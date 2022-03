تحذير عسكري بريطاني من “تهديدات” روسية تستهدفها وحلفائها (فيديو)

قال قائد الجيش البريطاني الأدميرال توني راداكين، الأحد، إنه يجب الحذر من “تهديدات روسية” تستهدف بلاده وحلفائها.

وقال راداكين، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” “علينا توخي الحذر وعدم إصدار أي ردود فعل غير ضرورية وغير عقلانية على تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتعلقة بالعقوبات الغربية ضد موسكو في أعقاب تدخلها العسكري في أوكرانيا”.

وأضاف المسؤول البريطاني “يتعين علينا الحفاظ على الهدوء والمسؤولية حتى لا نقوم بالرد بشكل متهور على أي تعليق قد يكون غريب أو مثير للسخرية من الرئيس بوتين”.

وتابع “نحن مستعدون، وسنكون واثقين في قدرتنا على مواجهة بوتين” مذكراً بعضوية المملكة المتحدة في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أكبر تحالف عسكري مسلح نوويًا في العالم.

