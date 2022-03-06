حرب روسيا على أوكرانيا.. الصين تدفع باتجاه مفاوضات مباشرة وإسرائيل تدخل على الخط

دعت بيجين إلى مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا، وذلك خلال اتصال، السبت، بين وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، في الوقت الذي قالت فيه كييف إنها ستدخل جولة ثالثة من المحادثات مع روسيا ستُعقد يوم الإثنين.

وهذا أول اتصال بين وزيري خارجية البلدين منذ اندلاع الحرب على أوكرانيا التي دخلت يومها العاشر.

وتنتهج الصين مسارا دبلوماسيا حذرا منذ بدء النزاع، وترفض إدانة أعمال موسكو بعد أن أشادت الشهر الماضي بصداقة “لا حدود لها” بين البلدين.

والسبت، أكد وانغ لبلينكن “نشجع على مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا” وفق بيان نشرته وزارة الخارجية.

وأضاف وانغ “نأمل أن يتوقف القتال في أقرب وقت، والحؤول دون أزمة إنسانية كبيرة” معترفا بأن المفاوضات بين الدولتين لن تكون “سهلة”.

من جهته، قال بلينكن إن العالم “يراقب لمعرفة الدول التي ستدعم المبادئ الأساسية: الحرية وتقرير المصير والسيادة” وفق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس.

وأضاف بلينكن أن “العالم منسجم في رفض العدوان الروسي والرد عليه، وضمان أن تدفع موسكو ثمنا باهظا”.

وبينما فرضت الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى عقوبات واسعة على موسكو، لم تشر الصين بعد إلى الأزمة باعتبارها حربا.

وأكد وانغ، السبت، أنه يتعين على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوربي وروسيا إجراء حوار “وتركيز الانتباه على التأثير السلبي لتوسع الناتو المستمر شرقا على المحيط الأمني لروسيا”، وهي مسألة رئيسية بالنسبة لموسكو.

جولة ثالثة

وقال المفاوض الأوكراني ديفيد أراخاميا على فيسبوك، اليوم السبت، إن روسيا وأوكرانيا ستعقدان يوم الإثنين جولة ثالثة من المحادثات بهدف وقف الأعمال القتالية.

وكان الجانب الروسي أقل حسما إذ اكتفى بالقول إن المحادثات ربما تبدأ يوم الإثنين.

وعقد وفدا أوكرانيا وروسيا جولتين من المحادثات منذ أن شنت روسيا هجوما واسع النطاق على جارتها يوم 24 فبراير/شباط.

وكان الطرفان قد اتفقا يوم الخميس على فتح ممرات إنسانية للسماح للمدنيين بالخروج من بعض مناطق القتال على الرغم من حدوث تأخيرات في تنفيذ هذا الاتفاق.

غير أن أوكرانيا قالت اليوم، إن المحادثات لم تسفر عن نتائج لكنها ستواصل المفاوضات.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء في وقت لاحق عن المفاوض الروسي ليونيد سلوتسكي قوله “الجولة الثالثة يمكن أن تُعقد بالفعل في الأيام المقبلة، ومن المحتمل أن تكون يوم الإثنين”.

أردوغان يتحدث مع بوتين

وقالت الرئاسة التركية في بيان إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ رئيس المجلس الأوربي شارل ميشيل، اليوم السبت، بأن تركيا ستواصل جهودها كاملة لتحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وكان متحدث باسم أردوغان قال في وقت سابق إن الرئيس التركي سيتحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الأحد.

وتتقاسم تركيا -عضو حلف شمال الأطلسي- حدودا بحرية مع روسيا وأوكرانيا في البحر الأسود ولها علاقات جيدة مع كلا البلدين. وعرضت أنقرة استضافة محادثات سلام لكنها عارضت فرض عقوبات على موسكو.

بلينكن يلتقي وزير الخارجية الأوكراني

والتقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نظيره الأوكراني دميتري كوليبا عند الحدود بين بولندا وأوكرانيا السبت، في تعبير عن دعم واشنطن لكييف.

وتحدّث الوزيران لمدة 45 دقيقة تحت حراسة مشددة عند معبر حدودي يعج باللاجئين الفارّين من الحرب، وناقشا تزويد كييف بالمزيد من الأسلحة وكيفية مواصلة الضغط العالمي على موسكو.

وقال كوليبا بعد اللقاء “آمل أن يتمكن الشعب الأوكراني من رؤية ذلك (اللقاء) على أنه انعكاس واضح لامتلاكنا أصدقاء يقفون حرفيا إلى جانبنا”.

وقال بلينكن من جهته “سوف تنتصر (أوكرانيا)”.

وأبلغ كوليبا بلينكن بأن بلاده بحاجة لمقاتلات وأنظمة دفاع جوي، قائلًا لمجموعة صحفيين على الحدود “نحن راضون عن الإمدادات التي تم ترتيبها من الأسلحة والذخيرة المضادة للدبابات”.

وأضاف “ليس سرًّا أن أكبر مطلب لدينا هو المقاتلات والطائرات الهجومية وأنظمة الدفاع الجوي”.

وأوضح “نحن بحاجة لأنظمة دفاع جوي كبيرة لضمان سلامة مجالنا الجوي. إذا فقدنا الجو فسيكون هناك المزيد من الدماء في البر”.

وانتقد أيضًا رفض حلف شمال الأطلسي (ناتو) إقامة منطقة حظر جوي، وهي فكرة تسعى إلى منع الطائرات الروسية من حرية الحركة لشن هجمات ونقل الجيش.

وقال كوليبا إنه يعتبر هذا الرفض “مؤشر ضعف”، مضيفًا أن “شعب أوكرانيا هو من سيدفع ثمن إحجام الناتو عن التحرك”.

بينيت يلتقي بوتين

كما التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، السبت، للتباحث حول الحرب في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم بينيت إن “رئيس الوزراء انتهى من لقاء الرئيس الروسي في الكرملين”.

وزيارة بينيت هي الأولى التي يقوم بها زعيم أجنبي إلى روسيا بعد بدء الحرب في 24 فبراير/شباط. وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في روسيا غداة الحرب لكن زيارته كانت مقررة منذ مدة طويلة.