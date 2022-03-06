حرب روسيا على أوكرانيا.. آخر تطورات اليوم الـ 11 لحظة بلحظة (بث مباشر)

مع دخول حرب روسيا على أوكرانيا يومها الـ11، عبّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ثقته من أن العمليات العسكرية التي تشنها قواته في أوكرانيا ستحقق أهدافها، بينما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مواطنيه في المناطق التي سيطر عليها الروس للمقاومة.

يأتي ذلك بينما تبحث واشنطن تأمين بديل لزيلينسكي في حال مقتله أو اعتقاله وسط مؤشرات على إمكانية شن القوات الروسية هجوما واسعا للسيطرة على العاصمة الأوكرانية كييف حيث تشتد الغارات، في وقت أُعلن فيه عن جولة جديدة من المفاوضات ستعقد بين الطرفين غدًا الإثنين.

للاطلاع على تطورات اليوم العاشر يرجى الضغط هنا.

وهذه أبرز تطورات اليوم الـ(11).. لحظة بلحظة:

منذ 3 ساعات ويترز عن مصادر: الولايات المتحدة وفنزويلا ناقشا تخفيفا محتملا للعقوبات على كراكاس وهناك تقدم نحو اتفاق.

منذ 3 ساعات مراسل الجزيرة: القوات الروسية اقتربت من كييف كثيرا من الجهتين الشمالية والشمالية الغربية.

منذ 3 ساعات رويترز: ارتفاع التعاقدات الآجلة للنفط من خام برنت إلى 139دولارا للبرميل في أعلى مستوى منذ عام 2008.

منذ 4 ساعات مراسل الجزيرة: عشرات الانفجارات تهز العاصمة الأوكرانية كييف.

منذ 4 ساعات مراسل الجزيرة: القوات الروسية اقتربت من كييف كثيرا من الجهتين الشمالية والشمالية الغربية.

منذ 4 ساعات مراسل الجزيرة: القوات الروسية أصبحت على بعد نحو 20 كيلومترا من الجهة الغربية لكييف عند جبهة إربين.

منذ 4 ساعات مراسل الجزيرة: القوات الروسية تقول إنها بدأت هجومها على كييف.

منذ 6 ساعات الداخلية الأوكرانية: مقتل عدة أشخاص وتدمير 4 مبان في قصف روسي لمنطقة سكنية في كراماتورسك.

منذ 6 ساعات الداخلية الأوكرانية: ألقينا القبض على ٢٤ شخصا يشتبه في ضلوعهم بأنشطة استطلاع وتخريب.

منذ 6 ساعات الداخلية الأوكرانية: ١٣٣ ألف شخص غادروا حدودنا غربي البلاد خلال 24 ساعة معظمهم توجه إلى بولندا.

منذ 6 ساعات رويترز: شركة نتفليكس تعلق عملياتها في روسيا.

منذ 6 ساعات نوفوستي: هجوم سيبراني على موقع روسيا اليوم مصدره الولايات المتحدة.

منذ 6 ساعات مستشار وزير الداخلية الأوكراني: الروس حشدوا قوات قرب كييف وسيحاولون الاستيلاء عليها خلال أيام.

منذ 6 ساعات وول ستريت جورنال عن وزير دفاع لاتفيا: يجب تقديم الطائرات لأوكرانيا بصرف النظر عن موقف الكرملين.

منذ 6 ساعات وول ستريت جورنال عن مسؤولين أوكرانيين وبولنديين: كييف ووراسو تفضلان تزويد أوكرانيا بالطائرات بقرار من النيتو.

منذ 6 ساعات وول ستريت جورنال عن مسؤولين بولنديين: مخزوننا يتضمن طائرات الميغ المطلوبة لأوكرانيا.

منذ 6 ساعات وول ستريت جورنال عن مسؤولين بولنديين: إذا اقترحت علينا واشنطن تزويد أوكرانيا بالمقاتلات سندرس ذلك.

منذ 6 ساعات وسائل إعلام أوكرانية: 50 منظمة غير حكومية في أوكرانيا تناشد الأمم المتحدة إنشاء محكمة دولية للبت في جرائم حرب.

منذ 6 ساعات رئيس بلدية إربين: القوات الروسية لم تسيطر بعد على كامل البلدة والقتال مستمر.

منذ 6 ساعات رئيس بلدية إربين: مقتل 8 مدنيين خلال عمليات الإخلاء في البلدة.

منذ 6 ساعات وول ستريت جورنال: إقبال على شراء سندات خزينة أوكرانية وروسية في رهان على أنها ستتعافى بعد نهاية الحرب.

منذ 6 ساعات مستشار الرئيس الأوكراني: القوات الروسية تقوم بتدمير مطاراتنا بينما شركاؤنا في الغرب لا يزالون يتباحثون.

منذ 6 ساعات مجلس الأمن القومي الأوكراني: معلومات عن احتمال إقدام روسيا على قصف مناطق سكنية في قرب حدودها مع أوكرانيا.

منذ 6 ساعات حرس الحدود البولندي: أكثر من مليون لاجىء وصلوا إلى بولندا من أصل مليون ونصف غادروا أوكرانيا جراء الحرب.

منذ 6 ساعات رويترز عن مجموعة سبيربنك المالية الروسية: عقوبات فيزا وماستركارد لن تؤثر على مستخدمي بطاقاتهما في روسيا.

منذ 6 ساعات وول ستريت جورنال: فيزا وماستر كارد شكلتا ما مجموعه 74% من مجموع معاملات الدفع في روسيا في عام 2020.

منذ 6 ساعات شركتا فيزا وماستركارد تعلنان أنهما ستعلقان عمل بطاقاتهما البنكية في روسيا خلال الأيام المقبلة.

منذ 6 ساعات تاس: لجنة تحقيق روسية تتحقق من معلومات عن هجوم وشيك للجيش الأوكراني على شبه جزيرة القرم ودونباس.

منذ 8 ساعات مبعوث واشنطن إلى منظمة الأمن والتعاون بأوربا: بعثة تقصي الحقائق ستبحث جرائم حرب محتملة في أوكرانيا.

منذ 8 ساعات وكالة الأنباء الأوكرانية: تحذيرات من قصف جوي روسي على خاركيف وسومي وتشيرنيهيف وريفني ومدن أخرى.

منذ 8 ساعات رويترز: رئيس وزراء الدانمارك يقول إن بلاده ستتوقف عن الاعتماد على الغاز الروسي.

منذ 8 ساعات المتحدث باسم الصليب الأحمر في أوكرانيا للجزيرة: هناك 4000 شخص في الملاجئ بماريوبول.

منذ 8 ساعات وزير الدفاع البولندي السابق للجزيرة: نأمل تقديم طائرات مقاتلة لأوكرانيا لأنها تتعرض لهجوم.

منذ 8 ساعات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: أوكرانيا أبلغتنا أن إدارة محطة زابوريجيا النووية تخضع لسيطرة القوات الروسية.

منذ 8 ساعات وزير خارجية أوكرانيا ينشر صورة قنبلة لم تنفجر قال إن وزنها ٥٠٠ كيلوغرام وسقطت على مبنى سكني بمدينة تشيرنيهيف.

منذ 8 ساعات وزارة الدفاع الأوكرانية: نفذنا هجوما مضادا في ماريوبول ودمرنا ٣ دبابات وقتلنا نحو ٣٠ جنديا روسيا.

منذ 8 ساعات وول ستريت جورنال: ستتم معالجة المقاتلين الأوكرانيين الذين يصابون أثناء المعارك بمستشفيات ألمانية وبولندية.

منذ 8 ساعات الدفاع الروسية: سنعتبر استخدام الطيران الحربي الأوكراني مطارات دول مجاورة دليلا على تورط هذه الدول في النزاع.

منذ 8 ساعات فايننشال تايمز عن مصادر: بنك “في تي بي” ثاني أكبر بنوك روسيا يستعد لإنهاء عملياته بأوروبا بسبب تأثير العقوبات.

منذ 11 ساعة الإليزيه: بوتين أكد لماكرون عدم نيته شن هجمات ضد المنشآت النووية الأوكرانية.

منذ 11 ساعة أوكرانيا تطلب رسميا تعليق عضوية روسيا وبيلاروسيا في البنك وصندوق النقد الدوليين.

منذ 11 ساعة الدفاع الروسية: استخدام القوات الجوية الأوكرانية مطارات دول أخرى سيعتبر مشاركة فعلية من تلك الدول في النزاع.

منذ 11 ساعة لينكن: الرئيس بايدن يقوم بمسؤولياته لعدم دفعنا إلى حرب مباشرة مع روسيا والمخاطرة بحرب تتجاوز أوكرانيا.

منذ 11 ساعة بلينكن: فرض حظر الطيران في أوكرانيا يعني إسقاط أي طائرة روسية تنتهكه.

منذ 11 ساعة بلينكن: الرئيس بايدن كان واضحا بشكل لا لبس فيه بأننا لن نضع الولايات المتحدة في صراع مباشر مع روسيا.

منذ 11 ساعة بلينكن: قدمنا لأوكرانيا خلال عام واحد أكثر من مليار دولار من المساعدات الأمنية والأسلحة الدفاعية الفتاكة.

دمار واسع.. تضرر عشرات المنازل جراء قصف روسي على مقاطعة خاركيف صباح اليوم #الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/kJR0gRDAG5 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 6, 2022

منذ 11 ساعة بلينكن: الطائرات الأمريكية لن تحلق ضد الطائرات الروسية ولن ننشر جنودنا على الأرض في أوكرانيا.

منذ 11 ساعة رئيسة المفوضية الأوروبية: ما يجري ليس معركة بين أوكرانيا وروسيا فحسب بل هي معركة بين الديمقراطية والاستبداد.

منذ 11 ساعة رئيسة المفوضية الأوروبية: أوكرانيا تخوض حربا وجودية ضد روسيا والأمر الأهم حاليا هو دعمها قدر الإمكان.

منذ 11 ساعة وزارة الداخلية الروسية: 4000 شخص شاركوا في مظاهرات غير مرخصة في موسكو وسانت بطرسبيرغ تم اعتقال 2500 منهم.

منذ 11 ساعة بلينكن: شاهدنا تقارير موثوقة بشأن وقوع هجمات متعمدة ضد المدنيين في أوكرانيا ونعمل على توثيقها.

منذ 12 ساعة سلطات مدينة أوديسا: إسقاط طائرة روسية فوق البحر الأسود بالقرب من أوديسا.

منذ 12 ساعة الكرملين: بوتين أكد لماكرون إمكانية عقد لقاء ثلاثي بين روسيا وأوكرانيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

منذ 13 ساعة قائد القوات المسلحة البريطانية: إقامة منطقة حظر جوي لن تساعد أوكرانيا.

منذ 13 ساعة مستشار الأمن القومي الأمريكي: ليس صحيحا أن مجلس الأمن القومي يمتنع عن تبادل معلومات استخبارية مع أوكرانيا.

منذ 13 ساعة السيناتور الجمهوري بن ساس: إدارة بايدن مترددة أكثر من اللازم في تقديم معلومات استخباراتية للأوكرانيين.

منذ 14 ساعة اللجنة الدولية للصليب الأحمر تؤكد توقف عمليات إجلاء أهالي مدينة ماريوبول لليوم الثاني.

منذ 14 ساعة بلومبرغ عن مسؤول بولندي: بولندا لم تبحث مع الولايات المتحدة لغاية الآن أي عرض لتسليم طائرات مقاتلة لأوكرانيا.

منذ 14 ساعة وزارة الداخلية الأوكرانية: المحاولة الثانية لتوفير ممر إنساني لإجلاء سكان ماريوبول فشلت بسبب القصف الروسي.

وسائل إعلام أوكرانية تنشر صورا قالت إنها لاشتباكات مع القوات الروسية في إربين غربي كييف #الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/TST9Gu62Ij — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 6, 2022

منذ 14 ساعة مراسل الجزيرة: القوات الروسية والقوات الأوكرانية تخوضان حرب شوارع جنوبي إربين.

منذ 14 ساعة مراسل الجزيرة: القوات الروسية تدخل وسط بلدة إربين شمال غربي كييف.

منذ 14 ساعة رئيس الوزراء البريطاني: بوتين يجب أن يفشل ويجب أن يظهر للعلن أنه أخفق في عدوانه.

منذ 14 ساعة الرئيس الأوكراني:

مطار فينيتسيا دمر بالكامل بعد استهدافه بقصف روسي.

نطالب بإعطائنا طائرات مقاتلة كي نتمكن من الدفاع عن أوكرانيا.

نطالب بفرض حظر طيران فوق أوكرانيا والدفاع عن بلدنا.

منذ 15 ساعة بلومبرغ عن مسؤول بولندي: بولندا لم تبحث مع الولايات المتحدة لغاية الآن أي عرض لتسليم طائرات مقاتلة لأوكرانيا.

منذ 15 ساعة بابا الفاتيكان: ما يجري في أوكرانيا ليس عملية عسكرية بل هي حرب تخلف الموت والدمار والمآسي.

منذ 15 ساعة الكرميلن:

بوتين شدد على أنه لن يتم وقف العملية العسكرية في أوكرانيا إلا إذا تمت الاستجابة للمطالب الروسية.

بوتين أكد أن العملية العسكرية في أوكرانيا تسير كما هي مخطط لها ووفق جدولها الزمني.

بوتين أبلغ أردوغان أن روسيا مستعدة للحوار مع أوكرانيا والشركاء الأجانب.

منذ 15 ساعة الرئاسة التركية:

أردوغان أبلغ بوتين أن وقف إطلاق النار بشكل فوري سيعطي فرصة للبحث عن حلول سياسية.

أردوغان شدد لبوتين على أهمية إعلان وقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية وتوقيع اتفاق للسلام.

أردوغان أبلغ بوتين أن الوقف الفوري لإطلاق النار سيخفف من بواعث القلق بشأن الوضع الإنساني.

أردوغان أبلغ بوتين في اتصال هاتفي استعداده للمساهمة في تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا.

مواطن أوكراني يبكي زوجته التي قُتلت برصاص قناص روسي عند حاجز بلدة خورونيتشا شمال العاصمة كييف#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/FmC3QDJ5XF — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 6, 2022

منذ 16 ساعة وزير الخارجية الأوكراني:

نحتاج إلى الطائرات المقاتلة للدفاع عن بلدنا والناتو لا يريد فرض حظر طيران فوق أجوائنا.

ناقشت مع بلينكن ووزير الخارجية البولندي دعمنا بالطائرات وهذا الأمر ليس سهلا.

مستوى الدعم الدولي لأوكرانيا يزيد يوميا في الدول الأوربية.

أدعو الأوكرانيين داخل بلدهم أو خارجه لدعم انضمامنا إلى الاتحاد الأوربي في أسرع وقت.

لا نجبر أحدا على المشاركة في الحرب معنا ولدينا متطوعون أجانب كثيرون.

يمكن للجميع الانضمام إلى الكتيبة الدولية التي شكلناها للدفاع عن أوكرانيا.

يجب علينا إيقاف بوتين ونظامه الديكتاتوري.

نعمل لأن تكون الخسائر المالية أكثر بالنسبة لروسيا.

ندعو للاتحاد من أجل أوكرانيا لأن شعبنا سيقتل ومدننا ستتدمر بسبب القصف الروسي.

العقوبات غير مسبوقة وسببت خسائر كبيرة لروسيا.

نرى أثر العقوبات على روسيا والشعب الروسي يترك بلده ليس بسبب الحرب بل لاضطهاده.

إزالة نظام بوتين صعبة جدا لكننا نلاحظ بداية انهيار روسيا التي ستشهد قريبا عزلة تامة.

منذ 16 ساعة مسؤول أمني أوكراني:

قيادة القوات الروسية تركز حاليا على الجبهة الجنوبية لعزل أوكرانيا عن البحر الأسود.

روسيا تحشد قواتها لمحاصرة مدينة دنيبرو.

منذ 16 ساعة وسائل إعلام أوكرانية تنشر صورا تقول إنها لاشتباكات مع القوات الروسية في إربين غربي كييف.

منذ 16 ساعة رئيس الوزراء المجري:

لا يمكن حل النزاعات عبر الحرب ومستعدون للمساعدة في المفاوضات الروسية الأوكرانية.

لن نضع فيتو على العقوبات الأوروبية ضد روسيا.

منذ 15 ساعة مراسل الجزيرة: إجراءات أمنية مكثفة وسط العاصمة كييف وسط مخاوف من مخطط روسي جديد للدخول إلى بعض أحيائها.

منذ 15 ساعة مستشار الرئاسة الأوكرانية: نطالب المنظمات الدولية بدعمنا بالأغذية والأدوية وسيارات الإسعاف.

منذ 16 ساعة وكالتا فيتش وموديز تخفضان بشكل كبير درجة تصنيف ديون روسيا.

منذ 16 ساعة وكالة موديز تخفض التصنيف طويل الأجل لروسيا مع نظرة مستقبلية سلبية.

Командувач оборони Києва генерал-полковник Олександр Сирський перевірив готовність фортифікаційних об’єктів для зустрічі з 🇷🇺 загарбниками.

💬- Я впевнений, що на підступах до столиці агресор відчує всю лють українського народу, — генерал-полковник Олександр Сирський pic.twitter.com/zgxWGnUU5w — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 5, 2022

منذ 16 ساعة الرئيس الأوكراني:

القصف الروسي دمر مطار فينيتسيا بشكل كامل.

الجيش الروسي يحضر لقصف مدينة أوديسا جنوبي البلاد.

بيلاروسيا تدعم القوات الروسية بالإمدادات العسكرية.

الحرب كان مخطط لها من قبل والمدن الأوكرانية تعرضت لقصف مكثف من الجيش الروسي.

الحرب ليست على أوكرانيا فقط وعلى الشعب الروسي الدفاع عن حرية العالم.

على الشعب الروسي مواصلة مظاهراته ضد الحرب على بلدنا.

القوات الروسية تحضر لقصف مدينة أوديسا جنوبي البلاد.

منذ 16 ساعة الانفصاليون في دونيتسك: أوكرانيا رفضت ضمان وقف إطلاق النار في ماريوبول وفولنوفاخا.

منذ 16 ساعة الانفصاليون الموالون لروسيا: إجلاء 300 شخص من ماريوبول باتجاه دونيتسك.

منذ 16 ساعة هيئة الأركان الأوكرانية: الجيش الروسي يواصل هجومه لمحاصرة المدن الكبرى لا سيما كييف وخاركيف.

منذ 16 ساعة رئيس الإدارة العسكرية الأوكرانية في سومي: عدة مناطق بالمدينة بلا كهرباء ولا مياه بسبب القصف الروسي.

منذ 16 ساعة وزير الداخلية الفرنسي: سنمنح حق اللجوء للمعارضين الروس الذين يواجهون الخطر بسبب انتقادهم لبوتين.

منذ 16 ساعة نائب رئيس الوزراء البريطاني: نشك في أي تأكيدات أو التزامات قد يقدمها الرئيس الروسي بشأن وقف إطلاق النار.

منذ 16 ساعة رئيس الوزراء الإسرائيلي:

سنواصل المساعي للمساعدة في الأزمة الأوكرانية حتى لو لم تكن فرص النجاح كبيرة.

سافرت إلى موسكو بهدف المساعدة في الحوار بين الأطراف.

منذ 17 ساعة وزير الخارجية الأمريكي:

الرئيس بوتين يهدد الديمقراطية وقد ورط بلده في الحرب على أوكرانيا.

نعمل مع الحلفاء لإيصال المساعدات العسكرية الجوية اللازمة لأوكرانيا.

دعونا الرعايا الأمريكيين لمغادرة روسيا لكننا سنبقي على التواصل الدبلوماسي.

نساند طموحات مولدوفا ونرحب بطلبها الانضمام للاتحاد الأوربي.

المجتمع الدولي يسعى لدعم جيران أوكرانيا وتقديم المساعدات عبر المنظمات الأممية.

واشنطن تعمل جاهدة للتوصل إلى اتفاق لتزويد أوكرانيا بمقاتلات بولندية.

الغزو الروسي لأوكرانيا انتهاك لكل القوانين الدولية.

الكونغرس خصص 2.7 مليار دولار لمواجهة الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.

الولايات المتحدة ستقدم ما في وسعها لمساعدة مولدوفا ومواجهة الأزمة الإنسانية.

منذ 17 ساعة رئيسة مولدوفا:

نحتاج إلى مساعدة المجتمع الدولي حتى نتمكن من تقديم المساعدات للاجئين الأوكرانيين.

نددنا بشدة بحرب روسيا على أوكرانيا وطالبنا منذ البداية بوقفها واللجوء للحوار.

منذ 17 ساعة رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحدث هاتفيا مع الرئيس الأوكراني للمرة الثالثة خلال 24 ساعة.

منذ 17 ساعة وسائل إعلام روسية رسمية: أردوغان يجري اتصالا هاتفيا مع بوتين.

منذ 17 ساعة مراسل الجزيرة: الجيش الأوكراني يعزز وجوده على محاور الطرق الرئيسية بين دنيبرو – خاركيف وبين دنيبرو – زابورجيا.

منذ 17 ساعة قائد القوات المسلحة البريطانية: روسيا تعاني وأصبحت معزولة وأقل قوة مما كانت عليه قبل 10 أيام.

منذ 17 ساعة إنترفاكس: شركة “غازبروم” تواصل نقل الغاز عبر أوكرانيا بشكل منتظم.

منذ 17 ساعة قائد القوات المسلحة البريطانية: سيكون هناك مزيد من القصف العشوائي لكن آخر ما نريده هو حرب بين الناتو وروسيا.

منذ 17 ساعة وكالة تاس الروسية: القوات الروسية دمرت منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية إس-300.

منذ 17 ساعة وزير الدفاع الأوكراني: روسيا جاءت لتدمير بلادنا وسنبذل جهدنا لتأمين ممرات لإخراج المدنيين من مناطق القصف.

الانفصاليون الموالون لروسيا في دونيتسك: نحذر القوات الأوكرانية من استفزازات أثناء إجلاء المدنيين من ماريوبول.

منذ 18 ساعة مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين:

النزوح من أوكرانيا يمثل أسرع أزمة للاجئين بأوربا منذ الحرب العالمية الثانية.

أكثر من 1.5 مليون لاجئ عبروا من أوكرانيا إلى دول الجوار في 10 أيام.

صور نشرها انفصاليون موالون لروسيا من منطقة سشاستيا شرقي أوكرانيا بعد إعلان سيطرتهم عليها #الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/fbwwT6XhdJ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 6, 2022

منذ 18 ساعة السلطات الأوكرانية في ماريوبول: إجلاء المدنيين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار سيبدأ الساعة 12 ظهرا.

منذ 18 ساعة رويترز عن نائب رئيس الوزراء البريطاني:

على الصين والهند أن تتدخلا.

العقوبات ليست عملا من أعمال الحرب.

لن ندخل في صراع عسكري مباشر مع روسيا ما يغذي ادعاء بوتين بأنه في صراع مع الغرب.

بوتين سوق للشعب الروسي وجنوده على الأرض أن هذه الحرب أسهل بكثير مما اتضح.

نريد محاسبة الذين يصدرون أوامر غير قانونية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

بوتين ينفذ الآن تكتيكات أكثر وحشية ومهمتنا مع حلفائنا ضمان فشل بوتين بأوكرانيا.

نتحدث عن أشهر أو سنوات قبل أن يظهر فشل بوتين في أوكرانيا.

منذ 18 ساعة الانفصاليون الموالون لروسيا: القوات الأوكرانية تقصف حي كييفسكي شمالي دونيتسك بصواريخ غراد وقذائف مدفعية.

منذ 18 ساعة وسائل إعلام أوكرانية: حالة تأهب تحسبا لغارات جوية في تشيرنيهيف وخميلنيتسكي وتوجيهات بدخول الملاجئ.

منذ 18 ساعة سلطات كييف: إطلاق صفارات الإنذار في المدينة وعلى السكان دخول الملاجئ فورا.

منذ 19 ساعة جونسون:

يجب دعم مولدوفا وجورجيا والدول المعرضة لخطر الغزو الروسي لتعزيز الأمن الأوربي الأطلسي.

الخطة المقترحة منا لدعم أوكرانيا: الانفتاح على أي حلول دبلوماسية وبما يساعد في خفض التصعيد.

تقديم المزيد من الدعم العسكري للحكومة الأوكرانية للدفاع عن نفسها.

زيادة الضغط عبر العقوبات الاقتصادية بحيث تتضمن منع أي بنك روسي من الاستفادة من نظام سويفت.

الحشد لتحالف دولي إنساني يحقق وقفا لإطلاق النار ويسمح للمدنيين بالخروج عبر ممرات آمنة.

منذ 19 ساعة رئيس الوزراء البريطاني يطرح في مقالة بنيويورك تايمز خطة من 6 بنود لدعم أوكرانيا.

منذ 19 ساعة سلطات ماريوبول الأوكرانية:

وقف إطلاق النار المؤقت سيكون من الساعة 10 صباحا إلى 9 مساء.

إجلاء المدنيين وفق وقف اتفاق إطلاق النار سيبدأ في الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي.

منذ 19 ساعة مستشار الرئيس الأوكراني: ألحقنا خسائر فادحة بالقوات الروسية في 10 أيام من الحرب وسنفعل المزيد.

منذ 19 ساعة إنترفاكس عن مصدر روسي مطلع:

الخبراء الأوكرانيون كانوا قادرين على صنع قنبلة نووية في غضون أشهر.

كييف عملت في السنوات ال20 الماضية لصنع سلاح نووي وأوشكت على صنع قنبلة من البلوتونيوم.

الأوكرانيون عملوا على صنع “قنبلة نووية قذرة” في محطة تشيرنوبل.

منذ 19 ساعة منظمة الصحة العالمية: قتلى وجرحى سقطوا في عدد من الهجمات على مراكز صحية في أوكرانيا.

منذ 20 ساعة هيئة الأركان الأوكرانية:

الجنود الروس ليسوا جاهزين للحرب على أوكرانيا ومعنوياتهم سيئة وبعضهم استسلموا لنا.

هناك خسائر كبيرة للعدو الروسي ودمرنا 88 طائرة وأسرنا عددا من الطيارين.

قوات الدفاع في جنوب وشمال البلاد دحرت القوات الروسية ومنعتها من التقدم.

منذ 20 ساعة وزارة الدفاع الروسية:

دمرنا 61 منشأة عسكرية أوكرانية مساء السبت.

السيطرة على أحد أحياء ماريوبول الليلة الماضية وتضييق الخناق عليها.

عطلنا مطار سلاح الجو الأوكراني في ستاروكونستانتينوف غربي البلاد بأسلحة عالية الدقة.

دمرنا 69 طائرة على الأرض و 24 طائرة في الجو و 778 دبابة ومركبة قتالية لأوكرانيا.

إصابة 2203 مواقع من البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا منذ بداية العملية الخاصة.

منذ 20 ساعة قيادة الجيش الأوكراني: أكثر من 11 ألف جندي روسي قتلوا منذ بدء الغزو.

منذ 20 ساعة وزارة الدفاع الأوكرانية: تدمير 285 آلية عسكرية وأكثر من 90 طائرة للقوات الروسية منذ بداية الهجوم على البلاد.

أثارت صورة أب يبكي فوق رأس ابنه القتيل حزن رواد منصات التواصل الاجتماعي وتضامنهم، وانتشرت صورة الأب الحزين على نطاق واسع وتفاعل معها ناشطون أوكرانيون وأوربيون، مُبدين حزنهم لما خلّفته الحرب الروسية على أوكرانيا وطالبوا بوقفها فورًا.#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/1JVVlEDRU1 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 6, 2022

منذ 20 ساعة وزير الخارجية الأمريكي: الحرب المخطط لها على أوكرانيا تسببت في تداعيات خطيرة على الشعب.

منذ 20 ساعة الحكومة الكويتية تتقدم بطلب لمجلس الأمة لعقد جلسة سرية خاصة غدا لمناقشة تداعيات حرب روسيا على أوكرانيا.

منذ 20 ساعة رويترز عن وكالة الاستخبارات العسكرية البريطانية:

قوة المقاومة الأوكرانية تواصل مفاجأة روسيا.

روسيا استهدفت المناطق السكانية الأوكرانية بنفس طريقة استهداف الشيشان وسوريا.

الهجمات الأوكرانية على خطوط الإمداد تبطئ تقدم القوات الروسية.

منذ 20 ساعة مراسل الجزيرة: قصف مركز وتفجيرات في الجهة الغربية من العاصمة الأوكرانية.

منذ 20 ساعة وزارة الداخلية الأوكرانية:

اليوم سيكون يوما عصيبا على أهالي كييف.

القوات الروسية تشن هجمات على محاور إربين وبوتشا وغوستوميل.

منذ 20 ساعة CBS نيوز: إدارة بايدن سمحت بهبوط طائرة روسية لإعادة دبلوماسيين روس لدى الأمم المتحدة تم طردهم بتهمة التجسس.

منذ 21 ساعة إنترفاكس نقلا عن إدارة الشرطة في دونيتسك: سيتم فتح الممرات الإنسانية في ماريوبول وفولنوفاخا صباح اليوم الأحد.

منذ 22 ساعة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين: حرب روسيا على أوكرانيا دفعت واشنطن للتركيز أكثر على حلفاء بوتين.

منذ 22 ساعة نيويورك تايمز: مسؤولون أمريكيون توجهوا لفنزويلا لبحث ما إذا كانت كراكاس مستعدة للتراجع عن علاقاتها مع روسيا.

منذ 22 ساعة مراسل الجزيرة: سماع أصوات انفجارات جديدة في العاصمة الأوكرانية كييف.

منذ 22 ساعة نيويورك تايمز عن مصادر حكومية غربية: واشنطن وحلفاؤها يبحثون تأمين بديل لزيلنسكي في حال مقتله أو اعتقاله.

خريطة تفاعلية.. أبرز التطورات الميدانية والعمليات العسكرية في اليوم العاشر من #الحرب_الروسية_الأوكرانية#مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/G4bEuEsuRp — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 6, 2022

منذ 22 ساعة سفير روسيا لدى واشنطن:

عواقب غير مسبوقة ستترتب على محاولة التدخل المسلح الخارجي بالعملية الروسية بأوكرانيا.

الخطاب المعادي لروسيا في الولايات المتحدة بلغ مستوى غير معقول.

مستعد للقاء أي سياسي أمريكي بما في ذلك المشرعون لبحث سبل تعزيز الاستقرار الاستراتيجي.

ندعو المشرعين الأمريكيين للعودة إلى العقل والدخول في حوار بدلا من نشر رهاب روسيا.

شعارات المسؤولين الأمريكيين أصبحت غير مسؤولة واستفزازية ومحفوفة بالمخاطر على الأمن الدولي.

منذ 22 ساعة وزارة الدفاع الأوكرانية: الجيش الروسي يسعى للسيطرة على محطة كانيف للطاقة الهيدروليكية جنوب العاصمة كييف.

منذ 22 ساعة رويترز عن مجموعة سبيربنك المالية الروسية: عقوبات فيزا وماستركارد لن تؤثر على مستخدمي بطاقاتهما في روسيا.

منذ 22 ساعة وول ستريت جورنال: فيزا وماستر كارد شكلتا ما مجموعه 74% من مجموع معاملات الدفع في روسيا في عام 2020.

منذ 22 ساعة مراسل الجزيرة: سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف.

منذ 22 ساعة متحدث باسم البيت الأبيض لبوليتيكو:

بايدن رحب بقرار شركتي فيزا وماستر كارد بتعليق عملياتهما في روسيا.

بايدن ينسق مع الكونغرس لتأمين مساعدات مالية إضافية إلى أوكرانيا.

البيت الأبيض لم يعارض بأي شكل من الأشكال نقل بولندا مقاتلاتها إلى أوكرانيا.

منذ 22 ساعة قيادة الأركان الأوكرانية: العدو يضيق الخناق على كييف وخاركيف ويسعى للسيطرة على محطة كانييف للطاقة.

وسائل إعلام أوكرانية تنشر مقطع فيديو يظهر اشتعال النيران في أحد المباني جراء القصف الروسي على خاركيف #الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/KxQkXzRluo — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 6, 2022

منذ 22 ساعة بوليتيكو عن مسؤولين أمريكيين:

سنزود بولندا بالمقاتلات الأمريكية إذا قررت نقل مقاتلاتها ميغ 29 إلى أوكرانيا.

واشنطن تبحث مع وارسو إمكانية تزويدها بمقاتلات أمريكية.

منذ 22 ساعة مراسل الجزيرة: سلطات مدينة كييف تطالب المواطنين النزول إلى الملاجئ وقضاء الليلة داخلها.

منذ 22 ساعة سلطات كييف: الانفجارات التي سمعت في العاصمة منذ قليل كانت ناتجة عن غارات جوية على المدينة.

منذ 22 ساعة وكالة الأنباء الأوكرانية:

القوات المحمولة جوا دمرت الرتل الروسي الذي كان ينوي التوجه لمقاطعة دينيبروبتروفسك.

الجيش الأوكراني ينفذ إنزالا جويا على رتل روسي في بالاكليا جنوب خاركيف.

منذ 22 ساعة الرئيس الأوكراني: بحثت مع الرئيس الأمريكي هاتفيا الدعم الأمني والمالي لأوكرانيا واستمرار العقوبات على روسيا.

منذ 22 ساعة مراسل الجزيرة: سماع أصوات انفجارت متتالية في العاصمة الأوكرانية كييف.

منذ 22 ساعة مراسل الجزيرة: اتصال هاتفي بين الرئيس بايدن والرئيس زيلينسكي قبل قليل استغرق نحو نصف ساعة.

منذ 22 ساعة وزيرة الخارجية البريطانية لصحيفة صنداي إكسبريس: إذا غزت روسيا دول البلطيق فستكون في حالة حرب مع النيتو بأكمله.

منذ 22 ساعة صافرات الإنذار تدوي من جديد في العاصمة الأوكرانية كييف.

منذ 22 ساعة شركتا فيزا وماستركارد تعلنان أنهما ستعلقان عمل بطاقاتهما البنكية في روسيا خلال الأيام المقبلة.

صور متداولة تظهر لحظة سقوط صاروخ على أحد المباني في مدينة أوفراتش شمالي #أوكرانيا #الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/x7wCI7ggeD — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 6, 2022

منذ 22 ساعة CNN عن السفير البولندي لدى واشنطن:

لا ينبغي لنا الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا.

الأوكرانيون يقاتلون من أجل حريتهم واستقلالهم ولكن أيضا من أجلنا جميعا.

بوتين يخشى مواجهة عسكرية مع الناتو.

لا أعتقد أن بوتين سيصطدم مع بولندا أو أي من بلدان الناتو.

نحو 800 ألف لاجئ عبروا الحدود البولندية منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

منذ 22 ساعة رئاسة الإدارة المدنية لكييف: القوات الروسية تسيطر على مدينة برودينكا شمال غرب العاصمة الأوكرانية.

منذ 22 ساعة بلينكن في مقابلة مع تلفزيون تي في إن البولندي:

أنا مقتنع بأن أوكرانيا ستنتصر وبأن روسيا لن تنجح فيما تفعله.

روسيا لن تستطيع القيام بالاستثمارات التي تريدها في المستقبل.

مؤسف للغاية أن يعاني الشعب الروسي لكن هذا ما جلبه لهم بوتين.

الروبل في الحضيض وتم تحييد قدرة روسيا على استخدام احتياطاتها.

للعقوبات على روسيا تأثير قوي للغاية.

90% من الأوكرانيين باتوا يكرهون روسيا والرئيس بوتين.

نعمل عن كثب لفهم ما يحتاجه شركاؤنا الأوكرانيون ومواصلة دعمهم.

منذ 22 ساعة هيئة الأركان الأوكرانية: أسقطنا 3 مروحيات روسية وعددا من المقاتلات والطائرات المسيرة الروسية.

منذ 22 ساعة وزير الدفاع البريطاني:

يمكن لنا إرسال المزيد من الأسلحة لمواجهة الدبابات والطائرات الروسية في أوكرانيا.

بوتين استخف بالمجتمع الدولي.

نقول لبوتين لا تقلل من شأننا ولا تختبرنا.

إذا تماسكنا معا ورفضنا أن نخاف فأعتقد أن بوتين سيفشل.

بوتين يتصرف بطريقة غير عقلانية ويلحق الفظائع بأوكرانيا.

القوات الروسية توزع أغذية على المواطنين في مدينة ميليتوبول الأوكرانية#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/XpK0rqZwO1 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 6, 2022

منذ 22 ساعة مصرف سبيربانك الروسي: بطاقات فيزا وماستر كارد التي نصدرها ستظل تعمل داخل روسيا.

منذ 22 ساعة مراسل الجزيرة: الحكومة الفرنسية تحث رعاياها ممن لا ضرورة لوجودهم في روسيا على المغادرة.

منذ 22 ساعة رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة:

لم يصدر عن قيادات دول النيتو ما يشير إلى رغبتها في قتال القوات الروسية.

إعلان منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا يستدعي فرضها وبالتالي قتال روسيا.

منذ 22 ساعة شركة ماستركارد تعلن تعليق خدمات بطاقاتها البنكية في روسيا.

منذ 22 ساعة واشنطن بوست عن مسؤول في البيت الأبيض: واشنطن تبحث كيفية تقليص وارداتها من النفط الروسي.

منذ 22 ساعة الحكومة الكندية: ندعو مواطنينا في روسيا إلى مغادرتها ما دامت المغادرة متاحة.

منذ 22 ساعة شركة فيزا: سنقوم بتعليق جميع عملياتنا المالية في روسيا خلال الأيام المقبلة.

منذ 22 ساعة وول ستريت جورنال عن مسؤول إسرائيلي: بوتين أبلغ بينت قبل أسبوع استعداده للتفاوض إثر عرضه الوساطة مع كييف.

منذ 22 ساعة هيئة الأركان الأوكرانية: إجلاء 150 طفلا من دار أيتام في خاركيف بمساعدة مشاة البحرية والشرطة الوطنية.

منذ 22 ساعة CNN عن مسؤول في خيرسون:

القوات الروسية تمنع سيارات الإسعاف من مغادرة المدينة.

لا نستطيع إجلاء المدنيين لأن القوات الروسية تطلق النار على من يحاول الخروج من المدينة.

منذ 22 ساعة بلينكن: