من عزله دوليًّا، وهو ما يقوم به اللاعبون الكويتيون، سواء في الألعاب الجماعية أو الفردية”.

وقبل أيام، قالت رابطة شباب لأجل القدس العالمية في الكويت، إن وفدًا أكاديميًّا كويتيًّا انسحب من مؤتمر نظمته جامعة البحرين الحكومية، إثر مشاركة وفد إسرائيلي في فعالياته.

وانسحب سابقًا عدد من اللاعبين الكويتيين من بطولات رياضية دولية لتجنب مواجهة إسرائيليين.

ووفقًا للقانون الكويتي، تُعد إسرائيل دولة معادية، ويحظر على الأشخاص عقد اتفاقات مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها.

وأعرب مدوّنون -في تغريدات عبر المنصات- عن اعتزازهم بموقف البغلي، مجدّدين رفضهم شتى أنواع التطبيع.

المصدر : الجزيرة مباشر