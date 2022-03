مظاهرات جديدة في مدن أوربية عدة للمطالبة بوقف حرب روسيا على أوكرانيا (فيديو)

من باريس إلى لندن وروما وزيورخ، نزل آلاف المتظاهرين إلى شوارع المدن الأوربية الكبرى، السبت، للمطالبة بوقف الحرب والتنديد بالغزو الروسي لأوكرانيا.

ونهاية الأسبوع الماضي، سار مئات الداعمين لأوكرانيا في شوارع أوربا، من براغ إلى برلين ومدريد وفيلنيوس، رفضًا للغزو الروسي وللتعبير عن مخاوفهم إزاء امتداد الصراع.

وفي اليوم العاشر من الحرب، تقدمت القوات الروسية داخل أوكرانيا ودار قتال عنيف حول العاصمة كييف.

في زيورخ -المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في سويسرا- تظاهر عشرات الآلاف تحت شعار “السلام الآن” بدعوة من النقابات العمالية والأحزاب اليسارية. وبلغ عددهم أكثر من 40 ألف شخص بحسب منظّمي التجّمع، ولم تقدم الشرطة أرقامًا.

وطالب المتظاهرون -الذين حملوا لافتات “أوقفوا الحرب” و”السلام” رافعين الأعلام الأوكرانية- بوقف فوري لإطلاق النار وإجراء مفاوضات دبلوماسية وانسحاب القوات الروسية، وفق التلفزيون السويسري العام (إس آر إف).

