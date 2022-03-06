سياسة|أوكرانيا

فرار آلاف المدنيين على وقع انفجارات واشتباكات عنيفة بين القوات الأوكرانية والروسية قرب كييف (فيديو)

نزوح الأهالي من مدينة إربين الأوكرانية (الأناضول)
6/3/2022-|آخر تحديث: 6/3/202204:46 PM (مكة المكرمة)

يواصل الجيش الأوكراني عمليات إجلاء المدنيين من منطقة إربين بالقرب من العاصمة كييف، في ظل المعارك مع القوات الروسية.

ووقعت اشتباكات عنيفة بين القوات الروسية والأوكرانية في إربين وسط حالة من الهلع بين المدنيين.

وشوهد عدد من السكان المذعورين وهم يهربون عبر الطرقات وسط حالة من التعب، بينما كان جنود يحاولون مساعدتهم بحمل الأطفال والأغراض بعيدًا إلى أماكن آمنة.

وشوهدت سحب من الدخان الأبيض وسُمعت أصوات الانفجارات في مكان لا يبعد كثيرًا، في حين أخذ مدنيون مكانهم في حافلة وهم يلهثون.

وتشهد المنطقة انفجارات واشتباكات عنيفة، بالتزامن مع عمليات إجلاء المدنيين من الأطفال وكبار السن للانتقال إلى العاصمة كييف.

وأوضح المواطن إيفان كاشيرسكي للأناضول أن الوضع في إربين سيّئ للغاية، من اشتباكات وانقطاع للكهرباء والماء وشبكات الهواتف منذ أسابيع.

وأشار إلى أن المنطقة لا تحتوي على نقاط عسكرية أوكرانية وأنها مدنية بالكامل، إلا أن القذائف تتساقط عليها بشكل كبير.

وفي وقت سابق، أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي عبور أكثر من 1.5 مليون لاجئ أوكراني إلى البلدان المجاورة منذ الهجوم العسكري الروسي في 24 فبراير/شباط الماضي.

وأطلقت روسيا فجر 24 فبراير الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر