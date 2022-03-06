العروسان ارتديا الزي العسكري.. عمدة كييف يشهد مراسم زواج على أحد الخطوط الأمامية للقتال (فيديو)

نشر عمدة كييف فيتالي كليتشكو، مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية، يوثق مراسم زواج جنديين أوكرانيين في مواقع الدفاع عن العاصمة.

ويظهر الفيديو، ارتداء العروسين للزي العسكري بينما تحمل العروس باقة من الزهور، وسط زملائهما العسكريين وهم يرددون النشيد الوطني الأوكراني وهتافات لبلدهم.

وعلّق عمدة كييف قائلا: “استقبلت اليوم جنود إحدى كتائب الدفاع عن العاصمة. الجنديان ليسيا وفاليريا قررا الزواج الآن وجرت المراسم بالقرب من أحد الحواجز التي أقيمت عند مداخل كييف”.

Сьогодні вітав бійців одного з батальйонів тероборони столиці Лесю та Валерія. Вони давно живуть в цивільному шлюбі, а тепер вирішили обвінчатися. Церемонія відбулася поруч з одним із блок-постів. Життя триває! І життя Києва, киян, нашої держави ми будемо захищати! pic.twitter.com/ys2kNN12Ws — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) March 6, 2022

وأضاف “تستمر الحياة! وسوف نحمي حياة كييف، دولتنا. نحن ندافع عن العاصمة وعائلاتنا وأطفالنا، فدعونا نقف معًا”.

وأشار عمدة كييف إلى أن 457 طفلًا قد ولدوا في مستشفيات الولادة بالعاصمة، خلال الأيام العشرة الماضية، 237 منهم ذكور و220 إناث.

ودخلت الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا يومها الـ11، وسط مؤشرات على إمكانية شن القوات الروسية هجومًا واسعًا للسيطرة على العاصمة كييف.

يأتي ذلك في وقت أُعلِن فيه عن جولة جديدة من المفاوضات ستُعقد بين الطرفين غدًا الإثنين. بينما تبحث واشنطن تأمين بديل للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في حال مقتله أو اعتقاله.