فرار آلاف المدنيين على وقع انفجارات واشتباكات عنيفة بين القوات الأوكرانية والروسية قرب كييف (فيديو)

يواصل الجيش الأوكراني عمليات إجلاء المدنيين من منطقة إربين بالقرب من العاصمة كييف، في ظل المعارك مع القوات الروسية.

وسائل إعلام أوكرانية تنشر صورا قالت إنها لاشتباكات مع القوات الروسية في إربين غربي كييف #الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/TST9Gu62Ij — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 6, 2022

ووقعت اشتباكات عنيفة بين القوات الروسية والأوكرانية في إربين وسط حالة من الهلع بين المدنيين.

إنفجارات واشتباكات شديدة قرب الأهالي النازحين بمنطقة #إربين في #أوكرانيا

مشاهد لآثار تفجير على بعد أمتار قليلة من محيط جسر في مدينة إيربين ، شمال غرب #كييف ، التفجير حدث أثناء عملية إجلاء المدنيين مع استمرار الهجمات الروسية على أوكرانيا pic.twitter.com/pCCCUGpu6O — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 6, 2022

وشوهد عدد من السكان المذعورين وهم يهربون عبر الطرقات وسط حالة من التعب، بينما كان جنود يحاولون مساعدتهم بحمل الأطفال والأغراض بعيدًا إلى أماكن آمنة.

وشوهدت سحب من الدخان الأبيض وسُمعت أصوات الانفجارات في مكان لا يبعد كثيرًا، في حين أخذ مدنيون مكانهم في حافلة وهم يلهثون.

#شاهد آثار تفجير على بعد أمتار قليلة من محيط جسر في مدينة #إيربين ، شمال غرب #كييف ، التفجير حدث أثناء عملية إجلاء المدنيين مع استمرار الهجمات الروسية على #أوكرانيا pic.twitter.com/mJ38VNzWUj — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 6, 2022

وتشهد المنطقة انفجارات واشتباكات عنيفة، بالتزامن مع عمليات إجلاء المدنيين من الأطفال وكبار السن للانتقال إلى العاصمة كييف.

وأوضح المواطن إيفان كاشيرسكي للأناضول أن الوضع في إربين سيّئ للغاية، من اشتباكات وانقطاع للكهرباء والماء وشبكات الهواتف منذ أسابيع.

نزوح الآلاف من مدينة #إربين الأوكرانية التي تتواصل فيها الاشتباكات مع القوات الروسية

مع اشتداد الغارات الروسية، تشهد المدينة القريبة من العاصمة #كييف حركة نزوح كبيرة نحو مناطق أكثر أمنا.#أوكرانيا #روسيا pic.twitter.com/SQjPgVfrlR — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 6, 2022

وأشار إلى أن المنطقة لا تحتوي على نقاط عسكرية أوكرانية وأنها مدنية بالكامل، إلا أن القذائف تتساقط عليها بشكل كبير.

وفي وقت سابق، أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي عبور أكثر من 1.5 مليون لاجئ أوكراني إلى البلدان المجاورة منذ الهجوم العسكري الروسي في 24 فبراير/شباط الماضي.

وأطلقت روسيا فجر 24 فبراير الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.