رياضي كويتي ينسحب من بطولة في الإمارات رفضا لمواجهة لاعب إسرائيلي (فيديو)

أعلن الرياضي الكويتي عبد الرزاق البغلي انسحابه من سباق “الموتوسيرف” (رياضة مائية) في بطولة أبو ظبي الدولية، رفضًا لمواجهة لاعب إسرائيلي.

وقال البغلي في مقطع مصور نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إن انسحابه من البطولة يأتي “بسبب المواجهة المباشرة مع لاعب من الكيان الصهيوني”.

وأضاف “ككويتيين نحن دائمًا وأبدًا مع القضية الفلسطينية”.

بدوره، أشاد طارق الشايع -عضو الهيئة العليا لتنسيقية مناهضة الصهيونية والتطبيع في الكويت- بانسحاب البغلي، قائلًا في تصريح صحفي “موقف يسطر في سجل التاريخ بحروف من ذهب”.

وأضاف “طرد الاحتلال الصهيوني يبدأ من عزله دوليًّا، وهو ما يقوم به اللاعبون الكويتيون، سواء في الألعاب الجماعية أو الفردية”.

وقبل أيام، قالت رابطة شباب لأجل القدس العالمية في الكويت، إن وفدًا أكاديميًّا كويتيًّا انسحب من مؤتمر نظمته جامعة البحرين الحكومية، إثر مشاركة وفد إسرائيلي في فعالياته.

وانسحب سابقًا عدد من اللاعبين الكويتيين من بطولات رياضية دولية لتجنب مواجهة إسرائيليين.

ووفقًا للقانون الكويتي، تُعد إسرائيل دولة معادية، ويحظر على الأشخاص عقد اتفاقات مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها.

وأعرب مدوّنون -في تغريدات عبر المنصات- عن اعتزازهم بموقف البغلي، مجدّدين رفضهم شتى أنواع التطبيع.

انسحاب الاعب الكويتي #عبدالرزاق_البغلي امام اللاعب الصهيوني شكراً لك يا بطل على هذا الموقف المشرف لتعلم شعوب العالم أن الشعب الكويتي يرفض التطبيع جملة وتفصيلا ولا يمكن أن يقبل به تحت أي مبرر وتحت أي ضغوط بل وإنه لا يجامل في هذه القضية التي تمثل الشرف والكرامة العربية ✌ pic.twitter.com/L4SxVIr4cb — المحامي / عبدالعزيز بومجداد (@azizBOMEJDAD) March 6, 2022

موقف بطولي مشرف من اللاعب الكويتي #عبدالرزاق_البغلي الذي انسحب من مواجهة خصمه لاعب الكيان الصهيوني في بطولة الموتوسيرف الدولية وعكس موقف دولة #الكويت من التطبيع مع الكيان الصهيوني دعما للقضية الفلسطينية ..شكرا يابطل pic.twitter.com/rY11aIttYa — باسل البحراني (@BaselAlbhrani) March 7, 2022

انسحاب لاعب #الكويت عبدالرزاق البغلي من سباق الموتوسيرف في بطولة #أبوظبي الدولية لرفضه مواجهة لاعب صهيوني.

مواقف الكويت المشرفة و #الجزائر المتميزة مع #فلسطين تمثل صفعات على وجوه المطبعين، لكني حرت في معرفة سبب تفوق الشعبين الكريم في الثبات على رفض الاحتلال، ونصرة الأرض المباركة؟ pic.twitter.com/W7CRWvqrgC — د. محمد الصغير (@drassagheer) March 7, 2022

البطل الكويتي #عبدالرزاق_البغلي ينتصر للروح الرياضية والميثاق الأولمبي، برفضه ملاقاة مجرم صهيوني بمحفل دولي. شجاعة وشهامة تستحق التحية والتهنئة والتكريم، ونحن فخورين ببطلنا، وسائر أبطال الوطن والأمة، ذوي المبادئ والمواقف.#الكويت_تقاطع #الكويت_بجانبكم pic.twitter.com/iYfs7jQtHj — أسامة الشاهين (@OALSHAHEEN) March 6, 2022

اللاعب الكويتي عبدالرزاق البغلي وهو يرفض اللعب مع لاعب الكيان الصهيوني؛

ككويتيين نحن دائماً وأبداً مع القضية الفلسطينية👍🏻#ضد_التطبيع#فلسطين_قضيتنا https://t.co/OhFCsZGFmP — سعدية مفرح (@saadiahmufarreh) March 6, 2022

انسحاب متسابق كويتي "عبدالرزاق البغلي" من سباق موتو سيرف رفضا لمواجهة متسابق من الاحتلال الصهيوني في بطولة ابو ظبي الدولية انت بطل بعيونا يا عبد الرزاق بدون مسابقة 🌹 pic.twitter.com/5Jd3lOiHFv — Farah Alkaabneh (@farahkaabneh) March 7, 2022

كعادة الشعب الكويتي الرافض للتطبيع البطل #عبدالرزاق_البغلي ينسحب من مواجهة لاعب من الكيان المحتل

موقف شجاع وثابت نصرة للحق

شكراً يا بطل pic.twitter.com/WhPe1KYVZd — Haidar Aseeri (@HaidarAseeri) March 6, 2022

العالم الآن ينسحب من مواجهة روسيا تنديدا بموقفها

أليس نحن أولى مع هذا الكيان الغاصب شكرا لك وكثر الله من أمثالك #عبدالرزاق_البغلي pic.twitter.com/cYN0HowtDP — د.عبدالرحمن الخراز (@AL_Kharaz) March 6, 2022

موقف لاعبنا الوطني الشاب الكبير عبدالرزاق البغلي يعكس الموقف المبدئي والنهائي من الكيان الصهيوني الغاصب بالنسبة للكويت دولة وشعبا… ورد واضح لكل من ينادي بالتطبيع قبل عودة الحقوق لأهلها…#احمد_الحمد #مجلس_الأمة — م أحمد الحمد (@AhmedMAlhamad) March 6, 2022

موقف جديد ومشرّف رافض للتطبيع.

بعد انسحاب اللاعب الكويتي عبدالرزاق البغلي من بطولة أبوظبي الدولية للموتوسيرف، بسبب رفضه مواجهة لاعب "إسرائيلي".

التطبيع، مكتوبٌ على الورق وتمارسه الأنظمة العميلة فقط!

أما الشعوب الحرة الأبية، فهيهات أن تلوّث نفسها بمستنقع الخيانة. pic.twitter.com/f11UxVPkwW — فهد الغفيلي (@fahadlghofaili) March 7, 2022

الله يشرفك دوم بالعز والكرامة✌🏼

بطل بأعيننا يا #عبدالرزاق_البغلي رغمًا عن البطولة والصهاينة ولاعقي أثرهم 🇰🇼🇵🇸 https://t.co/OzJjHKfvvR — نوال (@nawal66) March 6, 2022