من قلب العاصمة الأوكرانية.. الجزيرة مباشر ترصد التطورات الميدانية وأبرز سيناريوهات الحرب (فيديو)

رصد موفد الجزيرة مباشر إلى العاصمة الأوكرانية أبرز التطورات الميدانية للحرب الروسية هناك، مشيرًا إلى عمليات كر وفر داخل ضواحي كييف وأحيائها التي باتت شبه خالية من السكان.

وقال إن صفارات الإنذار تدوي بين الحين والآخر بينما تعلن وزارة الدفاع الأوكرانية تمكنها من صد القوات الروسية التي تحاول التقدم على محاور عدة، مضيفًا أن القوات الروسية إذا نجحت في عملية الإنزال التي أعلنت عنها قرب أوديسا في أقصى الجنوب الغربي فإنها بذلك ستكون قد حققت أول هدف استراتيجي كبير لها، موضحًا أن هذا يبدو هدفها الأهم، وهو فصل أوكرانيا من ناحية الجنوب.

وأضاف أن القوات الروسية سيطرت بالفعل على جميع الشواطئ الأوكرانية على البحر الأسود، كما سيطرت في اليوم الثالث من الحرب على كل الشواطئ المطلة على بحر أزوف وحولته إلى بحيرة روسية، وهي الآن تحاول فصل الشريط الجنوبي لأوكرانيا بعدما سيطرت على الشاطئ في كل من ماريوبول وخيرسون وغيرهما، لكنها تتقدم الآن باتجاه الغرب وصولًا إلى أوديسا.

سيناريوهات

وبشأن تضارب التصريحات الروسية مرة بأن الرئيس فلاديمير بوتين محبط من أن العملية لم تنتهِ خلال 3 أيام ثم القول إن العملية تسير وفق الجدولة المسبقة لها، أشار موفد الجزيرة مباشر إلى 3 سيناريوهات شاعت قبل بدء الحرب.

حرب على تخوم الغرب.. آخر تطورات #الحرب_الروسية_الأوكرانية مع موفد الجزيرة مباشر عبدالعزيز مجاهد #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/Bj0t0tplZr — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 5, 2022

فقد توقع الغرب سقوط أوكرانيا خلال يومين أو 96 ساعة على الأكثر، أما الروس فقالوا إنهم سيدخلون كييف بلا خطة للغزو وإن الأوكرانيين سيستقبلونهم بالورود كما حدث في حرب 2014، أما السيناريو الأوكراني فأكد على الدفاع والتمترس لحماية البلاد.

وبالرجوع إلى تلك السيناريوهات ولا سيّما الأخير، سنجد بالفعل أن الجيش الأوكراني أوقف التقدم الروسي الذي يشهد تباطؤًا، وأن بوتين اعترف خلال تصريحاته أنه كان لا يريد خوض الحرب وأنها لم تكن خياره الأول لكنه أقدم عليها خشية أن يُجر جيشه إلى “فخ” حرب مستنزفة داخل دونباس أو توريطها عسكريًّا.

هدف روسيا الرئيسي

وأضاف موفد الجزيرة مباشر أن هدف روسيا الرئيسي -على الأرجح- عزل أوكرانيا وفصلها وإيقاف إمدادات السلاح، ولذلك يبدو هذا التباطؤ في التقدم الروسي مهمًّا جدًّا من وجهة النظر الغربية، لأنه كلما طال أمد المعركة طالت خطوط الإمداد، وهو ما سيؤدي إلى استنزاف الجيش الروسي.

وقال إن الأوكرانيين يتحدثون عن 10 آلاف قتيل روسي وهو عدد ضخم إن صح، بينما يقول الروس إن عدد القتلى نحو 600، لكن الأهم هو عدد الأسرى حيث أعلن الأوكرانيون أسرهم مئات الروس وبثوا بالفعل فيديوهات لبعضهم وهذا تطور مهم يثبت بالفعل الرواية الأوكرانية بشأن سيناريو الحرب.

وعن الوضع في كييف التي تُعد قلب المعركة القائمة التي تتجه إليها الأنظار منذ 10 أيام ويدافع عنها الأوكرانيون، فإن الروس يتجهون إليها من ناحية الشرق حيث محور خاركيف ومن الجنوب من ماريوبول وخيرسون ومن الشمال الشرقي من منطقة تشيرنوبل.

يأتي ذلك بينما تدور معارك عنيفة في الشمال الغربي للعاصمة وحرب شوارع يمنع فيها الجيش الأوكراني الجنود الروس من التقدم إلى داخل المدينة، حيث أقاموا حواجز وخطوط دفاع عديدة شارك فيها متطوعون ووحدات النخبة الخاصة على محاور عدة.

حرب على تخوم الغرب.. آخر تطورات #الحرب_الروسية_الأوكرانية مع موفد الجزيرة مباشر عبدالعزيز مجاهد #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/1ASWLIi7cm — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 5, 2022

كر وفر في ضواحي العاصمة

وأشار المراسل إلى تصريحات وزير الدفاع الأوكراني التي أكد فيها أن الجيش الروسي لم يحقق أهدافه من هذه العملية، وأوضح أن كثيرًا من المعارك هي كر وفر، فالمناطق التي يعلن الروس السيطرة عليها يعلن الأوكرانيون استعادتها في اليوم التالي.

وعلى خطوط المواجهة حيث تدور الاشتباكات داخل الأحياء، يمكن سماع دوي الانفجارات وقذائف وأسلحة بين الحين والآخر وتبادل قصف بين جنود المشاة من الجيشين وليس فقط المدرعات أو الطائرات أو المركبات، ويبدّل الجنود الأوكرانيون مواقعهم داخل المدن التي أصابها دمار واسع، مؤكدًا أن مربعات سكنية كاملة دُمرت تمامًا جراء هذه القذائف المتبادلة وهو ما نجم عنه موجة نزوح واسعة.

مشاهد مأساوية من محطة القطار

وفي هذا الصدد، لفت المراسل إلى تصريح عمدة كييف بأن خط القطار الرئيسي الذي كان يربط إربين بقلب العاصمة تعرّض للتدمير، ولا يتوافر سوى الحافلات التي شهدت ازدحامًا أيضًا.

وقال إن محطة قطار كييف -ودينبرو أيضًا- باتت بوابات عبور مأساوية، ورصد مشاهد إنسانية مؤثرة حيث لا يسمح قانون التعبئة الأوكراني للذكور في سن الحرب بالمغادرة، وبالتالي فمعظم المشاهد هي لآباء يودّعون زوجاتهم وأبناءهم ويتجهون نحو الحدود للنزوح لكن حتى رحلة القطار نفسها محفوفة بالمخاطر لأن أوكرانيا دولة كبيرة وتستغرق بعض الرحلات 15 ساعة يقضي المسافرون معظمها واقفين داخل قطارات مكدّسة.

ودخلت الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا يومها الـ11، وسط مؤشرات على إمكانية شن القوات الروسية هجومًا واسعًا للسيطرة على العاصمة الأوكرانية كييف، بينما قال مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 1.5 مليون لاجئ عبروا من أوكرانيا إلى دول الجوار في 10 أيام.