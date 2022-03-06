شاهد: لحظة إسقاط القوات الأوكرانية لطائرة روسية في خاركيف

نشرت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الأحد، صورًا قالت إنها لإسقاط طائرة عسكرية روسية من طراز سوخوي 25 في خاركيف شرق البلاد، ثاني كبرى المدن الأوكرانية.

وأظهر مقطع فيديو متداول طائرة تحترق في السماء جراء إصابتها فيما يبدو بصاروخ، وسقوطها على الأرض.

وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خاركيف، أوليغ سيناغوبوف، إن قائد الطائرة الروسية لم يلجأ إلى القفز المظلي، ولقي مصرعه في موقع الحادثة.

كما تمكّنت قوات الجيش الأوكراني من إسقاط طائرة روسية في مدينة تشيرنيهيف.

وأعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، الأحد، مقتل أكثر من 11 ألف جندي روسي منذ بداية الهجوم العسكري على أوكرانيا.

وذكرت الهيئة في بيان، أنه تم تحديث بيانات خسائر روسيا في الحرب خلال المدة 24 فبراير/شباط و6 مارس/آذار الجاري.

وأشارت إلى مقتل أكثر من 11 ألف جندي روسي، وتدمير 44 طائرة و48 مروحية و285 دبابة و985 مدرعة و4 مسيّرات و447 آلية.

وأطلقت روسيا فجر 24 فبراير الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة، وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.