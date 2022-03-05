القوات الروسية تسيطر على معسكر للجيش الأوكراني في خيرسون (فيديو)

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن قواتها سيطرت على معسكر للجيش الأوكراني في مقاطعة خيرسون جنوب شرقي البلاد.

ونشرت الوزارة مقطعًا مصورًا يُظهر انتشار قوات روسية في القاعدة العسكرية الأوكرانية.

وأضافت الوزارة أن قواتها غنمت أسلحة وذخائر ودبابات تركتها القوات الأوكرانية بعد انسحابها من مواقعها.

وزارة الدفاع الروسية تنشر صورا تظهر سيطرة قواتها على معسكر للجيش الأوكراني في #خيرسون جنوب شرقي #أوكرانيا#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/dguGHpRHcO — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 5, 2022

وأعلنت روسيا، الخميس، استيلاءها على خيرسون، أول مدينة كبرى في أوكرانيا.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها، اليوم السبت، إن قواتها تشن هجومًا واسع النطاق في أوكرانيا، وإنها استولت على عدة بلدات وقرى.

وذكرت الوزارة أنه تم إسقاط أربع طائرات مقاتلة أوكرانية من طراز سو-27 في معركة جوية قرب زيتومير على بعد نحو 100 كيلومتر إلى الغرب من العاصمة كييف.

وقالت وكالة تاس للأنباء إن القوات الروسية دمرت 69 طائرة على الأرض و21 طائرة في الجو، منذ بدء حرب روسيا مع أوكرانيا في 24 من فبراير/شباط الماضي.

وأعلن حاكم منطقة كييف أوليكسي كوليبا لوسائل إعلام محلية، اليوم السبت، إن القوات الروسية سيطرت على مستشفى الأمراض النفسية في بلدة بوروديانكا وسط أوكرانيا وبه 670 شخصًا.

وقال كوليبا “لا نعرف الآن كيف نُجلي هؤلاء الناس، كيف نساعدهم، لقد نفد ما لديهم من الماء والدواء”.

وأضاف “هؤلاء الناس لهم احتياجات خاصة معينة، يحتاجون إلى مساعدة مستمرة، وكثير منهم طريحو الفراش منذ سنوات”.

وأطلقت روسيا، في 24 من فبراير المنقضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.