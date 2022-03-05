انسحاب وفد أكاديمي كويتي من مؤتمر في البحرين بعد مشاركة إسرائيليين

قالت رابطة شباب لأجل القدس العالمية في الكويت، الجمعة، إن وفدًا أكاديميًا كويتيًا انسحب من مؤتمر استضافته جامعة البحرين الحكومية، إثر مشاركة وفد إسرائيلي في فعالياته.

وقالت الرابطة في تغريدة على موقع تويتر “يدعوننا لزيارة أرضنا المغتصبة التي احتلها كيانهم المجرم، ثم يسمونها لقاءات أكاديمية وعلمية! وفد جامعات الكويت ينسحب من محاضرة يلقيها إسرائيلي من جامعة تل أبيب في جامعة البحرين”.

وكانت كلية إدارة الأعمال في جامعة البحرين، أعلنت عن إقامة مؤتمر “الشرق الأوسط لجمعية تطوير كليات إدارة الأعمال” يومي 2 و3 آذار/مارس الجاري، بحضور عدد من كليات إدارة الأعمال في دول الخليج، دون الإشارة إلى مشاركة الوفد الإسرائيلي في المؤتمر.

يدعوننا لزيارة أرضنا المغتصبة التي احتلها كيانهم المجرم .. ثم يسمونها لقاءات أكاديمية وعلمية !! وفد جامعات الكويت ينسحب من محاضرة يلقيها اسرائيلي من جامعة تل ابيب المنعقد في جامعة البحرين تحية للوفد و #التطبيع_خيانة كان وسيظل pic.twitter.com/d54gomffV9 — شباب القدس- الكويت (@Q8_4_Quds) March 4, 2022

وقال رئيس فريق “شباب لأجل القدس” في الكويت، مصعب المطوع، إن “انسحاب الوفد الأكاديمي الكويتي يؤكد موقف الكويت الرسمي الواضح تجاه رفض التطبيع مع الاحتلال بكافة أشكاله”.

وأضاف في تصريحات لموقع “قدس برس”، أن هذه المواقف “أصبحت أحد الأسلحة التي تشكّل غصة في حلق الكيان الإسرائيلي المحتل، وورقة ضغط وأذى له”، مشدّدًا أن موقف الكويت “لم ولن يتغيّر تجاه قضيته المركزية الأولى، ووجوب دعم الشعب الفلسطيني”.

من جهته قال رئيس رابطة شباب لأجل القدس العالمية، طارق الشايع، إن “هذه الانسحابات إثباتٌ للقيم التي تربى عليها الكويتيون، والمبادئ التي لن يتنازلوا عنها مهما طال الزمن”.

وأشار الشايع إلى أن “إصرار الدول المُطبِّعة على إشراك الكيان الإسرائيلي في كل شيء، محاولة منهم لتبييض وجه الاحتلال المغموس بالدم”.

حماس تثمّن الموقف الكويتي

من جهة أخرى، عبّر الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم عن تقديره للموقف الكويتي برفض مشاركة وفد أكاديمي في مؤتمر استضاف وفدًا إسرائيليًا.

وقال قاسم إن “الكويت تسجّل مرة أخرى موقفًا عروبيًا قوميًا أصيلًا بانسحاب وفد أكاديمي كويتي من مؤتمر استضافته جامعة البحرين الحكومية، إثر مشاركة وفد صهيوني في فعالياته”.

وأكد أن “هذه المواقف المقدرة للقيادة والشعب الكويتي تنسجم مع ضمير الأمة، وتسجّل في قوائم الشرف والاعتزاز”.

وأوضح أن “الموقف يعكس استمرار وقوف الكويت إلى جانب شعبنا ودعمها المتواصل لحقه في النضال لاسترداد أرضه ومقدساته”.

تفاعل على مواقع التواصل

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع موقف الوفد الكويتي، وثمّن خطوتهم بالانسحاب ورفضهم التطبيع مع الاحتلال.

صباح الخير يا كويت .. وفد جامعي كويتي ينسحب من مؤتمر الشرق الأوسط لجمعية تطوير كليات إدارة الأعمال الذي تستضيفه البحرين إثر مشاركة وفد جامعي إسرائيلي. 🇰🇼🇰🇼🇰🇼

كانت جامعات أردنية ومصرية ولبنانية وإماراتية وسعودية وجامعات عربية أخرى ضمن 15 دولة مشاركة. pic.twitter.com/XPyciGdG2k — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) March 4, 2022

موقف مشرف .. وفد أكاديمي كويتي ينسحب من مؤتمر في البحرين بسبب مشاركة إسرائيليين. — Mohammed S AL-Namee 🇵🇸 (@moh_namee) March 4, 2022

وفد #أكاديمي_كويتي ينسحب من مؤتمر استضافته جامعة البحرين الحكومية وذلك إثر مشاركة وفد صهيوني في فعالياته.

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حفظ الله الكويت أميراً وحكومة وشعبا ً . — محمود السوسو 🇵🇸 (@mahmoedalsoso) March 4, 2022

حركة حماس :

مرة أخرى تسجل الكويت موقفاً عروبياً قومياً أصيلاً بانسحاب وفد أكاديمي كويتي من مؤتمر استضافته جامعة البحرين الحكومية إثر مشاركة وفد صهيوني في فعالياته

هذه المواقف المقدرة للقيادة والشعب الكويتي تنسجم مع ضمير الأمة ويسجل في قوائم الشرف والإعتزاز #جيش_فلسطين_الالكتروني — 𓂆⁦🇵🇸⁦ المشّاء ابن حيفا العثماني (@Rd_pales) March 4, 2022

وفد أكاديمي كويتي ينسحب من مؤتمر في البحرين بسبب مشاركة إسرائيليين#الكويت pic.twitter.com/kWggKlIeBz — أركــــــــــان (@ar2aan) March 4, 2022