هرب من الحرب في غزة.. طبيب نازح: الجثث تملأ شوارع إربين وتدمير مستشفى المدينة (فيديو)

قال طبيب فلسطيني مقيم في مدينة إربين غربي العاصمة الأوكرانية كييف التي يشتد عليها القصف منذ أيام، إن نحو 100 مدني سقطوا خلال أسبوع هناك.

ووجد الطبيب -الذي هرب من الحرب في غزة- نفسه محاصَرًا بين الجيشين الروسي والأوكراني، ونجا بأعجوبة ليروي للجزيرة مباشر ما يحدث داخل الحي الذي سيطر الجيش الروسي على أجزاء منه.

وقال خلال جولة للجزيرة مباشر حيث يُسمع دوي الانفجارات في المكان، إن القوات الروسية أطلقت الرصاص على سيارته، وهو ما أوضحته اللقطات حيث آثار ثقوب الرصاص التي اخترقت مركبته، مشيرًا إلى أن الأوضاع في إربين سيئة للغاية وأن عدد القتلى المدنيين كان كبيرًا.

وأكد أنه خلال عمله على مدار 8 أيام في مستشفى هناك رأى قتلى ودمارًا وقصفًا حتى على المستشفى، مشيرًا إلى أن جثث القتلى كانت توضع في ممرات المستشفى لكثرة عددها.

وقال إن قذائف الروس تشتد على المدينة في محاولة لاحتلالها، مما دفع معظم السكان إلى الفرار ولم يتبق هناك سوى نحو 10% فقط، مشيرًا إلى أن الجثث متفرقة في الشوارع وأن المستشفى الوحيد هناك تم استهدافه أيضًا.

وأكد الطبيب حبّه الشديد لأوكرانيا وأنه لن يغادرها وإن نزح قليلًا، قائلًا “نحن نحب أوكرانيا. أنا دكتور وأب وعندي أسرة وأطفال وأنا خارج من إربين لكن ما راح أطلع من أوكرانيا”.

ودخلت الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا يومها الـ11، وسط مؤشرات على إمكانية شن القوات الروسية هجومًا واسعًا للسيطرة على العاصمة الأوكرانية كييف.