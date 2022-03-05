زيلينسكي يندد برفض الناتو “المتعمد” لمنطقة حظر جوي في أوكرانيا

عبّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، عن أسفه للقرار “المتعمد” الذي اتخذه حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعدم فرض منطقة حظر جوّي في أوكرانيا في خضم الغزو الروسي لهذا البلد.

وقال زيلينسكي في فيديو نشرته الرئاسة الأوكرانية “مع عِلمه بأنه لا مفرّ من ضربات جديدة وسقوط ضحايا، تعمّد حلف شمال الأطلسي اتّخاذ قرار عدم حظر المجال الجوي لأوكرانيا”.

وأضاف “اليوم، أعطت إدارة الحلف الضوء الأخضر لمواصلة الضربات على مدن وقرى أوكرانية، برفضها فرض منطقة حظر جوي”.

وتابع “نعتقد أن دول الأطلسي نفسها أوجدت رواية مفادها أن منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا ستثير عدوانًا روسيًّا مباشرًا ضد الناتو”.

Nuclear terrorism requires decisive action in response. At the #UN Security Council meeting, we called for closing the sky over 🇺🇦 and launching an operation to maintain peace and security. The goal is to save hazardous facilities. The world must not watch, but help! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2022

وأردف الرئيس الأوكراني “إنها عملية تنويم مغناطيسي ذاتي للضعفاء الذين يفتقدون لشعور الأمن الداخلي، في حين أن لديهم أسلحة أقوى بكثير من أسلحتنا”.

ورفض الحلفاء في وقت سابق، الجمعة، طلب كييف إنشاء منطقة حظر طيران في أوكرانيا، لكنهم حذّروا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من عقوبات جديدة إذا لم يوقف الحرب.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ إن “الطريقة الوحيدة لفرض منطقة حظر جوي هي إرسال مقاتلات تابعة للناتو إلى المجال الجوي الأوكراني، ثم فرض منطقة حظر الطيران هذه عبر إسقاط الطائرات الروسية”.

وتابع “إذا قمنا بذلك، سينتهي الأمر بنا في وضع قد يفضي إلى حرب شاملة في أوربا، تتورّط فيها العديد من الدول الأخرى وتتسبب في معاناة إنسانية أكبر بكثير، لهذا السبب نتّخذ هذا القرار المؤلم”.