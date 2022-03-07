بالتزامن مع دخول الجائحة عامها الثالث.. 6 ملايين وفاة بفيروس كورونا في العالم

تخطت، الإثنين، حصيلة الوفيات العالمية الرسمية بفيروس كورونا المستجد حاجز 6 ملايين وفاة، بالتزامن مع دخول الجائحة عامها الثالث.

وقالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، إنه تم تسجيل آخر مليون حالة وفاة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، حسب ما نقلت عنها وكالة أسوشيتد برس.

وتقدّر منظمة الصحة العالمية أن العدد الإجمالي للوفيات قد يكون أعلى بمرّتين إلى 3 مرات، آخذة في الاعتبار العدد الزائد للوفيات نتيجة الوباء.

وتتصدر الولايات المتحدة أعداد الإصابات بنحو 79 مليون إصابة، وأعداد الوفيات بحصيلة تقدّر بـ961 ألف حالة وفاة.

تليها الهند بنحو 42 مليون إصابة، وأكثر من 515 ألف وفاة، لتحتل المرتبة الثانية في أعداد الإصابات والثالثة في أعداد الوفيات.

وواصلت جائحة كوفيد-19 هذا الأسبوع تراجعها الكبير في العالم، مع انخفاض الحالات في كل مكان باستثناء بعض الدول.

وعند بداية تفشي الجائحة عام 2020، استغرق العالم 7 أشهر للوصول إلى أول مليون وفاة، وبعد 4 أشهر من ذلك توفي مليون شخص آخرون، ليتوفى مليون شخص كل 3 أشهر منذ ذلك الحين، حتى وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 5 ملايين في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

يشار إلى أن عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى أكثر من 446 مليونًا و986 ألف حالة، حتى عصر الإثنين.

وخلال عامين، ظهرت عدة متحورات من فيروس كورونا كان أكثرها انتشارًا وأقلها فتكًا المتحور أوميكرون.

وفي ما يلي قائمة بالدول العشر الكبرى من حيث عدد الإصابات: