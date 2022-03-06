مظاهرات جديدة في مدن أوربية عدة للمطالبة بوقف حرب روسيا على أوكرانيا (فيديو)

من باريس إلى لندن وروما وزيورخ، نزل آلاف المتظاهرين إلى شوارع المدن الأوربية الكبرى، السبت، للمطالبة بوقف الحرب والتنديد بالغزو الروسي لأوكرانيا.

ونهاية الأسبوع الماضي، سار مئات الداعمين لأوكرانيا في شوارع أوربا، من براغ إلى برلين ومدريد وفيلنيوس، رفضًا للغزو الروسي وللتعبير عن مخاوفهم إزاء امتداد الصراع.

وفي اليوم العاشر من الحرب، تقدمت القوات الروسية داخل أوكرانيا ودار قتال عنيف حول العاصمة كييف.

في زيورخ -المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في سويسرا- تظاهر عشرات الآلاف تحت شعار “السلام الآن” بدعوة من النقابات العمالية والأحزاب اليسارية. وبلغ عددهم أكثر من 40 ألف شخص بحسب منظّمي التجّمع، ولم تقدم الشرطة أرقامًا.

وطالب المتظاهرون -الذين حملوا لافتات “أوقفوا الحرب” و”السلام” رافعين الأعلام الأوكرانية- بوقف فوري لإطلاق النار وإجراء مفاوضات دبلوماسية وانسحاب القوات الروسية، وفق التلفزيون السويسري العام (إس آر إف).

Kherson does not give up! This video will not be shown in the Russian media! Distribute by any means! Russia, you are not welcome here! #ukraine #StandWithUkraine️ #StopRussia pic.twitter.com/BXyifvzYIW — Ukraine War News🇺🇦 (@Ukrayina1) March 5, 2022

وفي روما، شارك الآلاف في “موكب للسلام” نظمته نقابات عمالية عدة ومنظمات غير حكومية وسط المدينة احتجاجًا على غزو القوات الروسية لأوكرانيا ولقول “لا” لبوتين ولحلف شمال الأطلسي (الناتو) كذلك.

وهتف دعاة السلام في هذا الموكب “لا قاعدة ولا جندي، إيطاليا إلى خارج حلف شمال الأطلسي”، وحملت لافتات عدة عبارة “لا لبوتين، لا للناتو”.

وقال رسام الكاريكاتير والممثل والكاتب الإيطالي الشهير فاورو سينيسي لوكالة فرانس برس “إنها على الأرجح من أولى المظاهرات الحقيقية من أجل السلام. لا أحد هنا يعتقد أننا نصنع السلام بالسلاح، أو نحققه عبر إرسال السلاح إلى أحد الأطراف”.

وقررت إيطاليا إرسال أسلحة إلى أوكرانيا لكنها لم تكشف عن تفاصيل هذه الشحنة العسكرية.

وقال ماوريتسيو لانديني رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال الإيطالية (سغيل) النافذة (يسار) “لا توجد حروب محقة أو قنابل ذكية”، مضيفًا “لا نوقف الحرب بحروب أخرى ولا نوقفها بإرسال أسلحة إلى الشعب الأوكراني، نوقف الحرب بإرسال الأمم المتحدة إلى أوكرانيا”.

أوقفوا الحرب

وفي باريس، تجمّع آلاف الأشخاص، بعد ظهر السبت، للاحتجاج على الغزو الروسي لأوكرانيا ورفض “الحرب في أوربا”، وفق إفادة صحفي بوكالة فرانس برس.

وقالت ألين لو بيل-كريمر وهي عضو في (ادعموا أوكرانيا) -إحدى المنظمات التي تقف وراء تنظيم هذا التجمع في العاصمة الفرنسية- لوكالة فرانس برس “سنتجمع نهاية كل أسبوع في باريس أو في أي مكان آخر حتى يغادر بوتين ويسحب دباباته”.

ورأى برنار أرنو (47 عامًا) الذي شارك في المظاهرة “من المهم جدًّا أن نكون موجودين هنا”، مضيفًا أن “بوتين لا يمكن التنبؤ بقراراته”.

وفي لندن، تظاهر مئات الأشخاص للمطالبة بوضع حد للغزو الروسي لأوكرانيا، داعين إلى إحلال السلام وسط مجموعة من الأعلام الزرقاء والصفراء التي تمثل أوكرانيا.

واحتشد المتظاهرون في ترافالغار سكوير وسط العاصمة، وغنّوا النشيد الوطني وهم يلفّون أنفسهم بالأعلام الأوكرانية، مردّدين “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إرهابي”.

وكُتب على لافتة ضخمة “عندما يسقط آخر جندي أوكراني سيأتي بوتين وراءكم أيها السيدات والسادة”، وكُتب على لافتة أخرى “أوقِفوا بوتين، أوقِفوا الحرب”.

وفي زغرب، تجمّع أكثر من ألف شخص لدعم أوكرانيا، ورفعوا لافتات كُتب عليها “أوقِفوا الحرب، أنقِذوا أوربا” و”المجد لأوكرانيا” ولفّ العديد من المتظاهرين أنفسهم بالعلم الأوكراني.

I’m not a Liverpool supporter but without a doubt they have THE BEST fans! Respect ✊🏼#StandWithUkraine️ pic.twitter.com/72BS49d4HJ — Erron Gordon (@errongordon) March 5, 2022

⚡️⚡️Irpen, Ukrainians are confused to evacuate and hide under the destroyed bridge. This photo will be one of the examples of this war. #ukraine #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/pg8TWwsSb0 — Ukraine War News🇺🇦 (@Ukrayina1) March 5, 2022