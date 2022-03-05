نائب أيرلندي لبرلمان بلاده: 70 عامًا من اضطهاد الفلسطينيين غير كافية لمعاقبة إسرائيل كما فعلتم مع بوتين (فيديو)

قال نائب البرلمان الأيرلندي ريتشارد بويد باريت، إن بلاده والغرب لم يواجهوا ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين منذ سنوات كما فعلوا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ أيام.

واستخدم النائب في تحالف اليسار نبرة حادة في كلمة داخل برلمان بلاده، الأربعاء، وهو يتهم البرلمان الأيرلندي بأنه لم يتجرأ حتى على وصف ما تقوم به إسرائيل بـ”الفصل العنصري”.

واستعرض باريت ما تقوم به دولة الاحتلال من قتل وتهجير وسلب للأراضي بحق الشعب الفلسطيني، منددا بموقف بلاده السلبي وتعاطيها مع التقارير الدولية التي تثبت جرائم إسرائيل.

وساهم البرلماني في تنظيم احتجاجات جماهيرية ضد الحرب في العراق عام 2003 بصفته رئيس للحركة الأيرلندية المناهضة للحرب، ويدعو باستمرار لطرد السفير الإسرائيلي من أيرلندا، وفرض عقوبات على إسرائيل بسبب معاملتها الوحشية للفلسطينيين ونظام الفصل العنصري.

Palestinians are treated as an inferiour race. Denied access to food and water. And yet no sanctions on Israel for its apartheid regime. Utter hypocrisy. pic.twitter.com/rDI3LtVaJ3 — Richard Boyd Barrett (@RBoydBarrett) March 3, 2022

وقال باريت في جلسة البرلمان “يجب أن تكونوا حذرين من خطابكم، أنتم مسرورون الآن بالاستخدام الصحيح لأكثر العبارات دقة وأقواها لوصف جرائم فلاديمير بوتين ضد الإنسانية لكنكم لن تستخدموا هذه اللهجة القوية نفسها عندما تتحدثون عن معاملة إسرائيل للفلسطينيين”.

واعتبر أن جرائم دولة الاحتلال “يتم الآن توثيقها بشكل أدق من قبل اثنتين من أكبر منظمات حقوق الإنسان في العالم والعشرات من المنظمات غير الحكومية”.

واستعرض باريت جرائم إسرائيل، قائلا “إذا نظرنا صراحة إلى عقود الاضطهاد الوحشي وغير الإنساني بحق الفلسطينيين والهجمات المتتالية على غزة والاستيلاء على الأراضي والمناطق والتطبيق المنظم للفصل العنصري”، قبل أن يستطرد منددا بموقف البرلمان الأيرلندي: “لا تريدون حتى استخدام كلمة الفصل العنصري ولا فرض العقوبات”.

وزاد النائب اليساري: “عقوبات على بوتين والسفاحين التابعين له مقابل 70 عامًا من الاضطهاد بحق الفلسطينيين”، متسائلا “ما هي العبارات التي تم استخدامها؟ ألم تكن (70 سنة من الاضطهاد) كافية لفرض العقوبات على إسرائيل”.

Palestinians are treated as an inferiour race. Denied access to food and water. And yet no sanctions on Israel for its apartheid regime. Utter hypocrisy. pic.twitter.com/rDI3LtVaJ3 — Richard Boyd Barrett (@RBoydBarrett) March 3, 2022

واعتبر باريت أنه “يتم التعامل مع الفلسطينيين على أنهم عرق أدنى”، واصفا عدم فرض عقوبات على إسرائيل بسبب نظام الفصل العنصري بأنه “نفاق”.

وقال إن منظمة العفو الدولية دعت لإحالة إسرائيل لمحكمة الجنايات الدولية لارتكابها جرائم ضد الإنسانية، مستنكرا: “هل ستدعمون هذه العقوبات؟”.

واستطرد: “لقد دعت (أمنستي) لفرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين مسؤولين عن استمرار نظام الفصل العنصري كالعقوبات التي تم فرضها على فلاديمير بوتين تماما”. ومتسائلا من جديد: “هل ستدعمونها؟”، قبل أن يستدرك قائلا: أعتقد أن الجواب واضح: لن تفعلوا أبدا، والسؤال هنا “لماذا؟”.