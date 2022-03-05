سياسة|أوكرانيا

أوكرانيا.. بكاء أب فوق رأس ابنه القتيل يثير الحزن على منصات التواصل ومطالبات بوقف الحرب (فيديو)

الأحداث في أوركرانيا أدت إلى مقتل عشرات المدنيين
الأحداث في أوكرانيا أدت إلى مقتل عشرات المدنيين (مواقع التواصل)
5/3/2022

أثارت صورة أب يبكي فوق رأس ابنه القتيل في مدينة ماريوبول الأوكرانية حزن رواد منصات التواصل الاجتماعي وتضامنهم.

وانتشرت صورة الأب الحزين على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي، وتفاعل معها ناشطون أوكرانيون وأوربيون، مبدين حزنهم الشديد لما خلّفته الحرب الروسية على أوكرانيا، وطالبوا بوقفها فورًا.

ونشرت أولكساندرا ماتفيتشوك -رئيسة مركز الحريات المدنية في أوكرانيا- على تويتر، أمس الجمعة، صورة الأب الذي يبكي على جثة ابنه، وغرّدت “هذه المدينة تحت النار المستمر منذ أيام بالفعل. الناتو نحتاج إلى منطقة لا يوجد بها طيران! إذا لم يكن الأمر كذلك، فقم بتجهيز أوكرانيا لحماية سمائنا”.

 

وعلّقت فيرينا كناوس -الناشطة في القيادة العالمية للنزوح والهجرة- على الصورة “والد إيليا (15 عامًا) يبكي على سريره في المستشفى، وقد قُتل وهو يلعب كرة القدم في ماريوبول. أوقفوا الصراع. أوقفوا القصف العشوائي للمدن. إيليا وأصدقاؤه بحاجة إلى السلام”.

بدوره، وصف أحد المغردين الصورة بأنها “مفجعة”، بينما قال آخر “الحرب جريمة، أيًّا كان الجانب الذي تقاتل من أجله”.

وقالت بعثة مراقبة تابعة لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم السبت، إنه تأكد مقتل 351 مدنيًّا على الأقل وإصابة 707 آخرين في أوكرانيا منذ غزو القوات الروسية في 24 من فبراير/شباط الماضي، على الرغم من أن الأعداد الحقيقية ربما تكون “أعلى بكثير”.

وأضافت البعثة أن غالبية القتلى والمصابين بين المدنيين سقطوا نتيجة استخدام أسلحة تفجيرية ذات تأثير واسع النطاق، ويتضمن ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة إطلاق الصواريخ متعددة الفوهات وبالقذائف الصاروخية والضربات الجوية.

وتابعت “يعتقد مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان أن الأعداد الحقيقية أعلى بكثير، لا سيما في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة وخصوصًا خلال الأيام القليلة الماضية مع تأخر تلقّي المعلومات من بعض المواقع التي دارت فيها أعمال قتالية مكثفة، في حين لم يتسنّ بعد إثبات صحة العديد من التقارير الأخرى”.

وأوضحت البعثة أنه لم يتم التأكد بعد من مزاعم سقوط المئات من المدنيين بين قتيل وجريح في بلدة فولنوفاخا حيث ما زالت المحاولات جارية لفتح ممر إجلاء آمن.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + مواقع التواصل