لماذا يرفض الناتو فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا؟.. تعرّف إلى الأسباب

جدد حلف شمال الأطلسي (الناتو) رفضه المطالبات الرسمية الأوكرانية بإنشاء منطقة حظر طيران فوق كييف، بسبب “مخاطر وتحديات لوجيستية”.

وقال مسؤولون وخبراء عسكريون إن “إنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا قد يؤدي إلى دخول الناتو في صراع مفتوح مع روسيا”.

ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، فقد أشار الخبراء إلى أن “فرض منطقة حظر طيران يتطلب توفير مئات الطائرات، ليس فقط للقيام بدوريات في المنطقة، ولكن أيضا لدعم الطائرات التي تحافظ على حظر الطيران، فضلا عن التنسيق مع القوات الجوية لدول متعددة”.

ونقلت الصحيفة عن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ تأكيده بعد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الحلف، الجمعة، أن أعضاء الناتو اتفقوا على عدم تشغيل طائرات فوق أوكرانيا أو إرسال قوات إلى هناك.

وأكد أن “الناتو لا يسعى لخوض حرب مع روسيا، كما أنه لن يكون جزءا من الصراع”.

وأفادت الصحيفة أن مسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) حذروا من المخاطر المرتبطة بمنطقة حظر الطيران، إلا أنهم يقولون إن السماح لروسيا بشن هجمات عشوائية سيؤدي إلى ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين ويزيد من احتمالات تصعيد الصراع.

وفي ظل الظروف الحالية فقد تتحدى روسيا منطقة حظر الطيران.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال، الخميس، إنه سيمضي قدما في الحرب، رغم أن المفاوضين الروس والأوكرانيين اتفقوا على إنشاء ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من المدن المحاصرة وإيصال الإمدادات اللازمة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إنه “إذا دخلت الطائرات الروسية منطقة محظورة، فستواجه القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي قرارا بشأن استخدام القوة لوقفها. ويمكن لروسيا أن ترى مثل هذا الهجوم على بلادها على أنه عدوان عسكري من قبل الناتو يتطلب ردا”.

وأضافت “سيعني ذلك بشكل أساسي أن الجيش الأمريكي سوف يُسقط الطائرات الروسية. هذا تصعيد واضح ومن شأنه أن يضع أمريكا في صراع عسكري مباشر مع روسيا”.

وقال مسؤولون دفاعيون أمريكيون، إنه حتى في السيناريوهات الأقل من ذلك، فإن وجود مئات الطائرات سيزيد من مخاطر سوء التقدير أو الأخطاء التي تؤدي إلى عواقب غير مقصودة.

وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

ولدى إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء الهجوم، أكد أن هدف العملية الدفاع عن الانفصاليين المدعومين من موسكو في شرقي أوكرانيا.

ويقاتل المتمردون القوات الحكومية الأوكرانية منذ 8 سنوات في نزاع أسفر عن مقتل أكثر من 14 ألف شخص.

ووصف بوتين النزاع الحالي بأنه “عملية عسكرية خاصة”، وأمرت الهيئة الروسية للاتصالات وسائل الإعلام المستقلة بحذف التقارير التي تصف العملية بأنها “هجوم أو غزو أو إعلان حرب”.