حرب روسيا وأوكرانيا.. آخر تطورات اليوم العاشر لحظة بلحظة (بث مباشر)
تتزايد وتيرة حرب روسيا وأوكرانيا حدّة مع انتصاف أسبوعها الثاني، وقال رئيس بلدية مدينة ماريبول الأوكرانية، اليوم السبت، إن ميناء المدينة الاستراتيجي في شرق البلاد واقع تحت حصار الجيش الروسي ويتعرض لهجمات عنيفة.
وأضاف رئيس بلدية المدينة المطلّة على بحر آزوف أنه يجري حاليا البحث عن حلول للمشاكل الإنسانية وعن كل السبل الممكنة لفكّ الحصار عن ماريوبول.
ومن شأن السيطرة على ماريوبول أن تشكل نقطة تحول مهمة في إطار الحرب الروسية على أوكرانيا لأن ذلك سيتيح إقامة صلة بين القوات الروسية الآتية من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، والقوات الانفصالية والروسية في دونباس.
آخر تطورات عاشر أيام الحرب.. لحظة بلحظة:
القوات الأوكرانية في ميكولايف: تمكنا من صد هجوم روسي على مطار كول باكيتو العسكري شرقي أوديسا.
مراسل الجزيرة: الظروف الجوية السيئة تحول دون اقتراب سفن إنزال عسكرية روسية من ساحل مدينة أوديسا.
صافرات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف.
وزير خارجية فنلندا: الهجوم على أوكرانيا يغير أسس الأمن الأوربي وربما تكون هذه بداية صراع طويل جدا.
الدفاع الروسية: القوميون الأوكرانيون نشرون راجمات الصواريخ وسط المباني في خاركيف.
رئيس الإدارة الإقليمية في لوهانسك: الروس تسببوا عمدا في تعطل الخدمات الأساسية في المدينة وأغلقوا طرق الإخلاء والإمداد.
عشرات الآلاف يتدفقون من أوكرانيا إلى بولندا هربا من الحرب الروسية المتواصلة منذ 10 أيام.
بوريل: نعمل على ألا ينتصر بوتين في الحرب لأنه لن يكون حينها أمن في أوروبا.
جوزيب بوريل: يجب وضع قواعد كي نضمن عدم حدوث حروب في المستقبل.
وزير الخارجية الأوكراني: يجب فرض عقوبات إضافية على روسيا وعزلها عن العالم.
وزير الخارجية الأوكراني: روسيا بدأت تستخدم أساليب قذرة تشمل استهداف المدنيين والبنية التحتية والمنشآت النووية.
جوزيب بوريل: الصين قد تكون وسيطا محتملا لإنهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا.
وزارة الدفاع البريطانية: الضربات الجوية والمدفعية الروسية أقل خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية منها في الأيام الأخيرة.
رويترز: السلطات الروسية ستسمح للمدنيين بمغادرة مدينة ماريوبل الأوكرانية بين 12 ظهرا و5 مساء بالتوقيت المحلي.
هيئة الأركان الأوكرانية: دمرنا 269 دبابة روسية و945 عربة مصفحة و105 وحدات دفاع جوي و60 خزان وقود.
مراسل الجزيرة: القوات الأوكرانية تعلن استعادة السيطرة على مدينة غوستوميل شمال كييف.
سلطات العاصمة الأوكرانية تحذر من غارات جوية روسية وتحث المدنيين على التوجه إلى الملاجئ بشكل عاجل.
وزارة الدفاع الروسية: تدمير 56 مسيرة و82 طائرة حربية أوكرانية و708 دبابات منذ بدء العملية العسكرية.
وزارة الدفاع الروسية: الهجوم الواسع على أوكرانيا مستمر.
وزارة الدفاع الروسية: تدمير 2037 منشأة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية.
مجلس إدارة الدولة في مدينة ماريوبول الأوكرانية: يجري الآن الاستعداد لفتح ممر إنساني ووقف إطلاق النار في المدينة.
المتحدثة باسم محطة زابوروجيا النووية في أوكرانيا: المحطة تعمل بشكل طبيعي ومستويات الإشعاع ضمن الحدود الطبيعية.
وزارة الدفاع الروسية: القوات الروسية تعلن وقف إطلاق نار لإجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول الأوكرانية.
إنترفاكس عن وزارة الدفاع: سنسمح بممرات آمنة لمدينتي ماريوبل وفولنوفخا بدءا من الساعة 10 بالتوقيت المحلي.
القيادة الأوربية في الجيش الأمريكي: قاذفات بي-52 أجرت الجمعة تدريبات مع الجيشين الألماني والروماني.
وزارة الدفاع الأوكرانية: القوات الروسية تحاول الالتفاف على مدينة خاركيف وتتقدم باتجاه زابوروجيا.
وزارة الدفاع الروسية: فتح ممرات إنسانية اليوم في ماريوبول وفولنوفخا بالاتفاق مع الجانب الأوكراني.
وزارة الدفاع الأوكرانية: تمكنا من وقف تقدم الجيش الروسي في محاور عدة بما في ذلك ضواحي العاصمة كييف.
هيئة الأركان الأوكرانية: القوات الروسية تقصف البنية التحتية والمناطق السكنية وتستخدم المدنيين دروعا بشرية.
هيئة الأركان الأوكرانية: نحتفظ بسيطرتنا على معظم المدن ونخوض معارك تحرير ضد القوات الروسية ونشن هجمات مضادة.
هيئة الأركان الأوكرانية: دفاعاتنا الجوية دمرت ما لا يقل عن 39 طائرة حربية روسية و40 مروحية منذ بدء المعارك.
وكالة إنترفاكس الروسية: هيئة النقل الجوي تمدد إغلاق المطارات في جنوب روسيا حتى 14 مارس الجاري.
هيئة الأركان الأوكرانية: الدفاع الجوي أسقط أمس 3 طائرات روسية من طراز سوخوي سو-25 اثنتان في تشيرنيهيف وواحدة في دونيتسك.
صافرات الإنذار تدوّي في العاصمة الأوكرانية كييف.
سي إن إن: مسؤولون أمريكيون وغربيون يتوقعون أن تزيد روسيا من وتيرة وقوة هجماتها على المراكز السكانية الأوكرانية.