أوكراني يبكي زوجته التي قُتلت برصاص قناص روسي قرب كييف (فيديو)

بكى مواطن أوكراني زوجته التي قُتلت برصاص قناص روسي عند حاجز بلدة خورونيتشا شمال العاصمة كييف.

وأظهر مقطع مصور الرجل وهو يجلس يبكي تارة، وتارة أخرى يتحرك ذهابًا وإيابًا أمام سيارته كالتائه، محاولًا التنفيس عن غضبه بتدخين السجائر.

مواطن أوكراني يبكي زوجته التي قُتلت برصاص قناص روسي عند حاجز بلدة خورونيتشا شمال العاصمة كييف#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/FmC3QDJ5XF — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 6, 2022

ودخلت الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا يومها الـ11، وسط مؤشرات على إمكانية شن القوات الروسية هجومًا واسعًا للسيطرة على العاصمة كييف.

وقال مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 1.5 مليون لاجئ عبروا من أوكرانيا إلى دول الجوار خلال 10 أيام، ويأتي ذلك في وقت أُعلِن فيه عن جولة جديدة من المفاوضات ستُعقد بين الطرفين غدًا الإثنين.

وفي حين بدا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واثقًا بأن العمليات العسكرية التي تشنها قواته ستحقق أهدافها، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مواطنيه في المناطق التي سيطر عليها الروس إلى التظاهر والمقاومة، بينما تبحث واشنطن تأمين بديل لزيلينسكي في حال مقتله أو اعتقاله.