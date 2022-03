أوكرانيا.. بكاء أب فوق رأس ابنه القتيل يثير الحزن على منصات التواصل ومطالبات بوقف الحرب (فيديو)

أثارت صورة أب يبكي فوق رأس ابنه القتيل في مدينة ماريوبول الأوكرانية حزن رواد منصات التواصل الاجتماعي وتضامنهم.

وانتشرت صورة الأب الحزين على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي، وتفاعل معها ناشطون أوكرانيون وأوربيون، مبدين حزنهم الشديد لما خلّفته الحرب الروسية على أوكرانيا، وطالبوا بوقفها فورًا.

ونشرت أولكساندرا ماتفيتشوك -رئيسة مركز الحريات المدنية في أوكرانيا- على تويتر، أمس الجمعة، صورة الأب الذي يبكي على جثة ابنه، وغرّدت “هذه المدينة تحت النار المستمر منذ أيام بالفعل. الناتو نحتاج إلى منطقة لا يوجد بها طيران! إذا لم يكن الأمر كذلك، فقم بتجهيز أوكرانيا لحماية سمائنا”.

Father cries on his son's lifeless body in Mariupol. This city is under continuous firing for days already. NATO we need #NoFlyZone ! If not, equip Ukraine to protect our own sky. #protectUAsky Photo Yevgeniy Maloletka pic.twitter.com/0ouYwOB8uB

وعلّقت فيرينا كناوس -الناشطة في القيادة العالمية للنزوح والهجرة- على الصورة “والد إيليا (15 عامًا) يبكي على سريره في المستشفى، وقد قُتل وهو يلعب كرة القدم في ماريوبول. أوقفوا الصراع. أوقفوا القصف العشوائي للمدن. إيليا وأصدقاؤه بحاجة إلى السلام”.

بدوره، وصف أحد المغردين الصورة بأنها “مفجعة”، بينما قال آخر “الحرب جريمة، أيًّا كان الجانب الذي تقاتل من أجله”.

Iliya and his friends need peace. #Ukraine #Mariupol #PeaceInUkraine pic.twitter.com/Q7L5OKhX7L

Stop the conflict. Stop the indiscriminate shelling of cities.

Iliya was 15, he was killed playing football in Mariupol.

Iliya’s father crying at his bed in hospital.

Serhii, father of teenager Iliya, cries on his son's lifeless body lying on a stretcher at a hospital, in Mariupol, Ukraine, yesterday.

Bro, This war Should end already 💔 pic.twitter.com/9JGlbODP8R

— KEVIN 🇰🇪 (@kevFult) March 4, 2022