بوتين: كييف تتخذ الأجانب رهائن ومن المستحيل فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا (فيديو)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الأوكرانيين يتخذون الأجانب رهائن بمدينتي سومي وخاركيف منذ 3 أيام، وإن بلاده تواصلت مع القيادة الحالية في كييف وأخبرتها بذلك، إلا أنها ردت بأنها ستتحرك دون أن تفعل.

واتهم القوات الأوكرانية بقتل المواطنين في الشوارع وبعض المسلحين الذين يرفضون الخدمة، بينما لا تستعين روسيا بالمتطوعين بل بجيشها المحترف.

ورأى بوتين أن الوضع بعيد حتى الآن عن “كارثة إنسانية” وأن إغلاق المجال الجوي الذي تسعى إليه أوكرانيا غير ممكن وصعب تنفيذه.

وصرّح الرئيس الروسي بأن “أي محاولة لفرض منطقة حظر جوي من أي بلد آخر سنعتبرها عملا عدائيا ومشاركة مباشرة في الأنشطة العسكرية”.

وأضاف -في لقاء بمركز لتدريب الطيارين تابع لشركة إيروفلوت الوطنية، اليوم السبت، نقلته الجزيرة مباشر- أن أوكرانيا تتخذ من المدنيين دروعا بشرية، مشددا على أن روسيا وافقت بشكل مباشر على طلب توفير ممرات آمنة لإخراج المواطنين.

عاجل | وزارة الخارجية الأوكرانية: روسيا تنشر معلومات غير صحيحة عن عرقلة أوكرانيا مغادرة السكان #روسيا #أوكرانيا #الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) March 5, 2022

وعاد بوتين ليقول إن حماية سكان منطقة دونباس الانفصالية أولوية بالنسبة لروسيا، وأن هدفها “نزع أسلحة أوكرانيا والقضاء على النازية فيها”.

حرب نفسية

واعتبر أن بلاده تخضع لحرب نفسية، بما فيها تصريح وزيرة خارجية بريطانيا ليز تراس، بأن حلف شمال الأطلسي (الناتو) سيكون جزءا من الحرب.

واستطرد أن الرد جاء بطريقة “لم يكن أحد ينتظرها”، لأن روسيا أخذت هذه التصريحات على محمل الجد، موضحا أن من يشاركون في العملية العسكرية الحالية في أوكرانيا هم جنود مدربون وليسوا متطوعين في الخدمة العسكرية.

وأضاف بوتين أنه يمكن الاستعانة بهؤلاء في حالة الحرب، إلا أنه استبعد اللجوء إلى ذلك في الوقت الحالي بفضل وجود قوات كافية لتنفيذ المهمة، وشكر من يتوجهون إلى مراكز الخدمة للتطوع، وقال إن العملية العسكرية تسير حسب جدول جرى الترتيب له.

وأوضح أن روسيا لا يمكن أن تتجاهل التصريحات التي تتحدث عن تحول أوكرانيا إلى قوة نووية، معتبرا أنه ينبغي أن يكون لأوكرانيا وضع محايد.

وأضاف “نسعى لنزع سلاح أوكرانيا والتخلص من النزعة النازية لديها، وقد طرحنا اقتراحاتنا على طاولة المحادثات مع أوكرانيا ونترك لهم الرد”.

وأفاد أن هيئة الأركان العامة ووزارة الدفاع اتخذتا قرارا بتدمير البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا.

واعتبر بوتين أن الخاسر من العقوبات هي الدول التي فرضت إغلاق أجوائها على روسيا، وأن عدم تمكنها من العبور من بلاده سيجعل وقت الرحلات وتكلفتها أكثر.

وأفاد أن بلاده ستكثف الرحلات الجوية الداخلية وتحافظ على الرحلات الخارجية في الاتجاهات المسموح بها، وأن العقوبات المفروضة على بلاده تشبه حالة إعلان الحرب.

وتشن روسيا، منذ 10 أيام، هجوما على أوكرانيا ونفّذت ضربات جوية في مختلف أنحاء البلاد خصوصا العاصمة كييف، بينما دخلت قوات برية من شمال البلاد وشرقها وجنوبها.

وأكد الكرملين أن العملية العسكرية في أوكرانيا ستستمر طالما هي ضرورية، بينما أثار الهجوم على الفور موجة تنديد دولية.

وبعد يومين على اعترافه باستقلال منطقتين انفصاليتين أوكرانيتين في إقليم دونباس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يريد “الدفاع” عنها إزاء العدوان الأوكراني وأعطى إشارة إطلاق العملية.

وفي خطاب تلفزيوني، طالب بوتين الجنود الأوكرانيين بإلقاء أسلحتهم على الفور والذهاب إلى ديارهم، وأضاف أن مجمل تطورات الأحداث يُظهر أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا “لا مفر منها”.