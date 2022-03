مسؤولون روس يزعمون مغادرة الرئيس الأوكراني إلى بولندا.. شاهد كيف رد عليهم زيلينسكي

زعم مسؤولون روس أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد فرّ إلى بولندا، واختبأ بالسفارة الأمريكية في وارسو.

في حين أكد زيلينسكي أنه موجود في كييف ولم يهرب إلى أي مكان، وفق مقطع مصوّر نشره عبر حسابه في إنستغرام.

ونفى في المقطع نفسه تلك الشائعات التي تحدّثت عن هروبه تحت ضغط الهجوم الروسي على بلاده.

وغرّد زيلينسكي عبر تويتر “أستمر في المفاوضات مع الشركاء. تحدثت مع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسن عن مسار الحرب ومخاطر يتعرض لها الناس والبيئة جراء تهديدات تتعرض لها المنشآت النووية والكيميائية الأوكرانية”.

والأسبوع الماضي، أكد زيلينسكي في مقطع مصوّر أنه “موجود في كييف للدفاع عن أوكرانيا رغم تقدم القوات الروسية”.

I continue negotiations with partners. Told 🇦🇺 Prime Minister @ScottMorrisonMP about the course of war. As well as risks to people and the environment due to the threat to Ukrainian nuclear and chemical facilities. Thanked for the defense and humanitarian support. #StopRussia

