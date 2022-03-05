حرب روسيا وأوكرانيا.. آخر تطورات اليوم العاشر لحظة بلحظة (بث مباشر)

تتزايد وتيرة حرب روسيا وأوكرانيا حدّة مع انتصاف أسبوعها الثاني، وقال رئيس بلدية مدينة ماريبول الأوكرانية، اليوم السبت، إن ميناء المدينة الاستراتيجي في شرق البلاد واقع تحت حصار الجيش الروسي ويتعرض لهجمات عنيفة.

وأضاف رئيس بلدية المدينة المطلّة على بحر آزوف أنه يجري حاليا البحث عن حلول للمشاكل الإنسانية وعن كل السبل الممكنة لفكّ الحصار عن ماريوبول.

ومن شأن السيطرة على ماريوبول أن تشكل نقطة تحول مهمة في إطار الحرب الروسية على أوكرانيا لأن ذلك سيتيح إقامة صلة بين القوات الروسية الآتية من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، والقوات الانفصالية والروسية في دونباس.

آخر تطورات عاشر أيام الحرب.. لحظة بلحظة:

منذ 55 ثانية القوات الأوكرانية في ميكولايف: تمكنا من صد هجوم روسي على مطار كول باكيتو العسكري شرقي أوديسا.

منذ دقيقتين مراسل الجزيرة: الظروف الجوية السيئة تحول دون اقتراب سفن إنزال عسكرية روسية من ساحل مدينة أوديسا.

منذ 7 دقائق صافرات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف.

منذ 22 دقيقة وزير خارجية فنلندا: الهجوم على أوكرانيا يغير أسس الأمن الأوربي وربما تكون هذه بداية صراع طويل جدا.

منذ 24 دقيقة الدفاع الروسية: القوميون الأوكرانيون نشرون راجمات الصواريخ وسط المباني في خاركيف.

منذ 30 دقيقة رئيس الإدارة الإقليمية في لوهانسك: الروس تسببوا عمدا في تعطل الخدمات الأساسية في المدينة وأغلقوا طرق الإخلاء والإمداد.

منذ 39 دقيقة عشرات الآلاف يتدفقون من أوكرانيا إلى بولندا هربا من الحرب الروسية المتواصلة منذ 10 أيام.

منذ 43 دقيقة بوريل: نعمل على ألا ينتصر بوتين في الحرب لأنه لن يكون حينها أمن في أوروبا.

منذ 44 دقيقة جوزيب بوريل: يجب وضع قواعد كي نضمن عدم حدوث حروب في المستقبل.

منذ 52 دقيقة وزير الخارجية الأوكراني: يجب فرض عقوبات إضافية على روسيا وعزلها عن العالم.

منذ 54 دقيقة وزير الخارجية الأوكراني: روسيا بدأت تستخدم أساليب قذرة تشمل استهداف المدنيين والبنية التحتية والمنشآت النووية.

منذ 55 دقيقة جوزيب بوريل: الصين قد تكون وسيطا محتملا لإنهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا.

منذ ساعة وزارة الدفاع البريطانية: الضربات الجوية والمدفعية الروسية أقل خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية منها في الأيام الأخيرة.

منذ ساعة رويترز: السلطات الروسية ستسمح للمدنيين بمغادرة مدينة ماريوبل الأوكرانية بين 12 ظهرا و5 مساء بالتوقيت المحلي.

منذ ساعة هيئة الأركان الأوكرانية: دمرنا 269 دبابة روسية و945 عربة مصفحة و105 وحدات دفاع جوي و60 خزان وقود.

منذ ساعة مراسل الجزيرة: القوات الأوكرانية تعلن استعادة السيطرة على مدينة غوستوميل شمال كييف.

منذ ساعتين سلطات العاصمة الأوكرانية تحذر من غارات جوية روسية وتحث المدنيين على التوجه إلى الملاجئ بشكل عاجل.

منذ ساعتين وزارة الدفاع الروسية: تدمير 56 مسيرة و82 طائرة حربية أوكرانية و708 دبابات منذ بدء العملية العسكرية.

منذ ساعتين وزارة الدفاع الروسية: الهجوم الواسع على أوكرانيا مستمر.

منذ ساعتين وزارة الدفاع الروسية: تدمير 2037 منشأة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية.

منذ ساعتين مجلس إدارة الدولة في مدينة ماريوبول الأوكرانية: يجري الآن الاستعداد لفتح ممر إنساني ووقف إطلاق النار في المدينة.

منذ ساعتين المتحدثة باسم محطة زابوروجيا النووية في أوكرانيا: المحطة تعمل بشكل طبيعي ومستويات الإشعاع ضمن الحدود الطبيعية.

منذ 3 ساعات وزارة الدفاع الروسية: القوات الروسية تعلن وقف إطلاق نار لإجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول الأوكرانية.

منذ 3 ساعات إنترفاكس عن وزارة الدفاع: سنسمح بممرات آمنة لمدينتي ماريوبل وفولنوفخا بدءا من الساعة 10 بالتوقيت المحلي.

منذ 3 ساعات القيادة الأوربية في الجيش الأمريكي: قاذفات بي-52 أجرت الجمعة تدريبات مع الجيشين الألماني والروماني.

منذ 3 ساعات وزارة الدفاع الأوكرانية: القوات الروسية تحاول الالتفاف على مدينة خاركيف وتتقدم باتجاه زابوروجيا.

منذ 3 ساعات وزارة الدفاع الروسية: فتح ممرات إنسانية اليوم في ماريوبول وفولنوفخا بالاتفاق مع الجانب الأوكراني.

منذ 3 ساعات وزارة الدفاع الأوكرانية: تمكنا من وقف تقدم الجيش الروسي في محاور عدة بما في ذلك ضواحي العاصمة كييف.

منذ 3 ساعات هيئة الأركان الأوكرانية: القوات الروسية تقصف البنية التحتية والمناطق السكنية وتستخدم المدنيين دروعا بشرية.





منذ 3 ساعات هيئة الأركان الأوكرانية: نحتفظ بسيطرتنا على معظم المدن ونخوض معارك تحرير ضد القوات الروسية ونشن هجمات مضادة.

منذ 3 ساعات هيئة الأركان الأوكرانية: دفاعاتنا الجوية دمرت ما لا يقل عن 39 طائرة حربية روسية و40 مروحية منذ بدء المعارك.

منذ 3 ساعات وكالة إنترفاكس الروسية: هيئة النقل الجوي تمدد إغلاق المطارات في جنوب روسيا حتى 14 مارس الجاري.

منذ 3 ساعات هيئة الأركان الأوكرانية: الدفاع الجوي أسقط أمس 3 طائرات روسية من طراز سوخوي سو-25 اثنتان في تشيرنيهيف وواحدة في دونيتسك.

منذ 3 ساعات صافرات الإنذار تدوّي في العاصمة الأوكرانية كييف.