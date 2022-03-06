تونس.. السجن 10 أشهر لنائب معارض بتهمة “المس” بكرامة الجيش والرئيس

قضت محكمة عسكرية تونسية، اليوم الأحد، بالسجن 10 أشهر مع التنفيذ العاجل للنائب عصام البرقوقي ضمن تهم عدة منها المسّ بكرامة الجيش والرئيس قيس سعيّد، وفق إذاعة محلية.

وذكر راديو موزاييك المحلي أن المحكمة العسكرية الدائمة في تونس العاصمة، قضت بالسجن مدة 3 أشهر ضد البرقوقي، بتهمة المس بكرامة الجيش الوطني، وبمثل المدة بسبب نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي.

وأضاف أنه جرى أيضًا الحكم بسجن البرقوقي مدة شهرين بتهمة إتيان فعل موحش في حق رئيس الجمهورية، وبمثلها من أجل الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات، مع الإذن بالتنفيذ العاجل.

وكان البرقوقي وهو نائب عن حزب الإرادة الشعبية قد اتهم خلال جلسة للبرلمان عبر الإنترنت، في 27 يناير/كانون الثاني الماضي، الرئيسَ سعيّد بالتخابر مع أطراف أجنبية من أجل تقويض التجربة الديمقراطية في تونس.

وقال البرقوقي في الجلسة التي خصصت للاحتفاء بالذكرى الثامنة لختم الدستور وبثتها قناة نسمة الخاصة “إن الرئيس سعيّد منتهي الصلاحية وألغى الدستور الذي أقسم عليه وهو فاقد للحصانة”.

وتعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي أزمة سياسية، حين فرض سعيّد إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعدها “انقلابًا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحًا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.