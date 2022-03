صور مفجعة وتعاطف واسع لوفاة رضيع أوكراني جراء قصف روسي على ماريوبول

تعاطف ناشطون ومدوّنون عبر منصات التواصل مع وفاة رضيع أوكراني (18 شهرًا) خلال القصف على ماريوبول في إقليم دونيتسك.

وتداول ناشطون صورًا للأم المفجوعة بوفاة ابنها الذي يُدعى كيريل ولوالده الذي يحمله ملفوفًا بغطاء، ووصف مغرّدون الصور بـ”القاسية” التي تُدمي القلب، وطالبوا بوقف إراقة الدماء بشكلٍ فوري.

وبحسب وسائل إعلام أوكرانيّة، خلال قصف للجيش الروسي على مدينة ماريوبول، في 4 مارس/آذار الجاري، أصابت رصاصة طفلاً يبلغ من العمر 18 شهرًا، ونقلته أسرته للمستشفى لكنّه فارق الحياة.

وأكد الأوكرانيون أن الروس واصلوا إطلاق النار فيما كان المدنيون يتجمعون لتشكيل موكب، فيما اتهم الروس الطرف الأوكراني باستخدام المدنيين “دروعًا بشرية”.

Во время обстрелов в Мариуполе был убит 18-месячный ребёнок. Твари. Не забудем. Не простим. pic.twitter.com/pUss0VQ9zv — Інна Щер (@shcherbininainn) March 6, 2022

Kiril, 18 meses, ha muerto hoy tras un bombardeo ruso en Mariupol. Su madre, Marina, corre tras su novio, Fedor, que lo lleva en brazos al hospital. Los ataques han frustrado la evacuación de los civiles. Las fotos de Evgeniy Maloletka (Ap) hielan el alma pic.twitter.com/I0s0bAGwfh — Oscar Mijallo (@oscarmijallo) March 5, 2022

وكتبت منظمة “أطباء بلا حدود” عبر تويتر أنّ “الوضع الإنساني في ماريوبول كارثي، والهروب ليس بالسهل”.

وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأحد، توقف ثاني محاولة لإجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول الاستراتيجية الذي تحاصرها القوات الروسية، جنوب شرق أوكرانيا.

وأفاد الصليب الأحمر في بيان أنه “وسط مشاهد معاناة بشرية هائلة في ماريوبول، توقفت -اليوم- محاولة ثانية للبدء بإجلاء حوالي 200 ألف شخص من المدينة”، بعد وقت قصير على فتح المنظمة ممرًا إنسانيًا لإخراجهم.

وفشلت، أمس السبت، محاولة سابقة لإجلاء المدنيين من المدينة البالغ عدد سكانها حوالي 450 ألف نسمة والتي تتعرض منذ أيام لقصف القوات الروسية وحلفائها الانفصاليين في منطقتي دونيتسك ولوغانسك في شرق البلاد، وسط تبادل الطرفين اتهامات بعدم احترام التعهدات المقطوعة.

وأعلنت السلطات الأوكرانية، أمس السبت، وقف عمليات الإجلاء من المنطقة التي أعلنت فيها روسيا وقف إطلاق النار.

ووفقًا لتقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن أكثر من مليون و250 ألف شخص فروا من أوكرانيا، الجمعة، معظمهم توجه إلى بولندا.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا أثارت ردود غاضبة حيثُ فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي عقوبات واسعة على موسكو.

