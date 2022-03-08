استشهاد شاب فلسطيني بعد طعنه جنديين إسرائيليين في القدس المحتلة (فيديو)

قالت الشرطة الإسرائيلية إنها قتلت فلسطينيًّا بالرصاص بعدما طعن اثنين من أفرادها عند بوابة مؤدية إلى البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، الإثنين، في ثاني حادث من نوعه خلال يومين.

وأضافت شرطة الاحتلال أن الجنديين لحقت بهما إصابات بين طفيفة ومتوسطة، وأنهما نُقلا إلى المستشفى.

وأشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالهجوم ووصفته بأنه رد على “الإعدامات الميدانية” للفلسطينيين في القدس، رغم أن الحركة لم تعلن أن المهاجم من أعضائها.

وقال حازم قاسم المتحدث باسم حماس “هذه العمليات ستتواصل طالما بقي الاحتلال يواصل عدوانه وينتهك المقدسات في مدينة القدس”.

وذكرت وكالة شهاب الفلسطينية أن منفّذ عملية الطعن في سوق القطانين بالقدس المحتلة هو الشهيد عبد الرحمن جمال قاسم (22 عامًا) من قرية جفنا في رام الله.

بالفيديو .. توثيق عملية الطعن في باب القطانين بالقدس وهروب أحد عناصر شرطة الاحتلال لحظة تنفيذ العملية#شبكة_القسطل pic.twitter.com/oJdeHh9H93 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) March 7, 2022

وأظهر مقطع فيديو -صوره مواطن فلسطيني من مكان الواقعة- الشاب وهو ملقى على الأرض قبل أن يرميه أحد جنود الاحتلال برصاصة عن قرب وهو مصاب وقد دخل في حالة صراخ هستيري.

وكان الهلع يظهر على جنود الاحتلال الإسرائيلي، إذ تجمّع على الشهيد الأعزل أكثر من 10 جنود بينما كان منبطحًا أرضًا.

وعقب عملية الطعن، انتشرت قوات الاحتلال بكثافة في البلدة القديمة، ومنعت سيارة الإسعاف من الاقتراب من الشاب المصاب.

تغطية صحفية : من وصول مفوض عام شرطة الاحتلال منطقة سوق القطانين بالقدس" pic.twitter.com/xmicdNlzuX — AlQastal القسطل (@AlQastalps) March 7, 2022

وأظهرت كاميرا المواطن الفلسطيني حالة من الاستنفار في أزقة المدينة إذ هرع جنود الاحتلال المدججون بالأسلحة إلى مكان الواقعة، وحضر المفوض العام لشرطة الاحتلال.

في جريمة بشعة ضد الانسانية..

شرطة الاحتلال الاسرائيلي تعدم رميًا بالرصاص شابًا فلسطينياً في #القدس قبل قليل.. يُظهر هذا الفيديو أن عملية الاعدام تمت بشكل متعمد بعد إصابة الشاب والسيطرة عليه في جريمة إعدام خارج إطار القانون ترقى لأن تكون جريمة حرب.@amnesty @OHCHR_MENA pic.twitter.com/7wVGLG0mNP — أدهم أبو سلمية #فلسطين 🇵🇸 (@adham922) March 7, 2022

وادّعت شرطة الاحتلال في بيان أن “فلسطينيًّا مسلحًا بسكين وصل إلى باب القطانين -أحد أبواب المسجد الأقصى- وطعن شرطيين اثنين”.

تغطية صحفية : "من مكان تنفيذ عملية طعن مساء اليوم في باب القطانين بالقدس" pic.twitter.com/P7m0CUMswx — AlQastal القسطل (@AlQastalps) March 7, 2022

وأضافت أنه “تم إطلاق النار على منفّذ العملية وتحييده، دون تحديد طبيعة إصابته”.

وأغلقت شرطة الاحتلال جميع المحاور المؤدية إلى مكان الحادث وفق المصدر ذاته، وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) إن شرطيين في العشرينات من عمرهما أصيبا بجروح متوسطة في عملية الطعن.

وبينما حُمل الشهيد على أكتاف شباب مدينة القدس المحتلة، قالت لجان المقاومة الفلسطينية في تصريح صحفي “نبارك عملية الطعن البطولية بالقرب من سوق القطانين في القدس المحتلة، التي تعتبر ردًّا طبيعيًّا على إرهاب وجرائم العدو الصهيوني المتواصلة بحق شعبنا”.

لجان المقاومة في فلسطين في تصريح صحفي: نبارك عملية الطعن البطولية بالقرب من سوق القطانين في القدس المحتلة، التي تعتبر رداً طبيعياً على إرهاب وجرائم العدو الصهيوني المتواصلة بحق شعبنا. — فلسطين الآن (@paltimes2015) March 7, 2022

وأضافت أن “عملية الطعن في القدس تأكيد جديد بأن المقاومة الشاملة بأشكالها كافة وعلى رأسها المسلحة هي القادرة على ردع ولجم العدو ووقف جرائمه المتصاعدة”.