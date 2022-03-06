بعد إسقاط 3 طائرات حربية.. القوات الأوكرانية تسيطر على 30 آلية عسكرية روسية (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، السبت، سيطرتها على 30 آلية عسكرية روسية منذ شن موسكو حربها على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت الوزارة نفسها إسقاط ثلاث طائرات حربية روسية، وأسر طياريْن بمدينة ميكولايف (بالقرب من البحر الأسود) في اليوم العاشر للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأظهرت لقطات نشرتها وزارة الدفاع الأوكرانية صاروخ أرض جو وهو ينطلق مستهدفًا مروحية كانت تحلّق في الأجواء لتسقط محترقة.





وأعلنت أوكرانيا، السبت، ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي إلى أكثر من 10 آلاف، وذلك وفق بيان نشرته رئاسة هيئة أركان الجيش الأوكراني عن خسائر القوات الروسية منذ الحرب على الجارة الغربية.

وفي السياق، أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء أن أوكرانيا عرضت عقد جولة أخرى من المحادثات مع روسيا، غدًا الإثنين.

وذكرت تقارير أن القوات الروسية انتهكت وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار، توصل إليه الجانبان برعاية الصليب الأحمر من أجل السماح بالمرور الآمن للمدنيين من مدينتين جنوب شرق أوكرانيا.

وكان من المتوقع خروج نحو 215 ألف شخص -بينهم نساء وأطفال ومُسنّون- من مدينتي ماريوبول وفولنوفاخا قبل خرق وقف إطلاق النار.

وتطالب أوكرانيا حلف شمال الأطلسي (الناتو) منذ أيام عدة بإقامة منطقة حظر طيران في أوكرانيا، ورفضت الدول الأعضاء بالحلف هذا الطلب، الجمعة، لتجنب التورط في النزاع.





وانتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، بشدة رفض حلف شمال الأطلسي فرض منطقة حظر طيران فوق بلاده لتحييد القدرات الجوية المتفوقة لروسيا.

من جهته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، إن أي بلد سيسعى إلى فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا ستعتبر موسكو أنه أصبح طرفًا في النزاع.

وأوضح بوتين خلال اجتماع مع موظفي شركة الطيران الروسية (إيروفلوت) التي أعلنت، السبت، تعليق رحلاتها الدولية بدءًا من 8 مارس/آذار الجاري “أي تحرك في هذا الاتجاه سنعدّه مشاركة في نزاع مسلح من قبل ذلك البلد الذي سيستخدم أراضيه لتشكيل تهديد لقواتنا العسكرية”.

وأمس السبت، أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن الشرطة الاتحادية سجلت دخول 27 ألفًا و491 نازحًا من أوكرانيا، مضيفة أن العدد الفعلي للأوكرانيين الذين دخلوا ألمانيا يمكن أن يكون “أعلى بكثير”.

وبحسب الوزارة، فإن الشرطة الاتحادية تسجل عدد النازحين بسبب الحرب من أوكرانيا منذ بدء الهجمات الروسية.

ووفق إدارة مجلس الشيوخ في ولاية برلين، فقد وصل أكثر من 11 ألف لاجئ حرب من أوكرانيا إلى العاصمة الألمانية، الجمعة.

ووفقًا لتقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن أكثر من مليون و250 ألف شخص فروا من أوكرانيا، الجمعة، معظمهم توجه إلى بولندا.