أوكرانيا تهاجم شركة طيران العال الإسرائيلية

شن وزير الخارجية الأوكراني ديميتري كوليبا، هجوما على شركة الطيران الإسرائيلية (العال)، متهما إياها بجني أموال ملطخة بدماء أبناء شعبه، رغم العقوبات الدولية المفروضة على موسكو.

وقال كوليبا، أمس، في تغريدة على موقع تويتر إنه “في حين يعاقب العالم روسيا على الفظائع الوحشية التي ارتكبتها في أوكرانيا، يفضل البعض جني الأموال الملطخة بالدماء الأوكرانية”.

وتابع “هنا شركة العال الإسرائيلية.. تقبل المدفوعات في النظام المصرفي الروسي (مير) والمصمم خصيصا للتهرب من العقوبات (الدولية على موسكو)”.

واعتبر أن هذا التصرف “غير أخلاقي وضربة للعلاقات الأوكرانية الإسرائيلية”.

While the world sanctions Russia for its barbaric atrocities in Ukraine, some prefer to make money soaked in Ukrainian blood. Here is @EL_AL_ISRAEL accepting payments in Russian banking system ‘Mir’ designed to evade sanctions. Immoral and a blow to Ukrainian-Israeli relations. pic.twitter.com/ZrqVS8Ury5

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 7, 2022