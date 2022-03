زيلينسكي: بدأنا نفكر في إعادة الإعمار وتفاوضنا في بيلاروسيا على إعادة الحياة لطبيعتها (فيديو)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن الشعب الأوكراني يواصل القتال من أجل حرية وطنه لليوم العاشر على التوالي، وكأنه يوم طويل لا ينتهي.

جاء ذلك في كلمة بثتها الرئاسة الأوكرانية في كييف، أوضح فيها زيلينسكي أن فريق المفاوضات الأوكراني ناقش مع الجانب الروسي في بيلاروسيا إعادة الحياة إلى طبيعتها كنقطة أولية وطالب بتوفير ممرات آمنة لخروج العالقين المدنيين من النساء والأطفال والمسنّين، مؤكدا أنها ستُفتح اليوم في ماريوبول وفولنوفوخا.

وقال إن التفاوض كان أيضا حول إيصال المواد الغذائية والطبية إلى المواطنين الذين يرغبون في البقاء، مشددا على أن السلطات تسعى إلى مدّ المواطنين بما يحتاجون إليه.

من ناحية أخرى، قال الرئيس الأوكراني إن جيش بلاده يحارب القوات الروسية في خاركيف وكييف ويسيطر على ميكولايف وضواحي كل من تشيرنيهيف وسومي، وأنه ” يلحق خسائر بالعدوّ لم يرها حتى في كوابيسه”.

وشدد الرئيس الأوكراني على أنه متأكد من أنه سيجعل مواطنيه يعودون إلى بلادهم قريبًا، وأنه بدأ التفكير في إعمار المدن التي دمرتها الحرب وتأهيل اقتصاد البلاد.

وجدد التأكيد على أن الجيش الروسي لن يستطيع تحقيق أهدافه، وأنه خسر 10 آلاف جندي معظمهم من الشباب الذين لم تشرح لهم قيادتهم سبب وجودهم في أوكرانيا، واصفًا الأمر بأنه مخيف.

وأفاد زيلنسكي بأن القوات الروسية استطاعت الدخول إلى بعض المناطق الأوكرانية، لكنه أكد أن “الأمر لن يستمر طويلا”، وعبّر عن امتنانه لكل مواطنيه الذين يقاومون الروس، ويقفون من دون أسلحة في وجه آلات الدمار.

وأفاد زيلنسكي أنه أجرى اتصالًات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء أمس الجمعة، وآخر مع الرئيس البولندي أندجي دودا.

وعبّر عن شكره للرئيسين على دعمهما وخصّ بالذكر دودا، الذي استقبل النساء والأطفال الأوكرانيين في بلاده وفتح لهم الحدود من دون سؤال عن دينهم أو عرقهم، وأنقذ الوضع مما كان يمكن أن يكون كارثة على الحدود.

وأضاف زيلينسكي أنه أجرى اتصالًا مع رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد ر. مالباس والمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا، وجرى الاتفاق على دعم أوكرانيا بعشرات المليارات من الدولارات لإعادة الإعمار.

وصرح بأنه أجرى اتصالات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وقال إنه ناقش مع رئيس المجلس الأوربي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين، عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوربي واصفًا إياها بأنها “الملف الأهم”.

وعبّر زيلنسكي عن تقديره لمئات الآلاف من الأوربيين الذين خرجوا، أمس الجمعة، لدعم أوكرانيا والحرية والسلام، وعن امتنانه للأمريكيين الذين أظهروا دعما معنويا كبيرا وطالبوا بتجديد العقوبات على روسيا.

وذهب الرئيس الأوكراني إلى أن 74% من الأمريكيين يؤيدون إغلاق المجال الجوي الأوكراني، واعتبرهم أغلبية ساحقة.

وعبّر زيلينسكي، الجمعة، عن أسفه للقرار “المتعمد” الذي اتخذه حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعدم فرض منطقة حظر جوّي في أوكرانيا في خضم الحرب الروسية على أوكرانيا.

Nuclear terrorism requires decisive action in response. At the #UN Security Council meeting, we called for closing the sky over 🇺🇦 and launching an operation to maintain peace and security. The goal is to save hazardous facilities. The world must not watch, but help!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2022