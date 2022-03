هذه أبرز 5 سيناريوهات مطروحة قد تتخذها حرب روسيا على أوكرانيا.. تعرف إليها

دخلت الحرب على أوكرانيا، الأحد ، يومها الحادي عشر، لكن المسارات التي قد تتخذها ليست واضحة لغاية الآن، فما أبرز السيناريوهات المطروحة في هذا النزاع؟

يعد المحللون عبر العالم أن الدخول في الحرب أمر سهل، فيما الخروج منها غير مؤكد، ومن بين مختلف السيناريوهات الممكنة في أوكرانيا ثمة 5 تُطرح باستمرار في التوقعات كلها، ولو أنها تبقى هي أيضًا محاطة بالغموض.

هذا هو السيناريو الذي يحلم به الغربيون، وهم يسعون من خلال استهداف الاقتصاد الروسي بعقوبات وضعت منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مع التخطيط لسلسلة أخرى من العقوبات يجري إعدادها، لإضعاف موقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ سعيًا في نهاية المطاف لإسقاطه.

وقد يقرر الجيش الروسي التوقف عن تنفيذ الأوامر، أو قد يتمرّد الشعب عليه وسط أزمة اقتصادية كبرى، أو يتخلى عنه أفراد الأوليغارشية الروسية بعد تجميد أصولهم أو مصادرتها في العالم، غير أن مثل هذه الاحتمالات تبقى محاطة بشكوك كبرى.

وكتب الباحث في مؤسسة “راند سامويل شاراب” (Rand Samuel Sharpe) في تغريدة أن “تغييرًا للنظام في روسيا يبدو المخرج الوحيد من هذه المأساة، لكنه قد يؤدي إلى تحسّن الوضع بقدر ما قد يتسبب بتدهوره”.

وتابع ساخرًا أن “سيناريو وصول خلف ليبرالي إصلاحي يطلب المغفرة عن خطايا بوتين سيكون أمرًا رائعًا، لكن من الرائع أيضًا أن نربح جائزة اللوتو”.

Regime change in Russia might seem like the only way out of this tragedy. But on closer examination it poses huge risks and is no more likely to make things better, than it is to make them worse. 7/7

— Samuel Charap (@scharap) March 4, 2022