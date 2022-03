مقتل 13 مدنيا بضربة جوية على مخبز في أوكرانيا.. والأمم المتحدة تؤكد فرار 1.7 مليون شخص

أعلنت خدمة الطوارئ المحلية الأوكرانية انتشال جثث 13 مدنيًّا من تحت الأنقاض بعد ضربة جوية روسية على مخبز في بلدة ماكاريف بمنطقة كييف اليوم الإثنين.

وقالت في بيان إنه تم إنقاذ 5 أشخاص، وإنها تعتقد أن نحو 30 شخصًا كانوا في المخبز قبل الهجوم.

وكان المفاوض الأوكراني ميخائيلو بودولياك قد حث روسيا على وقف الهجمات على المدنيين في بلاده، اليوم الإثنين، لدى استعداده لبدء جولة محادثات ثالثة مع مسؤولين روس.

وقال على تويتر “بعد دقائق، سنبدأ التحدث مع ممثلي دولة تعتقد جديًّا أن العنف الواسع النطاق ضد المدنيين له مبرر. أثبتوا أن هذه ليست هي الحال”.

Now we are about to start talking to representatives of a country that seriously believes that massive violence against civilians is an argument. Let's prove them wrong. Do not pay attention to various toxic surnames like Yanukovych, Boyko, Muraev, which the RF foolishly pull… pic.twitter.com/VFPvlH3V9Q

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 7, 2022