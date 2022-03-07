تحذير عسكري بريطاني من “تهديدات” روسية تستهدفها وحلفائها (فيديو)

قال قائد الجيش البريطاني الأدميرال توني راداكين، الأحد، إنه يجب الحذر من “تهديدات روسية” تستهدف بلاده وحلفائها.

وقال راداكين، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” “علينا توخي الحذر وعدم إصدار أي ردود فعل غير ضرورية وغير عقلانية على تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتعلقة بالعقوبات الغربية ضد موسكو في أعقاب تدخلها العسكري في أوكرانيا”.

وأضاف المسؤول البريطاني “يتعين علينا الحفاظ على الهدوء والمسؤولية حتى لا نقوم بالرد بشكل متهور على أي تعليق قد يكون غريب أو مثير للسخرية من الرئيس بوتين”.

وتابع “نحن مستعدون، وسنكون واثقين في قدرتنا على مواجهة بوتين” مذكراً بعضوية المملكة المتحدة في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أكبر تحالف عسكري مسلح نوويًا في العالم.

#Raworth: Is it only a matter of time until Russia takes over Ukraine? Admiral Sir Tony Radakin: "No. We've seen a Russian invasion that is not going well but… Russia will ratchet up the violence"https://t.co/RnGpWs5DK4 pic.twitter.com/nDZ7WNOQqO — BBC Politics (@BBCPolitics) March 6, 2022

وأكد رئيس أركان الدفاع البريطاني أنه “لم يعرف بعد ما إذا كان بوتين سيستخدم الأسلحة النووية في أوكرانيا، مؤكداً أنه ستكون هناك “علامات تحذير” من نزاع نووي محتمل.

ووفقًا لرادكين، فإن الحكومة البريطانية تتواصل مع موسكو، لديها خط مفتوح ومباشر مع مقر عمليات الرئاسة الروسية “الكرملين”.

It's "unlawful and unhelpful" for British citizens to go and fight in Ukraine, says Admiral Sir Tony Radakin Foreign Secretary Liz Truss previously said she supports British citizens going to fight in Ukraine if they wish to do so#Raworth https://t.co/RnGpWs5DK4 pic.twitter.com/q8vCLEuR7Z — BBC Politics (@BBCPolitics) March 6, 2022

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.