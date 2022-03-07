سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

بعد منع نقله إلى المستشفى.. استشهاد طفل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

الطفل الفلسطيني المتوفى يامن نافز جفال
الطفل الفلسطيني المتوفى يامن نافز جفال (مواقع التواصل)
6/3/2022

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الأحد، استشهاد طفل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، شرق مدينة القدس المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان إنها تلقت بلاغًا باستشهاد الطفل يامن نافز جفال (16 عامًا) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة “أبو ديس”، شرق القدس.

وأفاد مراسل الأناضول -نقلاً عن مصادر محلية- أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على الطفل خلال مواجهات اندلعت في البلدة، ثم اعتقله مصابًا.

وأضاف أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز صوب سيارة إسعاف فلسطينية توجهت للمنطقة لإنقاذ الطفل المصاب ونقله إلى المستشفى.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب الشبان الفلسطينيين الذين تجمعوا في المنطقة ما أسفر عن إصابات بالاختناق.

وأظهر مقطع مصور جرى تداوله بمنصات التواصل الاجتماعي عددًا من جنود الاحتلال الإسرائيلي وهم يحملون مصابًا فوق حمالة ووضعوه داخل مركبة عسكرية.​​​​​​​​​​​​​​

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات