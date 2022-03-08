أوكرانيا تهاجم شركة طيران العال الإسرائيلية

شن وزير الخارجية الأوكراني ديميتري كوليبا، هجوما على شركة الطيران الإسرائيلية (العال)، متهما إياها بجني أموال ملطخة بدماء أبناء شعبه، رغم العقوبات الدولية المفروضة على موسكو.

وقال كوليبا، أمس، في تغريدة على موقع تويتر إنه “في حين يعاقب العالم روسيا على الفظائع الوحشية التي ارتكبتها في أوكرانيا، يفضل البعض جني الأموال الملطخة بالدماء الأوكرانية”.

وتابع “هنا شركة العال الإسرائيلية.. تقبل المدفوعات في النظام المصرفي الروسي (مير) والمصمم خصيصا للتهرب من العقوبات (الدولية على موسكو)”.

واعتبر أن هذا التصرف “غير أخلاقي وضربة للعلاقات الأوكرانية الإسرائيلية”.

While the world sanctions Russia for its barbaric atrocities in Ukraine, some prefer to make money soaked in Ukrainian blood. Here is @EL_AL_ISRAEL accepting payments in Russian banking system ‘Mir’ designed to evade sanctions. Immoral and a blow to Ukrainian-Israeli relations. pic.twitter.com/ZrqVS8Ury5 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 7, 2022

وردت الشركة الإسرائيلية على الوزير الأوكراني فقالت إن تغريدته مضللة.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية عن الشركة قولها “نأسف لعدم إجراء فحص بسيط معنا قبل التغريدة المضللة، لأن الحقائق مختلفة تماما”.

وتابع البيان “تقوم شركتنا بإطلاق رحلات جوية إلى روسيا بناء على طلب الحكومة الإسرائيلية، وسنواصل إنقاذ الإسرائيليين واليهود من روسيا، طالما كان الأمر ممكنا”.

وفجر 24 فبراير/ شباط الماضي أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود دولية غاضبة، وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو أبرزها إغلاق المجال الجوي، وتجميد أصول أفراد وشركات.

وفرض الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات متنوعة على روسيا، أبرزها عقوبات على البنك المركزي الروسي وصندوق الثروة السيادي، بالإضافة إلى إزالة بعض البنوك الروسية من نظام “سويفت” للتحويلات المالية العالمية.

كما شملت العقوبات تجميد أصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، بالإضافة إلى إدراج سيرغي شويغو وزير الدفاع الروسي، وألكسندر بورتنيكوف رئيس جهاز الأمن الروسي، في قائمة حظر السفر، وتجميد الأصول في الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة.