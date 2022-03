زيلينسكي يندد برفض الناتو “المتعمد” لمنطقة حظر جوي في أوكرانيا

عبّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، عن أسفه للقرار “المتعمد” الذي اتخذه حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعدم فرض منطقة حظر جوّي في أوكرانيا في خضم الغزو الروسي لهذا البلد.

وقال زيلينسكي في فيديو نشرته الرئاسة الأوكرانية “مع عِلمه بأنه لا مفرّ من ضربات جديدة وسقوط ضحايا، تعمّد حلف شمال الأطلسي اتّخاذ قرار عدم حظر المجال الجوي لأوكرانيا”.

وأضاف “اليوم، أعطت إدارة الحلف الضوء الأخضر لمواصلة الضربات على مدن وقرى أوكرانية، برفضها فرض منطقة حظر جوي”.

وتابع “نعتقد أن دول الأطلسي نفسها أوجدت رواية مفادها أن منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا ستثير عدوانًا روسيًّا مباشرًا ضد الناتو”.

Nuclear terrorism requires decisive action in response. At the #UN Security Council meeting, we called for closing the sky over 🇺🇦 and launching an operation to maintain peace and security. The goal is to save hazardous facilities. The world must not watch, but help!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2022