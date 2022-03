أوكرانيا.. 60 مليون دولار تبرعات بالعملات المشفرة.. وخسائر البنية التحتية تتجاوز 10 مليارات دولار

بلغت التبرعات بالعملة المشفرة إلى أوكرانيا -منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية ضدها- نحو 60 مليون دولار.

جاء ذلك وفق أحدث معطيات نشرتها شركة (Elliptic) التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرًّا لها.

وأوضحت الشركة أنه تم تقديم ما مجموعه 59.2 مليون دولار من التبرعات بالعملة المشفرة إلى الحكومة الأوكرانية والمنظمات غير الحكومية التي تدعم الجيش الأوكراني.

وأضافت أن 31.2% من التبرعات بالعملة المشفرة لأوكرانيا تمت عبر تحويلات بيتكوين.

يُذكر أن الحكومة الأوكرانية أعلنت، في 26 فبراير/شباط الماضي، عن حسابين لها للعملات المشفرة من أجل جمع التبرعات.

وكانت روسيا قد أطلقت، فجر الخميس 24 فبراير، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

Someone donated this Shibelon NFT to the Ukrainian government. The NFT collection is based on a mythology in which Elon Musk was granted genius powers by an alien, who also created bitcoin. Endorsements from Soulja Boy, The Game, and other celebs.https://t.co/0VQXhR7c9Z pic.twitter.com/M04KrK9IJc

— Jacob Silverman (@SilvermanJacob) February 27, 2022