الحرب على أوكرانيا.. بريطانيا: روسيا تستخدم نفس تكتيكاتها السابقة في سوريا والشيشان وقواتها تتقدم ببطء

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية الأحد أن روسيا استهدفت مناطق سكنية في أوكرانيا بتكتيكات مماثلة لتلك التي استخدمتها في سوريا والشيشان.

وأشارت الوزارة في إحاطة استخبارية يومية إلى أن تكتيكات روسيا في أوكرانيا مشابهة لتلك التي استخدمتها في الشيشان وسوريا، عندما قصفت قواتها المدن وألحقت أضرارا جسيمة بها بعد أن واجهت مقاومة غير متوقعة.

وقالت الوزارة إن قوة المقاومة الأوكرانية تواصل مفاجأة القوات الروسية التي ردت باستهداف المناطق السكنية، في مدن منها خاركيف وتشرنيغوف وماريوبول.

رويترز عن وكالة الاستخبارات العسكرية البريطانية: روسيا استهدفت المناطق السكانية الأوكرانية بنفس استهداف الشيشان وسوريا#مباشر_أوكرانيا #الحرب_الروسية_الأوكرانية pic.twitter.com/svr4iYgwyh — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 6, 2022

وأوضحت أن الرد الروسي “يمثل على الأرجح محاولة لخفض الروح المعنوية لأوكرانيا”.

وتابعت الوزارة أن “روسيا استخدمت تكتيكات مماثلة في الشيشان عام 1999 وفي سوريا عام 2016، باستخدام ذخائر جوية وأرضية”.

وأشارت إلى أن تقدم روسيا في أوكرانيا تباطأ بسبب الهجمات على خطوط إمدادها، مستدركا “نتيجة لذلك، هناك احتمال واقعي بأن روسيا تحاول الآن إخفاء شاحنات الوقود لتقليل الخسائر”.

وفرضت بريطانيا الأسبوع الماضي عقوبات على 3 رجال أعمال و5 مصارف روسية، وأعلنت أنها ستفرض عقوبات جديدة ضد القطاع المصرفي والمالي في روسيا.

دمار واسع.. تضرر عشرات المنازل جراء قصف روسي على مقاطعة خاركيف صباح اليوم #الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/kJR0gRDAG5 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 6, 2022

وأطلقت روسيا، في 24 من فبراير/شباط الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

وزعمت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، تدمير 2203 أهداف عسكرية، منذ بدء العملية ضد أوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان إن القوات الروسية قصفت صباح اليوم، المطار العسكري في ستاروكوستانتينوف، بأسلحة عالية الدقة ما أدى إلى إخراجه عن العمل.

وأضافت أن الدفاع الجوي الروسي تمكن من إسقاط 8 مقاتلات أوكرانية من طراز ميغ وسو، السبت.

وأكدت الوزارة أن قوات إقليمي لوغانسك ودونيتسك الإنفصاليين تمكنت من بسط السيطرة على 11 منطقة سكنية جديدة.

ويأتي هذا بينما طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الكونغرس الأمريكي بتقديم المزيد من الدعم الدفاعي والمقاتلات لبلاده.

وسائل إعلام أوكرانية تنشر صورا قالت إنها لاشتباكات مع القوات الروسية في إربين غربي كييف #الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/TST9Gu62Ij — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 6, 2022

وكشف النائب الديمقراطي تشاك شومر أن زيلينسكي شدد على حاجة بلاده للمقاتلات من أجل تعزيز الدفاع عنها ضد روسيا، مبيناً أنه طالب المساعدة الأمريكية من أجل ذلك.

وأكد النائب الأمريكي أنه سيبذل ما بوسعه من أجل تأمين الإدارة الأمريكية حاجة أوكرانيا من المقاتلات.

وأشار إلى اعتزام الكونغرس الأمريكي التصديق على إرسال مساعدات إنسانية ودفاعية إلى أوكرانيا بقيمة 10 مليارات دولار، وأنه سيواصل دعم الشعب الأوكراني.

يُذكر أن الإدارة الأمريكية كانت قد تقدمت مؤخراً بطلب إلى الكونغرس للتصديق على حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 10 مليارات دولار.