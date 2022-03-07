بعد منع نقله إلى المستشفى.. استشهاد طفل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الأحد، استشهاد طفل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، شرق مدينة القدس المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان إنها تلقت بلاغًا باستشهاد الطفل يامن نافز جفال (16 عامًا) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة “أبو ديس”، شرق القدس.

من منزل عائلة الطفل الشهيد يامن جفال في بلدة أبو ديس هذه الأثناء pic.twitter.com/0BsggTFpAd — AlQastal القسطل (@AlQastalps) March 6, 2022

وأفاد مراسل الأناضول -نقلاً عن مصادر محلية- أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على الطفل خلال مواجهات اندلعت في البلدة، ثم اعتقله مصابًا.

في سياسة استهداف الأطفال التي يتبعها الاحتلال.. الطفل يامن جفال من بلدة أبو ديس شهيد هذه الليلة pic.twitter.com/46UFuz5Z6x — AlQastal القسطل (@AlQastalps) March 6, 2022

وأضاف أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز صوب سيارة إسعاف فلسطينية توجهت للمنطقة لإنقاذ الطفل المصاب ونقله إلى المستشفى.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب الشبان الفلسطينيين الذين تجمعوا في المنطقة ما أسفر عن إصابات بالاختناق.

وأظهر مقطع مصور جرى تداوله بمنصات التواصل الاجتماعي عددًا من جنود الاحتلال الإسرائيلي وهم يحملون مصابًا فوق حمالة ووضعوه داخل مركبة عسكرية.​​​​​​​​​​​​​​

عقب استشهاد الطفل يامن جفال.. بلدة أبو ديس تشهد أجواء من التوتر هذه اللحظات pic.twitter.com/G6FeFUtQsF — AlQastal القسطل (@AlQastalps) March 6, 2022