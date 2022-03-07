طرد شاب أسترالي من برنامج على الهواء بسبب دعمه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا (فيديو)

تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، تسجيلًا مصورًا لعملية طرد شاب أسترالي من برنامج تلفزيوني على الهواء مباشرة، دافع عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعمليات العسكرية التي يشنها على أوكرانيا.

ويقول الشاب في برنامج (QandA) المخصص لمناقشة القضايا العامة على الهواء: “كشخص قادم من مجتمع روسي في أستراليا، شعرت بالغضب من وسائل الإعلام التي تظهر الشعب الأوكراني أنهم جيدون فيما تظهر الروس أنهم سيئون، صدق أو لا تصدق، العديد من الروس هنا وفي العالم ممن يؤيد ما يقوم به بوتين في أوكرانيا وأنا من بينهم”.

وأوضح الشاب في حديثه، سبب تأييده للعملية العسكرية في أوكرانيا، وقال إنه “منذ العام 2014 قامت حكومة أوكرانيا وبالتعاون مع مجموعات نازية مثل (كتيبة آزوف) بحصار سكان روس في إقليم دونباس، وقتلوا نحو بـ13 ألف شخص وفقًا للأمم المتحدة.. وسؤالي الآن هو: أين كانت مشاعركم وتعاطفكم على آلاف الضحايا الذي غالبيتهم روس؟”.

The world is watching as Russian troops continue a full-scale invasion of Europe’s second largest country. If you have a question for the panel, submit it via the #QandA website now: https://t.co/BOVpYtQB0j pic.twitter.com/2wqeEm7cJw — QandA (@QandA) March 2, 2022

وقبل أن ينهي كلامه قام المذيع ستان غرانت بمقاطعته، وعبّر عن رفضه لكلامه.

وقال المذيع “ساشا (اسم الشاب) الناس يتحدثون عن عائلات تعاني وأشخاص يموتون، وأنا متفهم أنك تحاول أن تسأل حول إن كان هناك سبب وراء ذلك؟ لكنك دعمت (روسيا) وأنت تسمع بأن الناس يموتون، وأريد أن قول إنني لست مرتاحًا بوجودك هنا بيننا هل يمكنك المغادرة من فضلك؟”.

وأضاف “يمكنك أن تطرح سؤالًا لكن لا يمكننا الدفاع عن العنف. كان يجب أن أطلب منك المغادرة بعد ذلك. ذلك يدور في ذهني، وأنا آسف، لكن عليّ أن أطلب منك المغادرة”.

كل يوم بزيد إعجابي بالغرب وبحرية التعبير فيه…والله🙄#روسيا_اوكرانيا pic.twitter.com/2SpaYeitnv — ramia al ibrahim – راميا الابراهيم (@ramiaalibrahim) March 6, 2022

وأشاد الجمهور بموقف جرانت، فيما حاول ساشا المقاومة في البداية لكنه غادر في النهاية، بينما بقيت الكاميرا على جرانت.

وقال المذيع “لم يكن سؤاله للتحقق من شيء ما، إنما كان سؤال مخادع. ليس من الجيد استبعاد شخص ما، ولكن علينا اتخاذ مثل هذه الخطوات من وقت لآخر”.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.​​​​​​