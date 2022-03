نائب أيرلندي لبرلمان بلاده: 70 عامًا من اضطهاد الفلسطينيين غير كافية لمعاقبة إسرائيل كما فعلتم مع بوتين (فيديو)

قال نائب البرلمان الأيرلندي ريتشارد بويد باريت، إن بلاده والغرب لم يواجهوا ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين منذ سنوات كما فعلوا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ أيام.

واستخدم النائب في تحالف اليسار نبرة حادة في كلمة داخل برلمان بلاده، الأربعاء، وهو يتهم البرلمان الأيرلندي بأنه لم يتجرأ حتى على وصف ما تقوم به إسرائيل بـ”الفصل العنصري”.

واستعرض باريت ما تقوم به دولة الاحتلال من قتل وتهجير وسلب للأراضي بحق الشعب الفلسطيني، منددا بموقف بلاده السلبي وتعاطيها مع التقارير الدولية التي تثبت جرائم إسرائيل.

وساهم البرلماني في تنظيم احتجاجات جماهيرية ضد الحرب في العراق عام 2003 بصفته رئيس للحركة الأيرلندية المناهضة للحرب، ويدعو باستمرار لطرد السفير الإسرائيلي من أيرلندا، وفرض عقوبات على إسرائيل بسبب معاملتها الوحشية للفلسطينيين ونظام الفصل العنصري.

Palestinians are treated as an inferiour race. Denied access to food and water. And yet no sanctions on Israel for its apartheid regime. Utter hypocrisy. pic.twitter.com/rDI3LtVaJ3

— Richard Boyd Barrett (@RBoydBarrett) March 3, 2022