طرد شاب أسترالي من برنامج على الهواء بسبب دعمه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا (فيديو)

تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، تسجيلًا مصورًا لعملية طرد شاب أسترالي من برنامج تلفزيوني على الهواء مباشرة، دافع عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعمليات العسكرية التي يشنها على أوكرانيا.

ويقول الشاب في برنامج (QandA) المخصص لمناقشة القضايا العامة على الهواء: “كشخص قادم من مجتمع روسي في أستراليا، شعرت بالغضب من وسائل الإعلام التي تظهر الشعب الأوكراني أنهم جيدون فيما تظهر الروس أنهم سيئون، صدق أو لا تصدق، العديد من الروس هنا وفي العالم ممن يؤيد ما يقوم به بوتين في أوكرانيا وأنا من بينهم”.

وأوضح الشاب في حديثه، سبب تأييده للعملية العسكرية في أوكرانيا، وقال إنه “منذ العام 2014 قامت حكومة أوكرانيا وبالتعاون مع مجموعات نازية مثل (كتيبة آزوف) بحصار سكان روس في إقليم دونباس، وقتلوا نحو بـ13 ألف شخص وفقًا للأمم المتحدة.. وسؤالي الآن هو: أين كانت مشاعركم وتعاطفكم على آلاف الضحايا الذي غالبيتهم روس؟”.

The world is watching as Russian troops continue a full-scale invasion of Europe’s second largest country. If you have a question for the panel, submit it via the #QandA website now: https://t.co/BOVpYtQB0j pic.twitter.com/2wqeEm7cJw

— QandA (@QandA) March 2, 2022