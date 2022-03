حرب روسيا على أوكرانيا.. آخر تطورات اليوم الـ 11 لحظة بلحظة (بث مباشر)

مع دخول حرب روسيا على أوكرانيا يومها الـ11، عبّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ثقته من أن العمليات العسكرية التي تشنها قواته في أوكرانيا ستحقق أهدافها، بينما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مواطنيه في المناطق التي سيطر عليها الروس للمقاومة.

يأتي ذلك بينما تبحث واشنطن تأمين بديل لزيلينسكي في حال مقتله أو اعتقاله وسط مؤشرات على إمكانية شن القوات الروسية هجوما واسعا للسيطرة على العاصمة الأوكرانية كييف حيث تشتد الغارات، في وقت أُعلن فيه عن جولة جديدة من المفاوضات ستعقد بين الطرفين غدًا الإثنين.

للاطلاع على تطورات اليوم العاشر يرجى الضغط هنا.

منذ 3 ساعات ويترز عن مصادر: الولايات المتحدة وفنزويلا ناقشا تخفيفا محتملا للعقوبات على كراكاس وهناك تقدم نحو اتفاق.

منذ 3 ساعات مراسل الجزيرة: القوات الروسية اقتربت من كييف كثيرا من الجهتين الشمالية والشمالية الغربية.

منذ 3 ساعات رويترز: ارتفاع التعاقدات الآجلة للنفط من خام برنت إلى 139دولارا للبرميل في أعلى مستوى منذ عام 2008.

منذ 4 ساعات مراسل الجزيرة: عشرات الانفجارات تهز العاصمة الأوكرانية كييف.

منذ 4 ساعات مراسل الجزيرة: القوات الروسية أصبحت على بعد نحو 20 كيلومترا من الجهة الغربية لكييف عند جبهة إربين.

منذ 4 ساعات مراسل الجزيرة: القوات الروسية تقول إنها بدأت هجومها على كييف.

منذ 6 ساعات الداخلية الأوكرانية: مقتل عدة أشخاص وتدمير 4 مبان في قصف روسي لمنطقة سكنية في كراماتورسك.

منذ 6 ساعات الداخلية الأوكرانية: ألقينا القبض على ٢٤ شخصا يشتبه في ضلوعهم بأنشطة استطلاع وتخريب.

منذ 6 ساعات الداخلية الأوكرانية: ١٣٣ ألف شخص غادروا حدودنا غربي البلاد خلال 24 ساعة معظمهم توجه إلى بولندا.

منذ 6 ساعات رويترز: شركة نتفليكس تعلق عملياتها في روسيا.

منذ 6 ساعات نوفوستي: هجوم سيبراني على موقع روسيا اليوم مصدره الولايات المتحدة.

منذ 6 ساعات مستشار وزير الداخلية الأوكراني: الروس حشدوا قوات قرب كييف وسيحاولون الاستيلاء عليها خلال أيام.

منذ 6 ساعات وول ستريت جورنال عن وزير دفاع لاتفيا: يجب تقديم الطائرات لأوكرانيا بصرف النظر عن موقف الكرملين.

منذ 6 ساعات وول ستريت جورنال عن مسؤولين أوكرانيين وبولنديين: كييف ووراسو تفضلان تزويد أوكرانيا بالطائرات بقرار من النيتو.

منذ 6 ساعات وول ستريت جورنال عن مسؤولين بولنديين: مخزوننا يتضمن طائرات الميغ المطلوبة لأوكرانيا.

منذ 6 ساعات وول ستريت جورنال عن مسؤولين بولنديين: إذا اقترحت علينا واشنطن تزويد أوكرانيا بالمقاتلات سندرس ذلك.

منذ 6 ساعات وسائل إعلام أوكرانية: 50 منظمة غير حكومية في أوكرانيا تناشد الأمم المتحدة إنشاء محكمة دولية للبت في جرائم حرب.

منذ 6 ساعات رئيس بلدية إربين: القوات الروسية لم تسيطر بعد على كامل البلدة والقتال مستمر.

منذ 6 ساعات رئيس بلدية إربين: مقتل 8 مدنيين خلال عمليات الإخلاء في البلدة.

منذ 6 ساعات وول ستريت جورنال: إقبال على شراء سندات خزينة أوكرانية وروسية في رهان على أنها ستتعافى بعد نهاية الحرب.

منذ 6 ساعات مستشار الرئيس الأوكراني: القوات الروسية تقوم بتدمير مطاراتنا بينما شركاؤنا في الغرب لا يزالون يتباحثون.

منذ 6 ساعات مجلس الأمن القومي الأوكراني: معلومات عن احتمال إقدام روسيا على قصف مناطق سكنية في قرب حدودها مع أوكرانيا.

منذ 6 ساعات حرس الحدود البولندي: أكثر من مليون لاجىء وصلوا إلى بولندا من أصل مليون ونصف غادروا أوكرانيا جراء الحرب.

منذ 6 ساعات رويترز عن مجموعة سبيربنك المالية الروسية: عقوبات فيزا وماستركارد لن تؤثر على مستخدمي بطاقاتهما في روسيا.

منذ 6 ساعات وول ستريت جورنال: فيزا وماستر كارد شكلتا ما مجموعه 74% من مجموع معاملات الدفع في روسيا في عام 2020.

منذ 6 ساعات شركتا فيزا وماستركارد تعلنان أنهما ستعلقان عمل بطاقاتهما البنكية في روسيا خلال الأيام المقبلة.

منذ 6 ساعات تاس: لجنة تحقيق روسية تتحقق من معلومات عن هجوم وشيك للجيش الأوكراني على شبه جزيرة القرم ودونباس.

منذ 8 ساعات مبعوث واشنطن إلى منظمة الأمن والتعاون بأوربا: بعثة تقصي الحقائق ستبحث جرائم حرب محتملة في أوكرانيا.

منذ 8 ساعات وكالة الأنباء الأوكرانية: تحذيرات من قصف جوي روسي على خاركيف وسومي وتشيرنيهيف وريفني ومدن أخرى.

منذ 8 ساعات رويترز: رئيس وزراء الدانمارك يقول إن بلاده ستتوقف عن الاعتماد على الغاز الروسي.

منذ 8 ساعات المتحدث باسم الصليب الأحمر في أوكرانيا للجزيرة: هناك 4000 شخص في الملاجئ بماريوبول.

منذ 8 ساعات وزير الدفاع البولندي السابق للجزيرة: نأمل تقديم طائرات مقاتلة لأوكرانيا لأنها تتعرض لهجوم.

منذ 8 ساعات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: أوكرانيا أبلغتنا أن إدارة محطة زابوريجيا النووية تخضع لسيطرة القوات الروسية.

منذ 8 ساعات وزير خارجية أوكرانيا ينشر صورة قنبلة لم تنفجر قال إن وزنها ٥٠٠ كيلوغرام وسقطت على مبنى سكني بمدينة تشيرنيهيف.

منذ 8 ساعات وزارة الدفاع الأوكرانية: نفذنا هجوما مضادا في ماريوبول ودمرنا ٣ دبابات وقتلنا نحو ٣٠ جنديا روسيا.

منذ 8 ساعات وول ستريت جورنال: ستتم معالجة المقاتلين الأوكرانيين الذين يصابون أثناء المعارك بمستشفيات ألمانية وبولندية.

منذ 8 ساعات الدفاع الروسية: سنعتبر استخدام الطيران الحربي الأوكراني مطارات دول مجاورة دليلا على تورط هذه الدول في النزاع.

منذ 8 ساعات فايننشال تايمز عن مصادر: بنك “في تي بي” ثاني أكبر بنوك روسيا يستعد لإنهاء عملياته بأوروبا بسبب تأثير العقوبات.

منذ 11 ساعة الإليزيه: بوتين أكد لماكرون عدم نيته شن هجمات ضد المنشآت النووية الأوكرانية.

منذ 11 ساعة أوكرانيا تطلب رسميا تعليق عضوية روسيا وبيلاروسيا في البنك وصندوق النقد الدوليين.

منذ 11 ساعة الدفاع الروسية: استخدام القوات الجوية الأوكرانية مطارات دول أخرى سيعتبر مشاركة فعلية من تلك الدول في النزاع.

منذ 11 ساعة لينكن: الرئيس بايدن يقوم بمسؤولياته لعدم دفعنا إلى حرب مباشرة مع روسيا والمخاطرة بحرب تتجاوز أوكرانيا.

منذ 11 ساعة بلينكن: فرض حظر الطيران في أوكرانيا يعني إسقاط أي طائرة روسية تنتهكه.

منذ 11 ساعة بلينكن: الرئيس بايدن كان واضحا بشكل لا لبس فيه بأننا لن نضع الولايات المتحدة في صراع مباشر مع روسيا.

منذ 11 ساعة بلينكن: قدمنا لأوكرانيا خلال عام واحد أكثر من مليار دولار من المساعدات الأمنية والأسلحة الدفاعية الفتاكة.

منذ 11 ساعة بلينكن: الطائرات الأمريكية لن تحلق ضد الطائرات الروسية ولن ننشر جنودنا على الأرض في أوكرانيا.

منذ 11 ساعة رئيسة المفوضية الأوروبية: ما يجري ليس معركة بين أوكرانيا وروسيا فحسب بل هي معركة بين الديمقراطية والاستبداد.

منذ 11 ساعة رئيسة المفوضية الأوروبية: أوكرانيا تخوض حربا وجودية ضد روسيا والأمر الأهم حاليا هو دعمها قدر الإمكان.

منذ 11 ساعة وزارة الداخلية الروسية: 4000 شخص شاركوا في مظاهرات غير مرخصة في موسكو وسانت بطرسبيرغ تم اعتقال 2500 منهم.

منذ 11 ساعة بلينكن: شاهدنا تقارير موثوقة بشأن وقوع هجمات متعمدة ضد المدنيين في أوكرانيا ونعمل على توثيقها.

منذ 12 ساعة سلطات مدينة أوديسا: إسقاط طائرة روسية فوق البحر الأسود بالقرب من أوديسا.

منذ 12 ساعة الكرملين: بوتين أكد لماكرون إمكانية عقد لقاء ثلاثي بين روسيا وأوكرانيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

منذ 13 ساعة قائد القوات المسلحة البريطانية: إقامة منطقة حظر جوي لن تساعد أوكرانيا.

منذ 13 ساعة مستشار الأمن القومي الأمريكي: ليس صحيحا أن مجلس الأمن القومي يمتنع عن تبادل معلومات استخبارية مع أوكرانيا.

منذ 13 ساعة السيناتور الجمهوري بن ساس: إدارة بايدن مترددة أكثر من اللازم في تقديم معلومات استخباراتية للأوكرانيين.

منذ 14 ساعة اللجنة الدولية للصليب الأحمر تؤكد توقف عمليات إجلاء أهالي مدينة ماريوبول لليوم الثاني.

منذ 14 ساعة بلومبرغ عن مسؤول بولندي: بولندا لم تبحث مع الولايات المتحدة لغاية الآن أي عرض لتسليم طائرات مقاتلة لأوكرانيا.

منذ 14 ساعة وزارة الداخلية الأوكرانية: المحاولة الثانية لتوفير ممر إنساني لإجلاء سكان ماريوبول فشلت بسبب القصف الروسي.

منذ 14 ساعة مراسل الجزيرة: القوات الروسية والقوات الأوكرانية تخوضان حرب شوارع جنوبي إربين.

منذ 14 ساعة مراسل الجزيرة: القوات الروسية تدخل وسط بلدة إربين شمال غربي كييف.

منذ 14 ساعة رئيس الوزراء البريطاني: بوتين يجب أن يفشل ويجب أن يظهر للعلن أنه أخفق في عدوانه.

منذ 14 ساعة الرئيس الأوكراني:

منذ 15 ساعة بابا الفاتيكان: ما يجري في أوكرانيا ليس عملية عسكرية بل هي حرب تخلف الموت والدمار والمآسي.

منذ 15 ساعة الكرميلن:

منذ 15 ساعة الرئاسة التركية:

منذ 16 ساعة وزير الخارجية الأوكراني:

منذ 16 ساعة مسؤول أمني أوكراني:

منذ 16 ساعة وسائل إعلام أوكرانية تنشر صورا تقول إنها لاشتباكات مع القوات الروسية في إربين غربي كييف.

منذ 16 ساعة رئيس الوزراء المجري:

منذ 15 ساعة مراسل الجزيرة: إجراءات أمنية مكثفة وسط العاصمة كييف وسط مخاوف من مخطط روسي جديد للدخول إلى بعض أحيائها.

منذ 15 ساعة مستشار الرئاسة الأوكرانية: نطالب المنظمات الدولية بدعمنا بالأغذية والأدوية وسيارات الإسعاف.

منذ 16 ساعة وكالتا فيتش وموديز تخفضان بشكل كبير درجة تصنيف ديون روسيا.

منذ 16 ساعة وكالة موديز تخفض التصنيف طويل الأجل لروسيا مع نظرة مستقبلية سلبية.

منذ 16 ساعة الرئيس الأوكراني:

منذ 16 ساعة الانفصاليون في دونيتسك: أوكرانيا رفضت ضمان وقف إطلاق النار في ماريوبول وفولنوفاخا.

منذ 16 ساعة الانفصاليون الموالون لروسيا: إجلاء 300 شخص من ماريوبول باتجاه دونيتسك.

منذ 16 ساعة هيئة الأركان الأوكرانية: الجيش الروسي يواصل هجومه لمحاصرة المدن الكبرى لا سيما كييف وخاركيف.

منذ 16 ساعة رئيس الإدارة العسكرية الأوكرانية في سومي: عدة مناطق بالمدينة بلا كهرباء ولا مياه بسبب القصف الروسي.

منذ 16 ساعة وزير الداخلية الفرنسي: سنمنح حق اللجوء للمعارضين الروس الذين يواجهون الخطر بسبب انتقادهم لبوتين.

منذ 16 ساعة نائب رئيس الوزراء البريطاني: نشك في أي تأكيدات أو التزامات قد يقدمها الرئيس الروسي بشأن وقف إطلاق النار.

منذ 16 ساعة رئيس الوزراء الإسرائيلي:

